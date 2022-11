Rodolfo Villalobos venció al cáncer de próstata al detectarlo a tiempo en el ‘Clásico de los Valientes’

Si usted tiene de 40 años en adelante está convocado al ‘Clasico de los Valientes’.

¿Qué es eso? Imagine nada más ni nada menos que es el partido más importante de su vida.

Así le pasó al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, quien narra su testimonio para incentivar a que más hombres se hagan el examen a tiempo, en caso de tener cáncer de próstata y no saberlo.

Hace dos años, el jerarca de la Fedefútbol acudió al ‘Clásico de los Valientes’ para que le efectuaran las pruebas. Ahí lo diagnosticaron con cáncer de próstata y él venció a la enfermedad gracias a la detección temprana.

“Esta iniciativa es maravillosa, no solo porque a mí me permitió descubrir esa enfermedad y enfrentarla, sino porque es simbólica con respecto a todos los que tenemos que enfrentar esto”, expresó Rodolfo Villalobos.

Dijo que todas las personas que vayan a sumarse a esta campaña son un ejemplo, son un símbolo y que este mensaje no puede quedarse solo en la selección de los valientes que acudirán a hacerle el chequeo, sino que debe ser algo a lo que sumen todos.

“Yo creo que esto es como la Selección de Costa Rica, nos representan once jugadores en la cancha, pero al final es todo el país el que puja, todo el país es el que se beneficia y yo creo que detrás de esos valientes que van a estar haciéndose las pruebas y que van a estar chequeándose tienen que ser un ejemplo para todos los hombres, que por su edad, o por cualquier cosa necesitan empezar a realizarse esos controles”.

Muchas veces pesa el qué dirán, el miedo o la vergüenza, pero él está convencido de que con la salud no se juega.

“Qué importa que lo vacilen a uno, yo creo que la gente que no se ha visto esto a tiempo, por no pasar ese momento, no tengo la menor duda de que todos se han arrepentido completamente de no haberlo hecho”, reflexionó.

Y agregó: “Yo invito a todos los hombres, a partir de los 40 años que empiecen esos controles y más por el momento incómodo, que en realidad es rápido, es por el temor que uno tiene de encontrar algo. Dichosamente, si se lo encuentran a uno a tiempo, puede enfrentarlo y salir adelante”.

Villalobos habla por su propia experiencia y cuenta que es común que después del diagnóstico muchas personas se acerquen a decirle: ‘Yo te entiendo’, pero que en realidad no es así.

“Al que no le han diagnosticado un cáncer no entiende lo que es, hasta que no lo vive. Dichosamente, esas enfermedades con campañas como estas, si se toman a tiempo, no pasa nada”.

Por eso se animó a contar lo que muy pocas personas sabían, porque hoy él cae en cuenta de que es un privilegiado y que la mejor manera de ser agradecido con la vida es compartir su testimonio para ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo.

O que quizás no se ha hecho el chequeo y padezca la enfermedad de manera silenciosa.

“Si uno ve a alguien que salió adelante de eso, es la esperanza que uno tiene. El testimonio de las personas que han pasado por ahí. Y fue como una cadena, mi exjefe cayó con un cáncer de próstata. Posteriormente un amigo mío muy cercano meses después me dijo que también”, recordó.

Él los puso en contacto. Entre ellos se hablaron, se apoyaron, los dos salieron adelante y ambos están bien.

“Cuando me tocó a mí los busqué a ellos y esto es una cadena que tenemos que continuar todos, porque hay que incentivar dos cosas: hacerse el control y que es demasiado rápido. Ahí el problema es más la vacilada que le pegan a uno”, insistió.

‘El Clásico de los Valientes’ es una campaña de Monge que se efectúa por quinto año consecutivo, por medio del programa Las Buenas Acciones de Monge.

Así como con el apoyo de la Asociación Pro Prevención y lucha contra el Cáncer de Próstata (APRECAP), la Asociación de Cirujanos Urólogos, el Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense, figuras del fútbol y de los medios de comunicación.

Entre todos buscan hacer conciencia en la población sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata y llevar un control regular para identificar este padecimiento a tiempo. Esa es la manera de salvar vidas.

Y llegó el momento. En el marco del mes de la salud masculina, más de 100 hombres podrán realizarse de forma gratuita el examen de antígeno prostático y el tacto rectal.

Ambos son indispensables para descartar la presencia de la enfermedad de manera efectiva, además de una consulta médica con un especialista.

El ‘Clásico de los Valientes’ se acerca. La cita es este 19 de noviembre en el Estadio Ricardo Saprissa y el 20 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense.

“La incidencia del cáncer de próstata en Costa Rica es alarmante y duplica en alguna medida el promedio mundial. El principal problema es que los hombres no comenzamos a realizarnos los exámenes hasta que presentamos molestias, lo que significa que uno puede tener muchos años de padecer la enfermedad sin saberlo”, expresó el gerente de Marca Monge, Carlos Fernández.

El Clásico de los Valientes se jugará el 20 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela. (Monge)

Debido a eso, el reto de esta iniciativa es que los hombres a partir de los 40 años hagan conciencia, dejen de lado prejuicios, la vergüenza y el miedo.

Que se sometan de forma regular a los dos exámenes que les pueden salvar la vida

Los convocados

En las redes sociales de Monge, del Deportivo Saprissa y de Liga Deportiva Alajuelense; así como en el sitio web www.elclasicodelosvalientes.com estaba el formulario para inscribirse.

Fue el 11 de noviembre cuando se dio la lista definitiva para los elegidos al ‘Clásico de los Valientes’, el 19 o 20 de noviembre.

El 'Clásico de los Valientes' en el Estadio Ricardo Saprissa será el 19 de noviembre. (Monge )

En esos días, más de 100 convocados tendrán la oportunidad de pasar un día familiar, realizarse de manera gratuita los exámenes y recibir una consulta médica con el urólogo.

La actividad va dirigida a hombres entre 40 y 50 años, edad en la que se recomienda iniciar el control.

Ellos son los convocados para el Clásico de los Valientes de este año. (Monge)

Cada convocado tendrá un horario específico para acudir a la actividad con dos acompañantes de su elección. Además de los exámenes y la consulta, recibirán un tour por las instalaciones y una camiseta personalizada del ‘Clásico de los Valientes’.

También participarán en actividades en la cancha, donde recibirán premios, una medalla y un certificado en reconocimiento a su valentía.

Importancia de la detección temprana

En nuestro país se registran más de 400 muertes al año por cáncer de próstata, cifra que todos los años aumenta, según datos del INEC y el Ministerio de Salud.

“El mayor logro y satisfacción que tenemos con el ‘Clásico de los Valientes’ es que esta campaña salva vidas. En los últimos años, gracias al diagnóstico realizado en estas actividades, hemos logrado detectar y salvar la vida a más de 10 valientes que dejaron de lado sus prejuicios y temores”, apuntó Carlos Fernández.

Las provincias con mayor incidencia de casos son: Guanacaste en el primer lugar, seguido por Limón, Heredia y San José.

Usualmente, esta enfermedad se diagnostica de forma tardía, en hombres de más de 55 años y con sintomatologías muy acentuadas. Esto hace que los tratamientos sean mucho más invasivos, dolorosos y aumenta la probabilidad de fallecimiento.