Andy Herron le dice a Rodolfo Villalobos que deje de hacerle daño al fútbol de Costa Rica

Andy Herron, exseleccionado de Costa Rica, no se anduvo con rodeos al expresar su opinión sobre Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Andy le solicitó a Villalobos que diera un paso al costado y abandonara la presidencia de la Fedefútbol, argumentando que ya no causara más daño al fútbol costarricense.

“Me duele ver cómo Rodolfo (Villalobos) ha afectado el fútbol de Costa Rica. Me duele verlo. Hace cuántos años que no clasificamos en torneos de selecciones menores, y hablo específicamente de lo futbolístico, porque Rodolfo puede ser una buena persona, pero su desempeño ya no es el adecuado”, expresó Herron desde Fort Lauderdale en Miami, Estados Unidos, durante una entrevista con la periodista Gabriela Jiménez.

A Andy Herrón le duele ver en lo que Rodolfo Villalobos convirtió el fútbol de Costa Rica, "Mae ya, no haga más daño" pic.twitter.com/98PlgjXnfT — TD Más (@tdmas_cr) June 28, 2023

Herron manifestó que Rodolfo Villalobos debería renunciar a su cargo y expuso sus razones, aunque también admitió que a veces no sabía cómo transmitirle sus preocupaciones.

“De verdad, uno no sabe ni cómo decírselo. Rodolfo, por favor, ya es suficiente. Deje de dañar el fútbol de Costa Rica. Es demasiado. No piensa en la juventud, quizás porque nunca ha usado un par de tacos (zapatos de fútbol)”, opinó el exdelantero.

Herron añadió que se necesita un cambio tanto en la Selección Mayor como en la dirección de la Fedefútbol.

“Es necesario un cambio total, no solo en la Selección, sino también en la Federación. Conocí a Rodolfo (Villalobos) cuando trabajaba como gerente deportivo del Santos de Guápiles, pero ya es suficiente”, expresó Andy.

Andy Herron fue seleccionado nacional, jugó en la MLS y reside enj Miami, donde seigue ligado al fútbol.

Además, Andy Herron mencionó que Claudio Vivas, Director de Selecciones Nacionales, se había comunicado con él hace algún tiempo para que lo ayudara a buscar talento costarricense en territorio estadounidense, es decir, jóvenes nacidos en Costa Rica que vivieran en Estados Unidos o hijos de padres costarricenses con habilidades futbolísticas que pudieran integrarse a las selecciones menores. Sin embargo, Herron rechazó la propuesta argumentando: “¿Para qué voy a buscar a esos jóvenes si luego no los convocan a la Selección Mayor? Suárez no convoca a nadie que juegue en la MLS”, destacó Herron.

Claudio Vivas quería que Andy Herrón le ayudara a buscar nuevos talentos para selecciones menores pero chocó con pared pic.twitter.com/2Ivap0FD2g — TD Más (@tdmas_cr) June 28, 2023

Respecto al juego de la Selección, Herron apuntó que lleva dos años jugando sin dirección clara. Comentó que llegó a esta conclusión después de observar su desempeño en el partido amistoso contra Guatemala.

“La Selección no muestra identidad alguna. Realiza un saque de puerta, pasa el balón hacia los costados y luego, ¿qué sucede? Nada. Se lanzan pelotazos hacia adelante a Joel Campbell, quien carece de velocidad. ¿A qué juega la Selección? Con una línea de cinco defensores, cuatro en el centro del campo y solo uno en la delantera. Esa táctica nos funcionó en 2014, pero ya es hora de cambiar esa mentalidad”, señaló Andy Herron.