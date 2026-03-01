Riña con machete en partida de naipes deja a un hombre grave en San Carlos

Un hombre fue trasladado en condición grave al Hospital San Carlos, tras ser atacado con un machete en La Fortuna de San Carlos (Imagen con fines ilustrativos). Foto:

Un hombre de 30 años, de apellido Quirós, resultó gravemente herido, la tarde de este domingo, tras ser atacado con un machete en el sector de Las Parcelas, en La Perla de La Fortuna, San Carlos.

El hecho se registró alrededor de las 2:35 p. m., cuando, según versiones preliminares, dos hombres se encontraban jugando naipes. En determinado momento, uno de ellos se habría molestado al perder la partida y agredió al otro con el arma blanca.

El afectado sufrió heridas en la espalda y en los glúteos. Fue trasladado en condición crítica a la clínica de La Fortuna y, posteriormente remitido al Hospital San Carlos para recibir atención especializada.

De momento, no se reportan personas detenidas en relación con este caso. Las autoridades judiciales continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.