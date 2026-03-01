Crímenes

Riña con machete en partida de naipes deja a un hombre grave en San Carlos

Sujeto fue trasladado en condición grave, tras ser atacado con un machete en La Fortuna de San Carlos, durante una disputa por un juego de naipes

Por Edgar Chinchilla, corresponsal GN
En la imagen el centro de atención de salud de San Carlos
Un hombre fue trasladado en condición grave al Hospital San Carlos, tras ser atacado con un machete en La Fortuna de San Carlos (Imagen con fines ilustrativos). Foto: (Edgar Chinchilla, corresponsal GN/Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







