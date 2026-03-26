Estudiante amenaza con arma de fuego a docentes y colegio del MEP activa protocolo por tiroteo

Los estudiantes, docentes y personal docente fueron evacuados del centro educativo tras la amenaza con arma de fuego por parte de un estudiante.

Un estudiante del Liceo Sinaí, en Pérez Zeledón, amenazó con arma de fuego a personal docente y administrativo del centro educativo. Tras lo ocurrido, el director de la institución activó el protocolo por tiroteo este jueves 26 de marzo.

“Ya se hicieron las denuncias en las instancias correspondientes”, comentó Marcela Valverde, Directora Regional de Educación Pérez Zeledón.

La funcionaria comentó que en el centro educativo hay autoridades de seguridad, esto debido a que la amenaza empezó a circular desde ayer. Los estudiantes y docentes fueron evacuados.

“Hay una situación de tensión por parte de la comunidad educativa”, agregó Valverde.

Crisis de violencia en las aulas

El 13 de marzo, La Nación dio a conocer que el Ministerio de Educación Pública (MEP) planea instalar cámaras con inteligencia artificial en 500 centros educativos de zonas en las que hay mayor incidencia de violencia para buscar mitigar los actos violentos y reducir el bullying.

La noticia la dio el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, en una entrevista con este medio en la que se le consultó por la crisis de violencia que se vive dentro y fuera de los centros educativos.

Solo días antes, el asesinato del estudiante Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, por parte de un compañero del colegio del IPEC de Liberia, el 9 de marzo, volvió a poner en evidencia la violencia que rodea a los centros educativos del país.

Si bien el jerarca reconoció que hay que actuar, más allá de la prevención, ante la crisis de violencia, también fue enfático en que los centros educativos “no pueden solventar las falencias que hay en la familia y en la comunidad’.

Como parte de las medidas del MEP para reducir la violencia, además de la prometida instalación de cámaras, que iniciaría hasta el 2027, el ministerio también implementa la revisión de bultos, no obstante, esta es aleatoria y ocurre una vez por semana.

Asimismo, anunció la contratación de 400 guardas de seguridad para escuelas y colegios que carecen de ese servicio y a esto le suma rebajos más fuertes en la nota conducta que podría implicar que el alumno pierda el año.

En el 2025, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP atendió 420 situaciones de violencia de estudiante a estudiantes y 379 casos de bullying.