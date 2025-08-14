Sucesos

Menor de 14 años asesinado de múltiples disparos a un costado de escuela en Alajuelita

Cruz Roja realiza valoración dentro de Centro Educativo San Felipe

Por Fernanda Matarrita Chaves

Un adolescente de entre 13 y 14 años fue asesinado de múltiples disparos la tarde de este jueves 14 de agosto a un costado de la Escuela Ciudadelas Unidas, escuela ubicada en San Felipe de Alajuelita. Según la Cruz Roja, el hecho ocurrió cerca de las 2:30 p. m.








Menor de edadAtaque con arma de fuegoAlajuelita
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

