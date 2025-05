Rodolfo Villalobos: ‘El fútbol tico no es rentable, todos los equipos, excepto dos, viven en problemas económicos’

Rodolfo Villalobos Montero es un ingeniero civil de 57 años, pero también fue presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) hasta 2023, y actualmente es miembro del consejo directivo de la FIFA. Fue presidente del Santos de Guápiles y ejerció como el máximo dirigente del fútbol tico desde 2015, cuando asumió el cargo en sustitución de Eduardo Li, detenido como parte del famoso escándalo de corrupción FIFA Gate.

En entrevista exclusiva con La entrevista del domingo, Villalobos explicó por qué se mantuvo en silencio respecto a la demanda que planteó Alajuelense ante el TAS, habló sobre los cambios que deberían hacerse a los reglamentos, y se pronunció sobre el amaño de partidos en el fútbol tico, el cual desde su punto de vista se encuentra en un inusitado “nivel de descaro”. Además, reconoció algunos de sus errores al frente de la Federación.

A continuación le ofrecemos tanto la entrevista completa en formato escrito como en videopódcast. También puede encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo en nacion.com, en el canal de Spotify y en el Youtube de La Nación.

La entrevista del domingo: Rodolfo Villalobos asegura que el fútbol tico no es rentable

— ¿Cómo pasa un ingeniero civil de trabajar en una empresa de exportación a ser directivo de la FIFA?

— Todo se fue dando, no fue algo planificado ni se buscó. El hecho de ser ingeniero civil es lo que me lleva al fútbol. Yo trabajaba en Guápiles en una compañía bananera, era gerente de Ingeniería. En 1999, cuando el Santos está en la etapa final para jugar el ascenso contra Liberia, los dueños de Grupo Colono son muy amigos y José Alberto Castillo iba a ser el presidente del Santos si ascendían.

“Yo los acompañé en el último juego en Liberia, aquel fatídico juego donde explotó un carro, hubo gases lacrimógenos. El equipo ascendió a la Primera División y me dijeron que había que remodelar el estadio Ebal Rodríguez. Yo ingeniero civil, y ellos tenían una muy buena relación con los dueños de la compañía con la que yo trabajaba, así que hablaron para que yo pudiera hacerme cargo de la remodelación. Ahí es donde nace el vínculo mío con el Santos. Fue un trabajo gratuito.

“La compañía con la que yo trabajaba se convirtió en patrocinadora del equipo, y luego me pidieron formar parte de la nueva Junta Directiva e ingresé como vocal 5 en setiembre de 1999″.

Rodolfo Villalobos comenzó como vocal en la Junta Directiva del Santos de Guápiles; 26 años después, es representante de Concacaf en el consejo directivo de FIFA. (José Cordero/José Cordero)

— En 2023 usted decidió no postularse para la reelección como presidente de la Fedefútbol, ¿cómo se gestó su salida?

— Yo llego a la Federación en el 2006. A los 15 días de renunciar al Santos la Unafut me invita a ser parte del nuevo Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, como tesorero. Lo acepté con mucho orgullo, honor y responsabilidad. Ahí me mantuve durante 9 años hasta el 2015. En 2015 asumo la Presidencia en un momento sumamente difícil (tras el FIFA Gate), con una credibilidad prácticamente por los suelos.

“Logramos levantar la Federación, terminar la construcción del complejo deportivo Fedefútbol-Plycem, clasificar a Rusia, clasificar a Qatar y clasificar a Australia y Nueva Zelanda con la Selección Femenina.

“Fueron 8 años muy difíciles, a pesar de que se clasificó a los mundiales mayores, a pesar de que las finanzas estaban estables, a pesar de eso, fue muy duro, y el desgaste emocional me llevó a tener una enfermedad seria, tuve un cáncer. En el 2023 tuve una recaída también; era muy estresante.

