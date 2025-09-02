Sujeto armado ingresa a colegio nocturno y persigue a presunto estudiante: ‘Lo voy a matar’

Un sujeto armado ingresó al Colegio Nocturno de Palmares de Pérez Zeledón la noche del 1.° de setiembre.

Un sujeto armado irrumpió en el Colegio Nocturno de Palmares de Pérez Zeledón para perseguir y amanazar a quien sería un estudiante del centro educativo. El hecho ocurrió la noche del 1.° de setiembre y quedó registrado en video.

“El 1.° de setiembre, a las 7:15 p. m., la persona directora del colegio de Palmares recibe información por parte de docentes de una presunta amenaza con arma de fuego dentro del centro educativo”, confirmó Marcela Valverde Porras, directora regional.

La grabación muestra que en la entrada del colegio hay dos jóvenes que utilizan pantalón largo oscuro y abrigos. En la escena aparece un tercer joven y una voz en off dice: “ahí lo va a agarrar otra vez”; sin embargo, no ocurre nada entre los muchachos que aparentemente son estudiantes.

Segundos después, se abre el portón del centro educativo e ingresa un hombre con pantalón corto y camisa oscura que lleva un arma en sus manos, junto a él camina otro sujeto.

Cuando ingresa, el hombre de camisa negra busca a un muchacho que usa suéter blanco y en apariencia uniforme de colegio, y le propina dos golpes, el joven corre y el sujeto armado lo persigue con el arma en sus manos. Dos alumnas que estaban sentadas en una banca se retiran del lugar atemorizadas.

Posteriormente, el hombre armado se devuelve por donde entró y empieza a vociferar: “Lo voy a matar”. Cuando parece que va a salir del colegio, un estudiante va detrás de él y le pide que regrese. El hombre continúa su camino y el video termina.

Por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública (MEP), la directora regional informó que tras la alerta, la dirección llamó al 911 y activación del protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas.

“De forma inmediata llega la Fuerza pública y revisa que en el centro educativo no se encuentre ninguna amenaza para los estudiante, dado que los presuntos sospechosos habían salido del centro educativo”, detalló.

Tras lo ocurrido, la Fuerza Pública garantizó la seguridad de los estudiantes, quienes más tarde se retiraron en transporte estudiantil. Los padres de los alumnos menores de edad fueron alertados de lo ocurrido.

Según la directora regional, en este momento el centro educativo recaba la información registrada en videos para entregarla a la Fuerza Pública.

