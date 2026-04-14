Sucesos

Imponen medidas cautelares a menor detenido por amenaza de tiroteo en colegio de Pavas

Menor de 14 años fue detenido este lunes por el OIJ tras la amenaza hacia el centro educativo

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Por Yucsiany Salazar
Colegio Santa Catalina en Pavas recibió la amenaza de un presunto ataque para este lunes. OIJ permanece en el sitio.
Colegio Santa Catalina en Pavas recibió la amenaza de un presunto ataque para este lunes. OIJ permanece en el sitio. (Colegio Santa Catalina/Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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