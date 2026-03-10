MEP se pronuncia por pleito entre colegiales en Upala: estudiantes podrían enfrentar estas sanciones

Dos estudiantes de distintos colegios se enfrentaron a golpes este martes 10 de marzo.

Tras un enfrentamiento entre dos estudiantes del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Upala y el Liceo Colonia de Puntarenas, los involucrados enfrentan la posibilidad de distintas sanciones disciplinarias.

Así lo confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP) tras consulta de La Nación, que rechazó categóricamente los hechos.

“El Ministerio de Educación Pública reitera que no tolera ningún tipo de manifestación de violencia entre estudiantes y que estas situaciones deben ser atendidas con la seriedad que corresponde”, indicó el MEP.

“En este caso, los hechos se registraron fuera del centro educativo, por lo que las autoridades del plantel y la Dirección Regional de Educación se encuentran aplicando los protocolos establecidos para la atención de situaciones de violencia”, agregó la entidad.

Según indicó el ministerio, se procederá con la valoración conforme al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta, y según la normativa, los involucrados podrían enfrentar las siguientes sanciones:

Suspensión de la asistencia al centro educativo entre 20 y 30 días.

Rebajo entre 35 y 30 puntos de la calificación de conducta.

Adicionalmente, el centro educativo activará acciones de acompañamiento y orientación para fortalecer la convivencia y prevenir nuevos incidentes.

El pleito ocurrió este martes 10 de marzo en las cercanías del centro educativo de Upala. Según trascendió, los jóvenes habrían pactado el encuentro durante la tarde del lunes.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento de la pelea, mientras otros alumnos presentes filmaban el enfrentamiento y se burlaban de la situación.

Este hecho ocurre a solo un día de que un joven fue asesinado por otro compañero en Liberia, cuando tras una presunta riña, un estudiante atacó con arma blanca a Liann Rivas, quien falleció en un centro médico.

*Colaboró en esta información la periodista Libia Solano.