Joven asesinado por compañero en Liberia: Fiscalía pedirá tramitar el caso en flagrancia

Detenido por asesinar a su compañero del colegio en Liberia

La Fiscalía solicitará tramitar el caso del homicidio de Liann Alejandro Rivas Quesada bajo el procedimiento expedito de flagrancia, un proceso que reduciría el trámite judicial a un máximo de 45 días.

Según el artículo 236 del Código Procesal Penal, flagrancia es cuando la persona es sorprendida cometiendo el hecho delictivo o inmediatamente después.

De acuerdo con el Ministerio Público, este martes 10 de marzo se realizará una audiencia en la cual se presentará la solicitud contra el sospechoso de 19 años, de apellidos Rodríguez Díaz, por el delito de homicidio calificado.

“La fiscalía solicitará la imposición de medidas cautelares en contra del imputado”, indicó.

Rodríguez fue detenido la tarde del lunes en el Barrio Corazón de Jesús, en Liberia. Según el informe fiscal, aproximadamente hora y media antes de su captura, Liann ingresó sin vida al hospital del cantón tras sufrir heridas provocadas con un arma blanca.

Madre del joven sospechoso pide perdón

De acuerdo con la investigación preliminar, ambos jóvenes eran compañeros de colegio. Se presume que se produjo una riña en una parada de autobuses y, minutos después, la víctima fue atacada.

“Por el momento, se desconoce la situación que habría originado el conflicto”, agregó el Ministerio Público.

Un video difundido en redes sociales muestra a ambos jóvenes discutiendo. En determinado momento, el agresor persiguió a la víctima por varios metros hasta que cayó al suelo, donde fue atacado con un arma blanca.

Horas después de lo sucedido, la madre del sospechoso entregó al joven a las autoridades.

La investigación se tramita el expediente 26-000795-060-PE.