“La situación política estaba muy difícil. Mi hija menor me había pedido directamente ‘papi, ya, por favor’. Mi mamá estaba muy afectada. Sobre todo los últimos 8 meses, después de Qatar, fueron para mí los más desgastantes. Así que tomé la decisión, junto con mi familia, de no continuar por el bien mío, por el bien de mi salud y por el bien de mi familia".

“El desgaste emocional me llevó a tener una enfermedad seria, tuve un cáncer” — Rodolfo Villalobos

Rodolfo Villalobos fue vicepresidente de Concacaf y, actualmente, funge como representante de esta confederación en el consejo directivo de FIFA. (Cortesía/Cortesía)

— ¿Cómo se dio el paso para ser directivo de FIFA?

— Eso se da en paralelo. En el 2016, por primera vez en Centroamérica, se llevó a cabo una votación. Hay un antes y un después del famoso FIFA Gate. Antes, esas posiciones prácticamente las escogía una persona y se perpetuaban 15 años en el puesto.

“Después del FIFA Gate, en Uncaf (Unión Centroamericana de Fútbol) decidimos realizar una votación y mis compañeros de Centroamérica me dieron el honor, el orgullo y la responsabilidad de ser vicepresidente de Concacaf.

“Comenzó mi carrera en la dirigencia internacional. Me mantuve prácticamente 7 años en la vicepresidencia. En el 2023 vino la elección del representante de Centroamérica para el Consejo de la FIFA, y me dieron la responsabilidad de asumir esa representación, con el aval y el apoyo del presidente de la Concacaf (Víctor Montagliani) y del presidente de la FIFA (Gianni Infantino), con el que tengo muy buena relación".

— Ahora que tiene una mirada más amplia del fútbol tico, ¿cómo valora el estado de salud del balompié nacional?

— Estamos pasando una situación difícil. Creo que Osael (Maroto, presidente actual) está asumiéndolo con mucha responsabilidad. Se han venido decisiones complicadas, difíciles.

“Desde afuera nosotros apoyamos a la Fedefútbol en el cumplimiento de las reglas y los estatutos. En la medida en que la Federación haga valer los reglamentos de la forma correcta, nosotros, tanto la Concacaf como la FIFA, vamos a apoyar esas decisiones.

“Pero sí, hay situaciones complejas, que a veces son dolorosas, pero que se necesita tomar decisiones importantes".

Villalobos aseguró que Concacaf y FIFA apoyarán en la Fedefútbol ante la obligación de tomar "decisiones difíciles". (Cortesía/Cortesía)

— ¿Costa Rica está creciendo en términos de fútbol? ¿O estamos estancados? ¿Cuál sería el diagnóstico?

— Hay que hacer reformas importantes. Hasta el último día en que salí de la Federación dije abiertamente que el fútbol de Costa Rica tenía que tener 10 equipos en Primera División (no los 12 que tiene actualmente), 14 en la Segunda División y ojalá 20, 22 o 25 en Linafa, para que esas gradas fueran más fáciles, tanto para arriba como para abajo.

“También hablé de hacer un repechaje del noveno (penúltimo de Primera División) con el subcampeón de la Liga de Ascenso. Eso te permite que todo el torneo sea altamente competitivo. Bajo mi criterio, la economía del fútbol no da para 12 equipos, ni para 18 en la Liga de Ascenso.

“Ese proyecto lo planteé en el 2019; se tomó un acuerdo de la Unafut de que en 3 años íbamos a bajar a 10 equipos. Todos firmaron y era acuerdo unánime. Dijimos que para poder deshacerlo tenía que ser unánime también: y lograron la unanimidad para deshacerlo.

“Es muy difícil, yo entiendo a los presidentes. Quizás yo sentado en una silla de un presidente de un club pequeño, es más difícil, hay que entenderlos. Porque se preguntan ‘bueno, van a bajar tres, ¿y si soy yo?’. Había temor.

“El fútbol de Costa Rica, creo yo, que no tiene la estabilidad económica que se necesita.

