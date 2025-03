La decisión extrema de Alajuelense de la que Joseph Joseph nunca se arrepentirá

Nadie sabe a ciencia cierta cuál será el veredicto final con respecto a la disputa por el Mundial de Clubes 2025 que inició Liga Deportiva Alajuelense con un reclamo que muchos creían descabellado, pero que hoy abrió la posibilidad de que todo pueda pasar. La decisión de la FIFA de excluir al Club León del Mundial de Clubes 2025 se convirtió en una primera batalla ganada por Alajuelense, y así lo considera el propio jerarca del club rojinegro, Joseph Joseph.

Para él, no había otro camino que salir en defensa de lo que en la Liga están convencidos de que es su derecho, aunque eso implicara tomar la medida extrema de demandar a la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Esa es una decisión fuerte y con resonancia en diferentes latitudes, de la que el presidente de Alajuelense, ni sus compañeros de Junta Directiva, nunca se arrepentirán.

No fue un arrebato, ni una locura. En la Liga estudiaron ese reglamento del Mundial de Clubes, detectaron que efectivamente la irregularidad existía por parte de Pachuca y León, al prohibirse de manera expresa la multipropiedad entre los participantes, y que por el ranquin de FIFA del Mundial de Clubes, el equipo costarricense podía reclamar un lugar en la competencia.

El bicampeón de Centroamérica también pidió el criterio legal de despachos especializados en disputas deportivas de esta índole, y esas firmas llegaron a la misma conclusión de que sí había posibilidades.

Conscientes de que no se trataba de ninguna ocurrencia, sino de ejercer la defensa de lo que consideran su derecho, en Alajuelense decidieron iniciar el proceso legal, dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar contra quien sea, o cuánto cueste.

Después de que mencionó que la Liga había ganado una primera batalla y que siguen a la espera de lo que falta, La Nación le consultó a Joseph Joseph que qué habría pasado si Alajuelense no hubiese hecho el reclamo.

“Hubiera sido una gran irresponsabilidad, la verdad. Teníamos que hacerlo. Somos una asociación y tenemos que rendirle cuentas a nuestros asociados y bueno, teníamos que hacerlo”, afirmó Joseph Joseph.

Con lo que ha pasado hasta ahora, con esa exclusión del Club León, hasta los más incrédulos ya cayeron en cuenta de que Liga Deportiva Alajuelense no perdía el tiempo, ni el dinero cuando tomó esa determinación de acudir al TAS.

— ¿Cómo fue la primera vez que hablaron del tema y se dieron cuenta de que había una posibilidad?

— Esto fue León Weinstok. Él ha sido la persona que más ha estado pendiente de nuestro lado; él es quien ha estado más pendiente de esto. Él nos lo comunica y, bueno, por supuesto que ya viendo los argumentos y las explicaciones, pues no había quite, había que darle para adelante.

— ¿Qué piensa de que Alajuelense ahora está en boca de todo el mundo?

— Es una primera batalla ganada y esperamos poder dar ese segundo paso, que es ya efectivamente ir al Mundial.

— Mucha gente dice que la Liga le dobló el brazo a la FIFA, ¿lo toman así, lo sienten así, como que le ganaron una batalla a un Goliat?

— Bueno, no lo veo así. Creo que era un argumento muy evidente lo que estábamos tratando de demostrar, y bueno, creo que la FIFA reaccionó positivamente.

— ¿Le sorprende que el nombre Alajuelense suene en Inglaterra, España, Italia y otros lados? ¿Se imaginaba que esto iba a tener este nivel de repercusión cuando empezaron y ahora que es como una bola gigante que parece que no se detiene?

— Bueno, sí se ha hablado mucho de la Liga a nivel mundial. Europa, Suramérica, bueno, en otras partes del mundo también. Por supuesto que eso es bueno para nosotros, para el club, es bueno para el fútbol nacional también, y por supuesto que lo vemos positivamente.

— ¿Dirigentes y periodistas de otros lados los pasan llamando?

— Sí, sí, por supuesto que hemos recibido llamadas y consultas de medios internacionales y, como usted lo dice, el nombre de la Liga a nivel mundial se ha dado a conocer mucho. Y como le digo, lo vemos como una primera batalla ganada, pero todavía falta ese segundo paso que para nosotros es el más importante.

— Pero usted que es empresario, usted sabe que eso tiene un valor muy grande. ¿Qué puede decir de ese revuelo a nivel mundial?

— Sí, sí, correcto. En muchos medios ha salido, en medios grandes, medios importantes, y bueno, yo no sé calcular, monetizar eso, no sé. Pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestra tarea de seguir luchando por ese derecho que consideramos que merecemos.

