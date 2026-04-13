Colegio en Pavas suspende lecciones tras amenaza de tiroteo y bombas: esto es lo que se sabe

Colegio Santa Catalina en Pavas recibió la amenaza de un presunto ataque para este lunes. OIJ permanece en el sitio.

El centro educativo privado Santa Catalina de Sena ubicado en Pavas, San José, suspendió las lecciones este lunes 13 de abril tras recibir una amenaza por parte de un estudiante.

Según informó el colegio a través de un comunicado en sus redes sociales, que activó los protocolos de seguridad correspondientes y mantiene coordinación directa con autoridades para atender la situación.

“Se han tomado las medidas correspondientes con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad educativa”, indicó, a la vez que pidió a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales.

Colegio Santa Catalina emitió este comunicado tras la amenaza. (Redes sociales/Redes sociales)

“Queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad: la seguridad de nuestros estudiantes, docentes y personal es nuestra máxima prioridad. Continuaremos reforzando las acciones preventivas y de seguimiento necesarias”, se lee en el comuniado.

La amenaza

La alerta surgió tras la circulación de una nota escrita a mano en la que se advertía sobre un posible ataque dentro del colegio a las 9:50 a. m. de este lunes.

Además, según se lee, se pretendía colocar una bomba en el gimnasio del colegio, así como perpretar el ataque en dos secciones de sétimo grado, en canchas y baños. En apariencia, el estudiante tenía como fin herir entre 15 a 17 personas.

Ante esto, las autoridades educativas optaron por suspender las clases de manera preventiva.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que se hizo un llamado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Fuerza Pública para atender la situación.

“Ante la amenaza en un centro educativo privado, la administración informó a la supervisora de circuito que activaron protocolo donde acuden los padres de familia, llamado a Pani y Fuerza Pública”, indicó el MEP.

Revisión de Fuerza Pública y OIJ

Tras presentarse al sitio, la Fuerza Pública descartó la presencia de algún material explosivo.

“Se recibió el reporte, Fuerza Pública efectuó revisión de las instalaciones y se descartó presencia de algún artefacto explosivo”, mencionó Fuerza Pública.

El caso quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Ingresó a través del 9-1-1 un reporte a la sección Penal Juvenil de una supuesta amenaza de un ataque armado a un colegio en Pavas. Los agentes se trasladaron al lugar, se encuentran en el sitio realizando las diligencias de investigación”, indicó la Policía Judicial.