“En el 2015 nosotros comenzamos con temas muy light: que (los clubes) tuvieran periodista, que tuvieran un contador, la infraestructura, la estructura administrativa, ligas menores... Hoy, si yo volviera al 2016, con la experiencia que tuve en estos 8 años, yo comenzaría con la parte financiera".

El expresidente de la Fedefútbol reconoció que su administración debió haber comenzado por ordenar la estructura financiera de los equipos de fútbol. (Jose Cordero/Jose Cordero)

— ¿Es necesario hacer a los clubes sostenibles? ¿No lo son?

— La parte financiera es la más importante de la estructura deportiva, porque dependiendo de eso podés manejar bien las ligas menores, la estructura administrativa, una planilla competitiva con base en tus ingresos... A partir de ahí se puede crear una estructura.

“Lo digo hoy: lastimosamente, en el 2015, la decisión que pensábamos era la correcta, era que la parte financiera quedara de última. Hoy el Comité Ejecutivo ya llegó a esa parte, y ahí es donde se han topado con todas estas situaciones.

“La situación financiera del fútbol de Costa Rica no es la que uno quisiera: el fútbol de Costa Rica no es rentable. Hay uno o dos equipos que en este momento están con una solvencia económica que todos conocemos, pero los demás, todos, y lo sé porque hablo con los presidentes, porque los conocí 8 años, porque estuve con ellos y porque vi, siempre viven en problemas económicos.

“No hemos llegado a que se tome conciencia de gastar lo que se tiene.

“En el 2004, cuando asumí en Santos, a mí me dijeron ‘tome el equipo, este es el presupuesto’. Yo tenía que sostenerlo con eso. Tuve que bajar salarios, decirle al jugador ‘este es su contrato por dos años, ¿lo quiere?’. Me decían ‘no, yo no voy a aceptar menos’. Bueno, entonces puede irse, pero yo esos dos años dormí tranquilo, sabía que teníamos la plata para pagar planillas.

“Hay un equipo, no le voy a decir el nombre, que me llaman y me dicen ‘tengo un hueco de ¢8 millones‘. Eso fue como en 2016 o 2017. Yo les dije ‘pero ¢8 millones no es nada, ¢8 millones usted los maneja’. Y me dicen ‘no, son ¢8 millones por mes, ayúdeme con un patrocinador‘.

“Yo no le busco patrocinadores a los clubes, esa no es mi función. Yo le dije ‘mirá, no, está difícil, tenés que recortar’. Dos semanas después, ¡dos semanas después! Vi una conferencia de prensa de ese club presentando tres jugadores de nombre, caros. Claro, el hueco ya no iba a ser de ¢8 millones sino de ¢11 millones.

“Tenemos que hacer conciencia. Hay que pagar la Seguridad Social, los impuestos, hay que reportar los salarios como corresponde. Las planillas adicionales son las que llevan a la quiebra y a la desaparición de los equipos".

“Me llamaron de un equipo porque tenían un déficit de ¢8 millones por mes" — Rodolfo Villalobos

Como parte de sus labores en la FIFA, Villalobos conoció al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. (Cortesía/Cortesía)

— Sobre la demanda de Alajuelense ante el TAS, usted se mantuvo al margen. Contrario a usted, don Víctor Montagliani, presidente de Concacaf, sí se pronunció a favor de León. ¿Qué opina al respecto?

— No pasa nada. Yo sinceramente no entiendo cuál fue el enojo contra el presidente, no lo entiendo.

“Si usted revisa la entrevista, él primero habla del respeto hacia la decisión del TAS. Después él, desde su punto de vista, respaldando al equipo que ganó en la cancha, que fue campeón de la Concacaf, él dice ‘debería ser el León’.

“Claramente hay un respeto a las instancias. El criterio de Montagliani no es vinculante, ni el del presidente Gianni Infantino”.

— ¿Y por qué usted prefirió no pronunciarse?

