Rodolfo Villalobos: ‘En el estadio de la Liga hay resentimiento hacia mí; una vez me intentaron agredir’

El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y actual directivo de la FIFA, Rodolfo Villalobos, lamenta que un sector de la afición de la Liga Deportiva Alajuelense tenga un resentimiento contra él. Incluso, el exjerarca del balompié nacional aseguró que una vez lo intentaron agredir en el estadio Alejandro Morera Soto, de Alajuela, y un directivo manudo tuvo que intervenir.

En una entrevista exclusiva para La entrevista del domingo de Revista Dominical, Villalobos explicó por qué se mantuvo en silencio respecto a la demanda que planteó Alajuelense ante el TAS por la presencia del club León en el Mundial de Clubes. El expresidente de la Fedefútbol consideró que su no intervención “calentó más al fanático liguista”, por lo que llegó a recibir amenazas por redes sociales.

A continuación le ofrecemos un adelanto de la entrevista con Rodolfo Villalobos. Podrá leerla completa, así como ver el videopódcast el próximo domingo 25 de mayo en nacion.com, en el canal de Spotify de La entrevista del domingo, y en el canal de Youtube de La Nación.

Rodolfo Villalobos, expresidente de la Fedefútbol, lamenta el "resentimiento" de la afición liguista hacia él

— Durante el caso de Alajuelense ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), usted dijo a Columbia que lo habían tratado de antipatriota y recibió amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? ¿Qué pasó?

— Sí, en mensajes de redes sociales directos. Jamás voy a usar las palabras que venían en esos mensajes, pero hay que tener mucho cuidado. En esto yo invito a la prensa a ser más cuidadosa. Ya hemos visto las pasiones que desborda el fútbol, y la forma en que se quiso interpretar mi silencio público fue de antipatriota, de antiliguista.

“Le voy a ser sincero, a mí me encanta ir al estadio, me encanta. Pero a mí en el estadio de Alajuela, yo no sé por qué sinceramente, y lo he hablado con Joseph y lo he hablado con la directiva de Alajuela, hay como un sentimiento. Me gustaría hablar con los aficionados de la Liga para ver cuál es el resentimiento que tienen hacia mí.

El expresidente de la Fedefútbol y actual directivo de FIFA, Rodolfo Villalobos, habló en exclusiva con 'Revista Dominical'. Lea el artículo completo este domingo en nacion.com (José Cordero/José Cordero)

“Alajuela fue un equipo que durante mi presidencia recibió un Mundial, recibió mejoras en infraestructura, el Morera Soto junto con el Estadio Nacional son las dos únicas canchas híbridas en Costa Rica y en Centroamérica, gracias a que nosotros decidimos que el Mundial fuera a Alajuela.

“Mi relación con Raúl Pinto, con Fernando Ocampo y con Joseph Joseph ha sido muy buena siempre, lo puede decir cualquiera de los tres. Y hay como un resentimiento extraño que yo no logro entender, sinceramente.

“Tengo una extraordinaria relación con Bryan Ruiz, ahora con Óscar Ramírez, fue el técnico que nos llevó a Rusia, con los jugadores de la Liga, con la administración de la Liga, pero hay un resentimiento que yo no logro entender. Esta es la primera vez que lo digo públicamente”.

“Me gustaría hablar con los aficionados de la Liga para ver cuál es el resentimiento que tienen hacia mí” — Rodolfo Villalobos

LEA MÁS: Afición de Alajuelense emite su propio fallo sobre el TAS, FIFA, el Mundial de Clubes y la misma Liga

— ¿Usted lo siente en el estadio?

— Claro que sí, una vez en una final, ganando el equipo, se levantó una muchacha en el palco, me quería agredir y tuvo que meterse Lanzo Luconi (directivo liguista).

“Lo he hablado con Joseph y le he dicho ‘no sé qué podemos hacer, pero yo creo que ustedes como directivos deberían también de aclararlo’. Ese ambiente tan difícil quizás puedo entender que fue porque Juan Carlos Rojas (presidente de Saprissa) estuvo conmigo en el Comité Ejecutivo en 2015-2019. Tal vez por haberle ganado la elección a un expresidente de la Liga como Jorge Hidalgo, con el cual tengo muy buena relación.

“Yo con ninguno de ellos he tenido problemas. Entonces, a esa situación a la cual no le tengo una explicación, usted le suma que yo no quiero apoyar al equipo en el tema del TAS, eso calentó más al fanático liguista. Recibí en mis redes sociales amenazas de antipatriota, antiliguista y una serie de adjetivos que no voy a repetir aquí“.

En la entrevista con Revista Dominical, Villalobos también explicó por qué se mantuvo en silencio ante el caso de Alajuelense contra León; y externó su punto de vista sobre los recientes casos de presunto amaño de partidos en el fútbol tico. Para leer la entrevista completa visite nacion.com el próximo domingo 25 de mayo.

LEA MÁS: El deporte rey de Costa Rica ahora es príncipe: Cómo está cambiando la afición al fútbol