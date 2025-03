Alajuelense doblegó a FIFA: Explicación de cómo un club de Costa Rica le torció el brazo a la poderosa entidad

Liga Deportiva Alajuelense aún no sabe si irá al Mundial de Clubes 2025 de FIFA; si en lugar de la plaza recibirá una compensación económica, o si no se dará ninguna de las dos situaciones anteriores, porque se trata de un caso que está aún pendiente de resolver. Esa competición será del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

Pero hasta hoy, lo cierto es que el bicampeón invicto de Centroamérica le torció el brazo a la FIFA; puso el dedo en la llaga de la multipropiedad en el fútbol mexicano, y en el partido legal, Alajuelense se anotó otra victoria, impulsada por el abogado y directivo León Weinstok y el bufete español Sportia Law.

La primera fue cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) notificó a la FIFA, Pachuca y León que debían responder a la demanda en su contra antes del 2 de abril.

¿Pero cómo empezó todo? Es justamente lo que La Nación Explica a continuación. Y aunque usted no lo crea, todo surgió a partir del pasado 5 de noviembre, cuando la FIFA publicó el reglamento del Mundial de Clubes 2025.

Muy rápido, la prensa mexicana giró la voz de alerta, porque la normativa aprobada por el Consejo de la FIFA el 3 de octubre de 2024 entró en vigor con efecto inmediato tiene un apartado llamado “Cuestiones y procedimientos disciplinarios”.

Allí, el artículo 10 se refiere a propiedad de varios clubes y desde México, empezó a resonar el nombre de Liga Deportiva Alajuelense, por su ubicación en el ranquin de FIFA del Mundial de Clubes.

Desde aquel momento, era claro que FIFA prohibía la multipropiedad entre los equipos clasificados, y que Pachuca y León estaban en problemas.

Tan solo se conoce el reglamento del Mundial de Clubes 2025, que señala que para garantizar la integridad de la competición, los clubes participantes deben cumplir con los siguientes criterios cuando remitan el acuerdo de participación y deberán seguir cumpliendo con ellos hasta el final de la competición:

a) Ningún club participante en la competición podrá, de manera directa o indirecta:

i) poseer valores o acciones de ningún otro club participante en la competición, o comerciar con ellos;

ii) ser un miembro de otro club participante en la competición;

iii) estar implicado de ningún modo en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición;

iv) tener cualquier tipo de poder en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición.

b) Ninguna persona podrá estar implicada, de manera directa o indirecta, de ningún modo en la gestión, administración y resultados de más de un club participante en la competición.

c) Ninguna persona ni entidad legal podrá controlar o ejercer influencia sobre más de un club participante en la competición. Dicho control e influencia se define como sigue:

i) poseer la mayoría de los derechos de voto de los accionistas;

ii) tener derecho de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, gestión o supervisión del club;

iii) ser accionista y controlar una mayoría de los derechos de voto de los accionistas de conformidad con un acuerdo firmado con otros accionistas del club;

iv) tener la capacidad de ejercer por cualquier medio una influencia decisiva en la toma de decisiones del club.

Seguidamente, en el apartado10.2 se establece que “si sobre la base de una reclamación o información de la que disponga la FIFA, existan dudas sobre si un club participante cumple con los requisitos estipulados anteriormente, la Secretaría General de la FIFA podrá remitir el caso a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que deberá decidir sin demora sobre la admisión de conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA”.

Luego se señala que si dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apartado 1, solo se podrá admitir a uno de ellos en la competición y que “la Comisión Disciplinaria de la FIFA será competente para decidir si se cumplen los criterios estipulados”.

“Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apartado uno, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido”, versa en el reglamento.

En el artículo 11, sobre clubes participantes, se presenta un enunciado que dice que en caso de que un club haya ganado dos ediciones o más de la máxima competición de clubes de su confederación en el periodo 2021-2024, para acceder a la competición se usará la clasificación de clubes de la FIFA calculada según criterios deportivos.

Se impondrá un límite de dos clubes por país en la lista de acceso, excepto en los casos en que más de dos clubes del mismo país ganen la máxima competición de clubes de su confederación a lo largo de un periodo de cuatro años.

No está claro el criterio qué utilizaría en el ente rector del fútbol en el planeta para elegir al sustituto del León, pero Alajuelense es el primer equipo no mexicano y no estadounidense que aparece en el propio ranquin de clubes de la FIFA.

