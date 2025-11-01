Mujer hospitalizada tras ataque a machetazos en Alajuelita

La Fuerza Pública detuvo a un hombre que atacó a mujer con machete en Alajuelita.

La Fuerza Pública de Alajuelita detuvo a un hombre sospechoso de herir a una mujer con un machete en el distrito de Concepción, durante la mañana del jueves.

Según el reporte oficial, la detención se produjo tras recibir una alerta sobre un caso de agresión intrafamiliar. La víctima recibió atención inmediata de los oficiales y fue trasladada por la Cruz Roja a un centro hospitalario para recibir los primeros auxilios necesarios.

El arma fue decomisada por las autoridades.

El sospechoso, identificado con el apellido Rojas, fue puesto a las órdenes del Juzgado de Violencia Doméstica y luego remitido al Ministerio Público para iniciar el proceso legal correspondiente.