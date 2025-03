Rodolfo Villalobos se defiende de quienes lo atacan por Alajuelense y el Mundial de Clubes

A diferencia del presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, quien tomó partido y asegura que el Club León debería ir al Mundial de Clubes, yendo en contra de la decisión de FIFA de excluir a ese equipo por multipropiedad y faltándole el respeto a Liga Deportiva Alajuelense con esa imprudencia, Rodolfo Villalobos había guardado silencio públicamente.

El costarricense que forma parte del Consejo de la FIFA y de Concacaf se mantenía ajeno al caso ante los micrófonos, porque desde algún tiempo se alejó de la prensa.

Sin embargo, afirmó que eso no significa que no se encuentre en contacto con Joseph Joseph, León Weinstok y Lanzo Luconi, en este reclamo de Liga Deportiva Alajuelense exigiendo su derecho de participar en el Mundial de Clubes.

Rodolfo Villalobos decidió romper su silencio, en el programa Encuentro Deportivo con el periodista Yashin Quesada en Columbia. Ahí afirmó que él ha estado en contacto con la dirigencia de Alajuelense desde antes que el club presentara la demanda en contra de la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Yo les he hablado con claridad, hemos tenido una comunicación clara, transparente, respetuosa y ellos saben que yo soy costarricense y claramente siempre voy a querer que le vaya bien al fútbol de Costa Rica. Me encantaría que fueran ellos los que digan si Rodolfo Villalobos ha sido un gran ausente, si ha guardado silencio.

”Lo que pasa es que son temas muy complejos, temas legales, inclusive ni siquiera entramos a analizarlos. La comunicación con el club ha sido clara y transparente”, afirmó Rodolfo Villalobos en ese espacio.

Insistió en que es completamente errado como se ha querido dar a conocer en algunos medios y a la afición que él es un ausente y que está velando por sus intereses.

Rodolfo Villalobos aseguró que su relación con Alajuelense, Saprissa, Herediano y todos los equipos, durante su estancia como presidente y posterior a la presidencia, con los que ha hablado, saben que siempre los ha atendido y si ha podido ayudarlos, lo ha hecho.

En cuanto a las palabras de Víctor Montagliani, que molestaron a Alajuelense y hasta generaron inquietudes en la propia Federación Costarricense de Fútbol porque dejó la neutralidad de lado, él cree que todas las partes tienen derecho de expresarse.

“Tanto Víctor defendiendo la posición de un equipo que fue campeón de la Concacaf, como de Liga Deportiva Alajuelense de sentirse en algún momento ofendida o excluida por parte del presidente. Víctor lo dijo y fue muy claro, este es un tema absolutamente legal, es técnico.

”No es un tema que se va a decidir en el Consejo de la Concacaf o en el Consejo de FIFA. Es un tema que está en un órgano externo y que verá toda la parte legal, la defensa de cada una de las partes y que irá tomando decisiones en el proceso”, apuntó.

Rodolfo Villalobos asegura que ha hablado en varias ocasiones con Joseph Joseph y León Weinstok sobre el caso de Liga Deportiva Alajuelense y el Mundial de Clubes. (Rafael Pacheco Granados)

Rodolfo Villalobos dijo que algunos lo han querido señalar como antipatriota y que hasta ha recibido amenazas de gente que se siente traicionada.

“Como si yo hubiese traicionado a la patria y es totalmente distinto. Esto lo deben aclarar Joseph Joseph, Lanzo Luconi o León Weinstok, no yo. Prefiero que sean ellos”, citó.

Además, insistió en que este caso no se resolverá ni en los medios mexicanos, ni en la prensa costarricense; ni en el Consejo de la Concacaf, ni en el Consejo de la FIFA.

“Como siempre en todos los temas legales, los abogados tienen argumentos a favor y argumentos en contra, y lo que hay que hacer es esperar a que salga la resolución. Y Víctor, en ese caso, dice en la entrevista que será el TAS el que va a decidir cuál es el futuro de esa plaza”, apuntó.

Rodolfo Villalobos insistió en que ni él ni ningún miembro del Consejo tiene injerencia, porque ninguno de ellos pertenece al TAS, que es un órgano totalmente independiente a la FIFA y a la Concacaf.

“La Liga llevó el caso ahí, y parece que el León lo llevará ahí también. Y todo el mundo tiene el derecho a que si se siente afectado, acudir ahí; un órgano externo, independiente, que tomará los argumentos de cada uno y tomará una decisión”, recalcó.

Añadió que él no puede aceptar que se diga que se diga que ha estado lejano de Liga Deportiva Alajuelense, porque el presidente del club, el directivo León Weinstok y Lanzo Luconi pueden dar fe de que han tenido conversaciones sobre este tema muchas veces.

“Yo tampoco tengo que andar contando los temas que yo hablo con ellos, porque son temas de dirigentes. Yo no tengo por qué hacer público lo que yo hablo con ellos, como ellos tampoco lo hacen”, reiteró el costarricense que ocupa un lugar en el Consejo de la FIFA.

