“Las velocidades con otros jugadores en el fútbol internacional son diferentes. Además, en Costa Rica un saque de esquina mal cobrado no termina en nada, pero en el balompié de alto nivel termina en un contragolpe. En Costa Rica cuando un saque de banda se mete al medio, no pasa nada, pero en el ámbito internacional esto termina en contragolpe y por ende en un ataque. Acá en el país no sucede esto porque hay más tiempo, más espacio y menos presión”, explicó el timonel de la Mayor.