Lo primero que hizo Alajuelense

El 19 de noviembre, The Times informó que Alajuelense presentó un primer reclamo formal a la FIFA por el Mundial de Clubes. Y el club confirmó que hizo esa gestión.

Ante eso, el directivo rojinegro León Weinstok explicó que el club se asesoró con dos firmas de abogados distintas extranjeras, especializadas en este tipo de casos, y que las dos llegaron a la misma conclusión de que la Liga sí tenía argumentos para pelear un lugar en el Mundial de Clubes.

La Liga procedió a contratar al bufete español Sportia Law y desde ese momento dijo que estaban dispuestos hasta llegar a medidas extremas, que era acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), como pasó más adelante.

Alajuelense apeló la primera respuesta de FIFA

La Nación publicó el 2 de diciembre que de acuerdo con el periódico británico The Times, la FIFA respondió el 22 de noviembre indicando que, aunque reconoce haber recibido la queja, esto no implica que Alajuelense se convierta en “parte del procedimiento” en caso de que se abra uno.

Además, dicha respuesta aclaraba que el club costarricense no sería informado si la Secretaría General del organismo decide investigar lo denunciado por los erizos.

La Liga apeló esa respuesta de la FIFA, pero el ente rector del fútbol mundial simplemente ignoró a los rojinegros, quienes cuando se coronaron bicampeones invictos de Centroamérica, de nuevo alzaron la voz.

Este medio publicó el 16 de enero que Alajuelense metía presión a FIFA para que resolviera de forma urgente el reclamo por Mundial de Clubes, y que comunira una decisión antes de finalizar el primer mes del año. Y tampoco hubo respuesta.

Así que el siguiente paso fue el 3 de febrero con una acción que le dio la vuelta al mundo: Alajuelense demandó a la FIFA ante el TAS, pidiendo una resolución antes del inicio de la competición.

En ese momento, León Weinstok dijo que era claro que la FIFA tenía que descalificar a León o Pachuca, según su reglamento.

“Y al momento de elegir cuál equipo lo debería sustituir el propio reglamento establece por qué debería ser la Liga, al haber ciertas limitaciones de participación de otros países por los máximos establecidos. Entonces confiamos en la solidez del caso y esperamos que así lo vea el cuerpo arbitral”, citó el directivo rojinegro.

Al consultársele si tienen contemplado que la resolución llegue después de la competición, afirmó: “Es una posibilidad y así lo establecemos. Según el cronograma planteado por nosotros, los tiempos dan para que eso no suceda y de hecho por eso es que se presenta esto ahora y no se hace más adelante.

“Pero eso es una posibilidad y en ese caso de resolverse más adelante y si se nos da la razón a nosotros, lo que correspondería es pues la consecuente indemnización por los daños y perjuicios que se calcularían con base en el premio que se reciba solo por participar, valor de la marca, exposición de jugadores y demás”.

FIFA hizo desaire a Alajuelense

Después de que Alajuelense acudió al TAS, parecía que esa medida extrema siquiera inquietaba a la FIFA, que hasta le hizo un desaire a la Liga en redes sociales, con posteos en los que daba la bienvenida a León y Pachuca al Mundial de Clubes.

Eso no causó ningún tipo de sorpresa en la institución rojinegra y lo que dijo León Weinstok esa vez fue que lo que se esperaba de FIFA es que fuera imparcial y que diera una igualdad a todos los equipos que van a participar.

“Se expresan en redes de esa forma, con lo cual ratifican la imparcialidad con la que han manejado este proceso al interno de la FIFA”, indicó el directivo.

El TAS presionó y FIFA pasó del desaire a sacar al León

Con los jueces nombrados para el caso, el TAS ordenó a la FIFA, a Pachuca y León dar respuesta a la demanda a más tardar el 2 de abril. Ya esto no era de bromas, ni de desaires.

Este viernes 21 de marzo, la FIFA le comunicó a León y Pachuca que se comprobó la multipropiedad y que uno de los dos no iría al Mundial de Clubes. Después de eso, la propia FIFA dio a conocer la exclusión de León.

Aún no se sabe si Alajuelense será el heredero de la plaza vacante ante la expulsión de los “panzas verdes”, pero si la Liga no hubiese hecho el reclamo, defiendo lo que considera su derecho, nada de esto habría pasado.

Y así es como la institución rojinegra doblega a la FIFA, trayéndose sus planes abajo, porque ahora debe designar al sustituto del León de México, para completar el grupo donde están Flamengo, Espérance Sportive de Túnez y Chelsea. Quizás, sí sea Liga Deportiva Alajuelense.

