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UCR denuncia presunta amenaza de tiroteo ante el OIJ: esto es lo que se sabe

La UCR denunció ante el OIJ una presunta amenaza de tiroteo.

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Por Yucsiany Salazar
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La UCR denunció una presunta amenaza de atacante activo. Imagen con fines ilustrativos. (Cortesía Any Pérez/La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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