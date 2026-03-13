El País

Violencia lleva al MEP a instalar cámaras en 500 centros educativos

Ministerio espera implementar proyecto de vigilancia electrónica para el 2027 en instituciones con mayor incidencia de hechos violentos

Por Fernanda Matarrita Chaves
La Fuerza Pública aprehendió este miércoles a un hombre de apellido Torres, señalado como sospechoso en el caso de homicidio de un joven identificado con el apellido Kirby.
La ola de violencia alcanza a los centros educativos tanto a lo interno como a lo externo. En agosto del 2025, un adolescente de 14 años fue asesinado a balazos en un callejón al este de la Escuela Ciudadelas Unidas, en la Aurora de Alajuelita. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