— Porque yo lo veía absolutamente innecesario. Ir a decir ‘no, es que ahí debe estar Alajuelense’. ¿Por qué? ¿Qué podíamos ganar? ¿Qué podía defenderse?

“Lo que pasa es que hay unas ganas de levantar roncha. Le voy a decir algo: mi comunicación con Joseph Joseph, con el cual tengo una gran amistad; Lanzo Luconi fue tesorero en el Comité Ejecutivo mío entre 2015 y 2019, es mi amigo; y León Weinstok, que entrenábamos juntos por las mañanas. Con ellos conversé desde el día uno. Hablamos de todo y nos mantuvimos en contacto.

“¿Qué necesitaba la Liga? ¿Alguien que saliera a pegar gritos sin ningún argumento legal? ¿O alguien con quien tuvieran una comunicación directa, fluida, donde pudieran estar más al tanto de lo que está pasando? Si usted lo revisa, a mí ni el presidente ni la Junta Directiva de la Liga me reclaman. Me reclaman algunos liguistas porque crearon una nota de que yo no estaba defendiendo al país.

“Yo no estoy en desacuerdo con que Montagliani haya hablado. Él es el presidente de Concacaf y tiene argumentos. ¿Cuál argumento? Que León fue el equipo que fue campeón de forma correcta en la Concacaf. Pero también él dice ‘va a decidirlo el TAS’, y al final fue lo que pasó“.

El expresidente de la Fedefútbol mantiene una buena relación laboral con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien incluso ha disputado en el césped. (Cortesía/Cortesía)

— Usted mencionó el famoso escándalo de corrupción FIFA Gate. Son escándalos que ensombrecieron al fútbol del mundo y de Costa Rica. ¿Es posible rehabilitar la imagen del fútbol y quitarle esa sombra de corrupción?

— En realidad, por lo menos en los 8 años que yo estuve, y en lo que lleva ahorita Osael, la Federación la luchado por eso. No fue fácil tomar la Federación en agosto del 2015 con el ambiente internacional y la falta de credibilidad.

“Rápidamente, en término de meses, logramos salir del congelamiento en que nos tenía la FIFA. Tuvimos una auditoría forense. Establecimos una serie de procedimientos, modificamos un montón de prácticas administrativas. Tuvimos que someternos a chequeos de integridad. Al ir pasando esos controles uno va recuperando la confianza.

“En dos años volvimos a un punto más estable, más tranquilo, donde los patrocinadores se sentían seguros. Creo que tanto FIFA como Concacaf y la Federación han tomado decisiones para estructurar. FIFA ahora audita todo. Hay muchísimo control. Eso nos da tranquilidad“.

— Los temas de multipropiedad y corrupción están en la conversación mediática. La Nación publicó un reportaje sobre el supuesto amaño de partidos en la Segunda División. ¿Esto es nuevo o hasta ahora se investiga?

— El tema de la multipropiedad no acaba, tiene que haber una conciencia muy grande sobre todo en Unafut y en los equipos, para entender que si estoy en este equipo no me puedo ir a meter a aquel.

“Ya vimos que a nivel mundial la FIFA tiene un precedente donde un equipo pierde la posibilidad de ir a un Mundial de Clubes, pierde $9 millones, por tener un problema de multipropiedad.

“El tema de Santos no es un tema de multipropiedad, y entiendo que el tema de Guanacasteca tampoco, es un tema de manejo de la parte financiera. Lo de la multipropiedad nosotros lo tocamos estando yo de presidente, y es muy difícil. Hay personas que se presentan como dueñas, pero cuando usted va a la parte accionaria no aparecen; y usted no puede acusar a alguien por lo que dice.

“Es muy difícil, porque la Federación no es el OIJ. Es una lucha que hay que seguir dando".

