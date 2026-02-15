MEP anuncia revisión de bultos para el 2026: así funcionará

A partir de este 2026, todos los centros educativos deberán revisar los bultos de los estudiantes para evitar el ingreso de armas o drogas. Imagen con fines ilustrativos.

A partir de este curso lectivo, el Ministerio de Educación Pública estandarizará la revisión de bultos en todos los centros educativos. La acción será obligatoria, según lo confirmó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández.

En declaraciones a La Nación, comentó que esta directriz se implementa para identificar objetos que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa y salvaguardar la integridad física y emocional de la población estudiantil. El año anterior, en varios incidentes aislados, estudiantes fueron atacados con armas blancas dentro de sus centros educativos.

El jerarca comentó que ya existe la obligatoriedad de revisar los salveques al menos una vez por semana, aunque si la dirección lo decide, esta requisa puede ser diaria.

“Estas revisiones deben realizarse de forma aleatoria, tomando en cuenta variables como infraestructura, horarios, jornadas u otras condiciones particulares del centro”, precisó.

Sánchez agregó que si el director de la institución tiene alguna sospecha de la tenencia de algún objeto peligroso como armas, drogas o lo que comprometa la seguridad en la escuela o colegio, puede realizar la revisión discrecional.

De acuerdo con el jerarca, el abordaje de la seguridad institucional implica tener más guardas de seguridad que, aseguró, ya se están contratando, y mejorar la tecnología para tener más cámaras de monitoreo.

El ministerio publicó en su sitio web que se emitieron medidas para garantizar la integridad de la comunidad educativa y que, a partir de este curso, se reforzará la revisión de bultos. Además, anunció que se establecerá un lineamiento para el ingreso y permanencia en el centro educativo.

Las revisiones de bultos serán aleatorias y una vez por semana. (Shutterstock)

Casos de violencia

El 20 de febrero del año anterior, un estudiante de noveno año del Liceo San Rafael de Alajuela fue atacado a puñaladas por dos alumnos. Esa vez la Cruz Roja informó que el adolescente, de 15 años, fue trasladado con urgencia al Hospital San Rafael, en la misma provincia, pues presentaba una herida de arma blanca en abdomen.

Aunque la oficina de prensa del MEP confirmó que los presuntos atacantes fueron otros estudiantes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) afirmó que en apariencia los sospechosos no serían alumnos del centro educativo.

En abril, ocurrió un caso similar cuando tres adolescentes ingresaron con armas blancas al Liceo Miguel Araya, en Cañas de Guanacaste, y agredieron a un estudiante en la cara.

Sánchez comentó que el plan inmediato contempla las medidas anteriores; sin embargo, señaló que a mediano y largo plazo la estrategia que tienen para abordar temas de seguridad es más preventiva y se haría mediante el arte, el deporte, ferias científicas y la planificación de un plan de seguridad de cada centro educativo.