Estudiante asesina a compañero con un arma blanca en Liberia

Un colegial habría asesinado a un compañero suyo a puñaladas.

Una riña entre dos estudiantes del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia, en Guanacaste, acabó con uno de ellos fallecido en las cercanías de una parada de buses.

Un video difundido en redes sociales muestra a los muchachos discutiendo al lado de la carretera y, en un momento determinado, el agresor persiguió a la víctima por algunos metros hasta que este cayó al suelo.

Fue entonces cuando el atacante lo apuñaló en al menos dos ocasiones. Aunque el herido se levantó y fue trasladado al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, fue declarado fallecido a su ingreso.

El sospechoso sería un joven de 19 años de apellido Rodríguez y la víctima un muchacho de 18 años.

Noticia en desarrollo...