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense se concentran en el campeonato nacional, pero también esperan novedades sobre qué pasará con el Mundial de Clubes. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

— A nivel internacional, uno ve que hay como mucha unanimidad de medios diciendo que la Liga es el que tiene derecho de ir. ¿Le llama la atención que tal vez donde más se ha visto el debate de si sí o si no es en los medios ticos y que tratan de bajarle un poco el piso a la Liga en eso?

— Es que creo que hay un poco de desinformación en el ranquin que se utiliza para este tipo de casos. Es importante que la gente sepa que es el ranquin de FIFA, y es el ranquin en el cual toman los puntos ganados en la Concachampions durante los cuatro años previos al Mundial de Clubes.

”Entonces, a veces la gente habla del ranquin centroamericano, del ranquin de Concacaf, hay muchos ranquin. Y creo que eso ha provocado algo de confusión; pero en el ranquin que importa para este tipo de casos, no hay duda de que el club costarricense que tiene el derecho de pelear por ese espacio es Liga Deportiva Alajuelense”.

— ¿Se ha desinformado un poquito?

— No creo que haya mala intención, pero sí creo que hay un poco de desinformación en ese caso.

— A veces se dice que todo está mal en la Liga porque no llega ese título nacional, pero ese ranquin indica que en estos cuatro años no se han hecho las cosas tan mal a como la gente piensa. ¿Lo ve así?

— Es correcto, sí, así es. Para los que solo ven el aspecto deportivo, creo que en una institución como la Liga hay que ver muchas otras cosas, pero bueno, eso ya es personal de cada quien. Hemos logrado dos títulos centroamericanos invictos, dos Torneos de Copa y una Recopa; y estamos claros, no estoy tratando de tapar el sol con un dedo, que nos falta el título nacional.

— ¿Qué significaría para usted y para su gestión ganar esta batalla?

— Más que para mí, lo importante es para la Liga, para el club. Por supuesto que nos puede ayudar mucho para el futuro del club en muchos aspectos; entonces por ese lado, es que estamos concentrados en tratar de lograr eso.

— ¿Y económicamente?

— Económicamente se ha hablado de muchas cifras y no tenemos ningún comunicado de la cifra que es. Se ha hablado de unas cifras enormes que no sé si son ciertas o no, pero bueno, nosotros estamos enfocados en la parte legal y administrativa. Eso es lo que nos corresponde ahora. En su momento se comunicarán esos detalles.

La afición de Liga Deportiva Alajuelense espera la resolución final por el reclamo sobre el Mundial de Clubes. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

— ¿Estos días cómo son, porque en cualquier momento pueden recibir un correo, una notificación al bufete en España? ¿Cómo manejan eso?

— Ahí estamos lloviéndole con consultas a León Weinstok, ¿verdad? Todo el mundo tiene diferentes tipos de consultas y, por ahora, es cuestión de esperar. Aunque, por supuesto, uno quisiera no tener la incertidumbre, pero por ahora no queda más que esperar, es lo único que podemos hacer.

— ¿Cómo fue el viernes 21 de marzo cuando vieron el comunicado de FIFA dándoles la razón?

— Por supuesto fue un sentimiento de satisfacción por esa primera batalla ganada, y hay que dejarlo claro, es una primera batalla ganada, pero no es el objetivo final que tenemos como club.

— A principios de año, cuando ustedes deciden elevar esto al TAS, la misma FIFA les hizo un desaire. Y ahora, en realidad, todo se está resolviendo conforme al reglamento. Lo único que falta de lo que dice el reglamento es que se fijen en el ranquin de la misma FIFA para el Mundial de Clubes. ¿Qué piensa de eso?

— Sí, correcto, así tal cual. A ver, las cosas se han ido dando por etapas. Creo que hemos ido quemando bien cada etapa y nosotros estamos con toda la energía y con todas las ganas de seguir llevando esto hasta el final, hasta las últimas instancias.

— ¿Es una conquista administrativa? Porque cuando se presentó el reclamo al inicio, mucha gente ni siquiera lo veía posible. Incluso algunos decían que la Liga estaba desperdiciando dinero en un bufete español para algo que no iba a prosperar...

— Sí, es cierto. A veces afuera se hablan muchas cosas, creo que algunas es por desinformación más que nada. Con los bufetes que consultamos al inicio de este caso, siempre la respuesta fue que tenemos un caso muy sólido y nosotros obviamente no podíamos ignorar eso. Por eso estamos luchando por esto.

