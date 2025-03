Peso pesado de ESPN sorprende con contundente opinión sobre Alajuelense y el Mundial de Clubes

Si José Ramón Fernández fuera la FIFA, él no tendría dudas en cuál equipo debe reemplazar al León en el Mundial de Clubes. Su veredicto es claro.

Liga Deportiva Alajuelense suena y resuena a diario en la prensa mexicana. Esta vez fue José Ramón Fernández — uno de los referentes de los medios de comunicación de ese país— quien sorprendió con su veredicto sobre el caso por resolver en la disputa por el Mundial de Clubes, porque el comunicador es enfático en darle la razón al equipo costarricense.

Si la Liga no hubiese entablado su reclamo formal, nada de esto estaría pasando. Fue el bicampeón de Centroamérica quien tomó cartas en el asunto al descubrir que lo que se rumoraba en la misma prensa mexicana era real. Y optó por defender su derecho de participar en el Mundial de Clubes debido a la multipropiedad existente entre León y Pachuca.

LEA MÁS: Atención Alajuelense: La FIFA revela las cifras millonarias que dará a equipos en Mundial de Clubes

Después de interponer la demanda en contra de la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por irrespetar su propio reglamento del Mundial de Clubes y exigir su derecho de participar en dicha competición según el ranquin de Concacaf elaborado por la FIFA para el Mundial de Clubes, empezaron a verse cosas distintas.

La FIFA, que en un momento le hizo un desaire a Alajuelense en redes sociales al darle la bienvenida a León y Pachuca al Mundial después de que el equipo rojinegro acudió al TAS, decidió hacer las cosas según el reglamento, comprobar la multipropiedad y excluir a los panzas verdes de esa cita.

¿Qué va a pasar? ¿Quién debe ir al Mundial de Clubes? José Ramón Fernández fue claro y directo en el programa Cronómetro, de ESPN. El respetado periodista mexicano dijo de manera tajante: “Por derecho debe ir Alajuelense”.

En esa mesa de análisis, más que de polémica, Jorge Pietrasanta le dijo que en realidad le estaba consultando que quién debía ir de México.

“¿Mexicano? Ninguno... ¿Quién? Hay gente que está poniendo al América, ¿por qué? ¿Por qué? Porque llena estadios... También los va a llenar el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Chelsea, cualquiera”, afirmó Joserra, como siempre le han dicho al comunicador.

LEA MÁS: ¿Cuándo juega Alajuelense? Regalamos entradas para el partido contra San Carlos

Pero eso no fue todo, porque a él particularmente tampoco le gustaron las declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, quien al regresar a su país después de la final de la Liga de Naciones mencionó que iban a defender las tres plazas para el Mundial de Clubes.

“Está rota la Federación, Mikel Arriola no dice nada y está mucho más preparado (Víctor) Montagliani y mucho más preparado el abogado del Alajuelense (León Weinstok). Mikel Arriola se va con que queremos defender a los tres, defienda a los que están, no defienda al que no está”, comentó de manera enfática.

LEA MÁS: La decisión extrema de Alajuelense de la que Joseph Joseph nunca se arrepentirá

LEA MÁS: ¿Debe inquietarse Alajuelense con la amenaza del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol?

Lo más reciente en este caso no es la exclusión del Club León, ni los premios millonarios dados a conocer de manera oficial por parte de la FIFA para el Mundial de Clubes.

Sino que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya definió la fecha y el lugar para la audiencia.

Ahí deben acudir todas las partes involucradas: Alajuelense, la FIFA y los integrantes de Grupo Pachuca, que en este caso sería el León, por ser el equipo que el ente rector del fútbol excluyó del Mundial de Clubes por multipropiedad.

Dicha audiencia será el 23 de abril en Madrid, España, tal y como lo puede leer en este artículo.

LEA MÁS: David Faitelson da consejo a Alajuelense al destapar lo que FIFA y León ocultaban sobre Mundial de Clubes

(Canvas/La Nación)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.