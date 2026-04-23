UCR denuncia presunta amenaza de tiroteo ante el OIJ: esto es lo que se sabe

La Universidad de Costa Rica (UCR) denunció la mañana de este jueves 23 de abril una presunta amenaza de tiroteo ante el Organismo de Investigación Judicial, según confirmó el medio universitario Interferencia.

Posteriormente, la UCR informó mediante un comunicado que la amenaza fue recibida vía correo electrónico y dirigida a las personas que se mantienen en el edificio de la Rectoría en la sede Rodrigo Facio de San Pedro.

De acuerdo con la institución, el mensaje fue enviado a una cuenta asociada al directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr). Las autoridades comunicaron el riesgo y procedieron a solicitar la evacuación del inmueble como medida preventiva, siguiendo los protocolos de seguridad.

La presunta amenaza

Según trascendió en una imagen difundida en redes sociales, la amenaza habría sido enviada a las 10:18 p. m. de este miércoles 22 de abril.

“Yo voy a hacer una balacera dentro de ese edificio a esas... que no saben si son hombre o mujer, pero sí saben como criticar a don Rodrigo”, se lee en el texto, el cual incluye insultos contra el rector, los universitarios y el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles.

En el comunicado, la UCR indicó que “se comunicó la existencia del riesgo y la necesidad de evacuar el inmueble como medida preventiva, en apego a los protocolos institucionales de seguridad”.

Sin embargo, minutos más tarde, Feucr publicó en sus redes sociales que no hay una evacuación oficial.

“La amenaza que llegó está siendo controlada bajo protocolo, correspondía emitir la denuncia ante el OIJ y este se está encargando de investigar la veracidad. Por el momento, no hay ningún tipo de evacuación oficial, por favor se les insta a mantener la calma”.

Toma del edificio de Rectoría

Paralelamente, la UCR informó que, durante la mañana, la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora de Lemos Medina; el vicerrector de Investigación, José Moncada Jiménez; y el director de la Oficina de Bienestar y Salud, Noé Ramírez Elizondo, se reunieron con estudiantes que permanecen en el edificio de Rectoría para reiterar la disposición al diálogo y verificar su estado.

“En este acercamiento, las autoridades también consultaron por el estado físico de las personas presentes, como parte de las acciones de resguardo de su bienestar”, indicó la institución.

Además, la universidad informó que las dependencias ubicadas en edificios administrativos se mantienen en modalidad de trabajo virtual, mientras la Coordinación Institucional para la Atención de Emergencias se mantiene activa y en seguimiento de la situación.

El edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica fue tomado la tarde de este miércoles por un grupo de estudiantes en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

Así se mantiene la Rectoría de la UCR en San Pedro. (Cristian Mora/Cristian Mora)

Inicialmente, la manifestación estaba prevista como una concentración frente al edificio, en rechazo al rector, Carlos Araya Leandro, tras el fracaso en las negociaciones entre el Gobierno y las universidades públicas para definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027.

Sin embargo, la situación escaló luego de que los estudiantes fueran atendidos por autoridades universitarias. Posteriormente, el rector se hizo presente; sin embargo, se retiró minutos después en medio de ruido generado con megáfonos y parlantes, lo que incrementó la tensión. Más tarde, alrededor de las 3:30 p. m., un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al edificio y mantiene la ocupación desde entonces.