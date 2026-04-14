Imponen medidas cautelares a menor detenido por amenaza de tiroteo en colegio de Pavas

Colegio Santa Catalina en Pavas recibió la amenaza de un presunto ataque para este lunes. OIJ permanece en el sitio.

El caso del menor de 14 años detenido por una amenaza de un tiroteo y bombas en un centro educativo en Pavas dio un nuevo paso en la vía judicial, tras la imposición de medidas cautelares.

La Fiscalía Adjunta Penal Juvenil confirmó que el Juzgado Penal Juvenil acogió las medidas solicitadas por el Ministerio Público, mientras avanza el proceso en su contra.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas son las medidas que deberá cumplir el joven:

Mantener domicilio fijo y actualizado. No molestar, perturbar, amenazar testigos, no ingresar al centro educativo donde estudiaba. Cambiar de centro educativo en un plazo de 15 días. Mientras corre ese período, el joven recibirá clases de manera virtual para no violentar su derecho a la educación.

El sospechoso fue detenido este lunes 13 de abril por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras ser vinculado con la difusión de una amenaza sobre un supuesto ataque armado dentro del colegio privado Santa Catalina de Sena, ubicado en Pavas.

La amenaza

La alerta surgió luego de que circulara una nota escrita a mano en la que se advertía sobre un posible tiroteo dentro del centro educativo, incluso con la supuesta colocación de un artefacto explosivo. Según se lee, el ataque estaba planeado para las 9:50 a. m. de este lunes 13 de abril.

Ante esto, las clases fueron suspendidas de forma preventiva y se activaron protocolos con apoyo del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Fuerza Pública y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Colegio Santa Catalina emitió este comunicado tras la amenaza. (Redes sociales/Redes sociales)

Tras inspeccionar el sitio, las autoridades descartaron la presencia de explosivos.

Como parte de la investigación, el OIJ allanó la vivienda del menor en Rohrmoser, donde se realizó su captura y se decomisó un teléfono celular y otros indicios que ahora forman parte del expediente.