Rodolfo Villalobos advirtió que los clubes que no respeten las reglas de multipropiedad se exponen a fuertes sanciones. (Jose Cordero/Jose Cordero)

‘El amaño se metió en Costa Rica’

— El tema de amaños es algo que evidentemente sí se metió en Costa Rica en los últimos meses. Había dado pinceladas, nosotros tuvimos un par de alertas, pero nadie se atrevió a hablar, no hubo pruebas. Yo creo que el nivel de descaro al que se ha llegado es grande.

“Este tema de Turrialba lo conocí por los medios, eso no está en manos de la FIFA, está en manos del oficial de integridad de Costa Rica. Es importante porque se ha usado mucho para manosear el tema de que nos van a castigar y que nos van a suspender.

“El día que la Fedefútbol deje de cumplir con sus obligaciones a nivel de licencias, a nivel de investigaciones de amaño, o deje de sancionar acciones incorrectas, ese día entramos en problemas. Mientras Costa Rica esté aplicando el Reglamento de Licencias y haciendo las investigaciones de integridad, Costa Rica no va a tener ningún problema.

“Pueden haber dos o tres amaños, pero si son sancionados, Costa Rica no va a tener problemas. Se ha usado mucho para decir que la FIFA va a venir a suspendernos porque hay amaños. No, no, la Federación no tiene la culpa, el fútbol de Costa Rica no tiene la culpa.

“Aquí entramos a la parte económica. Cuando usted tiene un fútbol tan pobre, por ejemplo, como el que tiene la Liga de Ascenso, es un nicho que puede ser muy fértil para ese tipo de gente. Hay que hacer un trabajo de prevención muy fuerte, agresivo”.

Su trabajo en la FIFA le ha permitido a Rodolfo Villalobos conocer grandes figuras del fútbol mundial, entre ellas el brasileño Cafú. (Cortesía/Cortesía)

— ¿Es un problema grave en el fútbol tico?

— Está muy evidente. Sí. Nunca antes había estado tan evidente como en los últimos 5 meses, creo yo, 6 meses. Entiendo que el oficial de integridad está muy ocupado con ese tipo de denuncias.

— Bajo su gestión en la Fedefútbol se dieron casos de multipropiedad. Se comprobó irrupción financiera y administrativa de directivos de Herediano con Grecia y Guanacasteca. ¿Por qué no hubo revocatorias de licencias?

— El reglamento establece cuál es la sanción en caso de una cosa o de otra, entonces, lo que se hizo fue aplicar el reglamento. Yo quiero manifestar mi satisfacción. Este Comité Ejecutivo, al entrar en el análisis de la parte financiera, hizo algunas mejoras al Reglamento de Licencias, que ha venido evolucionando desde el 2015 hasta hoy. Se han aplicado cambios sugeridos por clubes y por el mismo Comité de Licencias.

“Cuando usted toma una decisión tan fuerte como una revocatoria es porque hay pruebas contundentes de que se infringió una falta cuyo castigo era la revocatoria de licencia".

— ¿En este caso hubo castigos o sanciones?

— Sí. Hubo sanciones a algunos directivos y hubo una suspensión de un miembro del cuerpo técnico de Herediano que era parte de la administración o de la Junta Directiva de Grecia. Hubo multas. Era lo que en ese momento el reglamento permitía.

Rodolfo Villalobos junto con el actual entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick (izq.) (Cortesía/Cortesía)

— ¿Los reglamentos han mejorado en eso?

— Sí, han mejorado. Nosotros hicimos algunas reformas y entiendo que este Comité Ejecutivo también ha venido a incluir otras reformas. Posiblemente dentro de dos años habrá que hacerle otras, porque es un proceso de crecimiento continuo.

“Lo que lo que no se puede dejar es que sea más blando. Tiene que ser cada vez más duro y cada vez más exigente, por las alertas que han saltado con el tema de la multipropiedad, con el dinero que ingresa a los clubes que no se tiene claro de dónde viene, o con el tema de amaños”.

