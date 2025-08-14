Menor de 14 años asesinado de múltiples disparos a un costado de escuela en Alajuelita

Un adolescente de entre 13 y 14 años fue asesinado de múltiples disparos la tarde de este jueves 14 de agosto a un costado de la Escuela Ciudadelas Unidas, escuela ubicada en San Felipe de Alajuelita. Según la Cruz Roja, el hecho ocurrió cerca de las 2:30 p. m.

Alejandro Molina, Coordinador Operativo Nacional, informó que cuando las unidades llegaron al lugar, el menor de edad no presentaba signos vitales.

En el lugar no se reportaron personas heridas y actualmente la escena está a cargo de las autoridades correspondientes.

Los cuerpos de rescate realizan una valoración dentro del centro educativo para colaborar con los protocolos. Todos los estudiantes se mantienen en la escuela.

Un adolescente de entre 13 y 14 años falleció luego de un ataque a disparos cuando s eencontraba a un costado de la escuela Ciudadelas Unidas, en San Felipe de Alajuelita. El MEP informó que el menor de edad no era alumno de la institución. La Fuerza Pública custodia la escena. (Cortesía para La Nación/Photographer/Creator Cortesía para La Nación)

Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), alrededor de las 2:05 p. m. se escuchó un tiroteo, en ese momento docentes y estudiantes aplicaron el protocolo de tirador activo.

El MEP informó que el menor de edad no era estudiante de ese centro educativo y que no portaba ningún tipo de identificación.

