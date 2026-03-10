Crímenes

Joven asesinado por compañero en Liberia: Fiscalía pedirá tramitar el caso en flagrancia

El Ministerio Público quiere resolver en 45 días el caso contra Rodríguez Díaz, sospechoso de asesinar a Liann Rivas en una riña en Liberia.

Por Yucsiany Salazar
Detenido por asesinar a su compañero del colegio en Liberia
Detenido por asesinar a su compañero del colegio en Liberia (OIJ/Cortesía)







FiscalíaLiberia
