Colegio IPEC se pronuncia tras asesinato de estudiante por parte de su compañero en Liberia

El Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) Liberia se pronunció tras el asesinato Liann Rivas, uno de sus estudiantes a manos de un compañero en Liberia, Guanacaste.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook, la institución lamentó lo ocurrido e indicó que atraviesa un momento de dolor por la pérdida del menor.

“La comunidad educativa del IPEC Liberia atraviesa un momento de profundo dolor. Lamentamos profundamente la pérdida de uno de nuestros estudiantes, una situación que enluta a toda nuestra institución y que afecta de manera muy sensible a familias que forman parte de nuestra comunidad educativa”, indicó.

Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia. (Captura de video/Captura)

La institución también expresó su solidaridad con las familias afectadas, así como con los compañeros y personas cercanas del estudiante.

“En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestras más sinceras condolencias y nuestra solidaridad a las familias involucradas, a sus compañeros y a todas las personas cercanas que hoy enfrentan este dolor”, añadió el centro educativo.

De la misma forma, el colegio hizo un llamado a la comunidad a manejar la situación con respeto y sensibilidad.

“Pedimos a toda la comunidad acompañar este proceso con respeto y sensibilidad”, concluyó el mensaje.

El centro educativo se pronunció en sus redes sociales sobre el asesinato del joven. (IPEC Liberia /Foto tomada de redes sociales)

El homicidio se registró durante la mañana de este lunes 9 de marzo, luego de una discusión entre dos alumnos del IPEC; cerca de una parada de autobuses.

Un video difundido en redes sociales muestra a ambos jóvenes discutiendo. En determinado momento, el agresor persiguió a la víctima por varios metros hasta que cayó al suelo, donde fue atacado con un arma blanca.

Horas después de lo sucedido, la madre del sospechoso entregó al joven a las autoridades.