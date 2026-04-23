Amenaza de tiroteo en CTP de Sabanilla: suspenden lecciones y activan protocolos

Suspensión de clases en CTP de Sabanilla tras amenaza de tiroteo. Imagen con fines ilustrativos.

El Colegio Técnico Profesional (CTP) de Sabanilla, en Alajuela, suspendió las lecciones este jueves y activó protocolos de seguridad tras recibir una presunta amenaza de tiroteo contra la institución.

Así lo informó la dirección del centro educativo mediante una circular oficial emitida este 23 de abril.

Según el documento, la medida responde a una alerta detectada para el viernes 24 de abril; no obstante, las autoridades decidieron interrumpir la actividad de forma inmediata y preventiva.

Ante esta situación, y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Pública (MEP), se ejecutan las siguientes acciones:

Suspensión de lecciones: se interrumpen de forma total las clases y actividades administrativas durante este jueves.

se interrumpen de forma total las clases y actividades administrativas durante este jueves. Acciones legales: se interpusieron las denuncias ante el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para iniciar las pesquisas.

se interpusieron las denuncias ante el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para iniciar las pesquisas. Coordinación policial: se mantiene comunicación constante con la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en el perímetro del centro educativo.

se mantiene comunicación constante con la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en el perímetro del centro educativo. Retorno seguro: la institución informará oportunamente sobre el aval de las autoridades para el regreso a las aulas una vez que la situación esté controlada.

La institución también hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma y evitar la difusión de rumores, al tiempo que instó a reportar cualquier contenido sospechoso en redes sociales que pueda poner en riesgo la seguridad institucional.