El País

Amenaza de tiroteo en CTP de Sabanilla: suspenden lecciones y activan protocolos

El CTP de Sabanilla, en Alajuela, suspendió clases tras una amenaza de tiroteo

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Suspensión de clases en CTP de Sabanilla tras amenaza de tiroteo. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AmenazaTiroteoCTP SabanillaMEP
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.