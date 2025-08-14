Menor de 14 años asesinado de múltiples disparos a un costado de escuela en Alajuelita

Un adolescente de entre 13 y 14 años fue asesinado de múltiples disparos la tarde de este jueves 14 de agosto a un costado de la Escuela Ciudadelas Unidas, escuela ubicada en San Felipe de Alajuelita. Según la Cruz Roja, el hecho ocurrió cerca de las 2:30 p. m.
Alejandro Molina, Coordinador Operativo Nacional, informó que cuando las unidades llegaron al lugar, el menor de edad no presentaba signos vitales.
En el lugar no se reportaron personas heridas y actualmente la escena está a cargo de las autoridades correspondientes.
Los cuerpos de rescate realizan una valoración dentro del centro educativo para colaborar con los protocolos. Todos los estudiantes se mantienen en la escuela.
Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), alrededor de las 2:05 p. m. se escuchó un tiroteo, en ese momento docentes y estudiantes aplicaron el protocolo de tirador activo.
El MEP informó que el menor de edad no era estudiante de ese centro educativo y que no portaba ningún tipo de identificación.
Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.