— Como exdirectivo que conoce la estructura administrativa del fútbol tico, ¿considera que debería regularse más la entrada de capital extranjero?

— Nosotros no tenemos que cuidarnos de si es un capital es extranjero o es nacional, lo que tenemos que velar es por que sea un capital sano.

“Podrían ser capitales nacionales mal habidos también. Podríamos tener capitales extranjeros bien habidos. Por eso existen los mecanismos en Licencias, donde usted puede demostrar que los dineros no tienen dudosa procedencia”.

— ¿Debería mejorarse la reglamentación para garantizar la probidad de los recursos?

— No hay que parar nunca de mejorar los controles. Le voy a dar un ejemplo: hubo un club que inició un proceso de licenciamiento para cambio de administración, porque así tiene que ser, tienen que presentar el cambio de administración, no es que la nueva administración llega, se instala y luego pide el cambio, no.

“La administración actual continúa y se hace un proceso. La nueva administración puede ingresar hasta que Licencias lo apruebe. Se inició ese proceso, durante 3 meses estuvieron en la Federación, pero cuando entramos a la parte donde se tenía que demostrar de dónde venía el dinero, el caso se pegó y después el club llamó y dijo ‘retiren eso, se acabó el caso‘.

“Eso quiere decir que los controles, si el club quiere hacer bien las cosas, y Licencias actúa como tiene que actuar, los filtros están”.

La clasificación de la Selección Femenina de Fútbol a mundiales mayores trajo gran satisfacción a Villalobos durante su mandato en la Fedefútbol. En la imagen junto a la entrenadora Amelia Valverde. (Cortesía/Cortesía)

— ¿Los aficionados debería acostumbrarse a que las portadas sean de amaños, corrupción, multipropiedad o malos manejos financieros?

— Yo esperaría, como amante del fútbol, como parte de una organización internacional y como expresidente de la Federación, que las portadas de los periódicos y los medios de comunicación dejen de hablar de esto. Pero dejen de hablar de esto porque ya se tiene controlado y porque no suceden.

“Sin embargo, prefiero que se hable de que la Federación está actuando y está yendo contra esos delitos, a que se diga más bien que somos permisivos. Uno quisiera que no haya esos titulares, pero si tiene haber, yo prefiero los títulos donde el fútbol se está limpiando. Y creo que eso es lo que está pasando”.

— ¿Le duele ver al Santos de Guápiles en esta situación?

— Claro, por supuesto. Pero yo creo que uno cosecha lo que siembra. Y siento que en el fondo, el mismo Pococí y el mismo Guápiles descuidó al equipo. Al final lo entregaron.

“Cuando usted hace todo mal, es imposible que las cosas le salgan bien. Hablo de lo que he estado viendo. Si el equipo logra demostrar que todo estaba bien, en buena hora, porque le han aportado muchísimo al fútbol de Costa Rica. Por eso es que duele más. Pero si se hicieron las cosas mal, hay que buscar y sentar a los responsables. No es un tema de sentimentalismo, es un tema de objetividad”.

— Después de vivir el fútbol durante 26 años, si pudiera devolver el tiempo, ¿cambiaría algo?

— ¡Nada! Tomaría la misma decisión. Yo le decía a un amigo que en la Presidencia se tienen nueve duras y una buena, pero esa buena paga todas.

“La satisfacción de Egipto, tuve la dicha de ser el jefe de la delegación de Egipto en cuando fuimos cuartos del mundo. Fui el jefe de la delegación en Brasil, cuando fuimos octavos del mundo. La alegría del gol de Kendall (Waston) cuando clasificamos a Rusia. La locura en el minuto 95. El gane a Grecia. La clasificación a Qatar en el repechaje. La clasificación de la Selección femenina. El posicionamiento de Costa Rica en el mundo.

“Todas esas cosas, por lo menos yo, las repetiría, aunque tenga que llevar el palo que significa estar ahí. Vea que no lo dudo ni un segundo, tomaría la misma decisión”.