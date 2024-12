Alajuelense apela primera respuesta de FIFA a su reclamo sobre Mundial de Clubes

Liga Deportiva Alajuelense lucha en varios frentes: mientras que Alexandre Guimaraes termina de pulir al equipo para la batalla final en la Copa Centroamericana de Concacaf contra Real Estelí, y de paso alista la semifinal del Apertura 2024 frente a Herediano, el club manudo recibió una primera respuesta de la FIFA a su reclamo por el Mundial de Clubes 2025.

Aunque esta contestación resultó inesperada, no sorprendió del todo a los rojinegros, y más bien los motiva a seguir en pie de lucha con la intención de llegar, si es necesario, hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El equipo costarricense acusa a la FIFA de infringir sus propias reglas al permitir la participación de León y Pachuca, dos equipos mexicanos bajo el mismo propietario, el Grupo Pachuca, en el Mundial de Clubes. Según la normativa, está prohibida la multipropiedad en el torneo.

De acuerdo con el periódico británico The Times, la FIFA respondió el 22 de noviembre indicando que, aunque reconoce haber recibido la queja, esto no implica que Alajuelense se convierta en “parte del procedimiento” en caso de que se abra uno.

Además, dicha respuesta aclara que el club costarricense no será informado si la Secretaría General del organismo decide investigar lo denunciado por los erizos.

Nuevo reclamo de Alajuelense

Pese a lo anterior, Alajuelense no se queda de brazos cruzados. El vigente campeón del fútbol centroamericano respondió el 27 de noviembre con un nuevo reclamo, argumentando que la respuesta de la FIFA no es consistente con precedentes.

Para este proceso, el club contrató al bufete español Sportia Law, cuyos abogados citaron el caso de la selección de Ecuador, acusada por Chile de alinear a Byron Castillo, un jugador presuntamente inelegible, en las eliminatorias al Mundial de 2022.

En ese caso, el TAS determinó que Castillo era ciudadano ecuatoriano, lo que permitió a Ecuador jugar en Qatar 2022. No obstante, la selección recibió una deducción de tres puntos en las eliminatorias para el Mundial de 2026 y una multa de 100.000 francos suizos (unos ¢57,2 millones) por usar un documento con información falsa.

Según The Times, Alajuelense sostiene que, así como Chile fue parte de ese procedimiento, la Liga también debe ser incluida en este caso.

El medio británico destaca que la situación es delicada para la FIFA. El nuevo formato del Mundial de Clubes ya enfrenta críticas por el desgaste de los jugadores, y la inclusión del Inter Miami de Lionel Messi bajo una regla especial para que ese club apareciera de la nada como anfitrión.

“Si Alajuelense logra su objetivo, la FIFA podría verse obligada a excluir a un club de uno de los países que albergarán el próximo Mundial. Incluso si Pachuca y León participan en el sorteo del jueves, fuentes aseguran que Alajuelense continuará su batalla legal”, informa The Times.

Por su parte, La Nación tiene información de que el club rojinegro está dispuesto a acudir al TAS. Este tribunal sería el encargado de determinar quién tiene la razón: la FIFA o Alajuelense.

Sin embargo, esto solo sucederá después de agotar todas las instancias internas en la FIFA, tal como exige el código del TAS.

Actualmente, tres equipos mexicanos están clasificados entre los 32 participantes: Monterrey, campeón de la Concacaf en 2021; León, campeón en 2023; y Pachuca, ganador en 2024.

Según la normativa de la FIFA, cuatro equipos de Concacaf eran elegibles basándose en los últimos ganadores de la Liga de Campeones, lo que incluyó también al Seattle Sounders, campeón en 2022. Esta regla superó el límite de dos clubes por país.

Alajuelense, en el puesto 15 del ranquin continental, argumenta que debería ocupar el lugar de Pachuca o León, ya que ambos pertenecen al mismo conglomerado.

La posición de Alajuelense es que la FIFA está violando el artículo 10.1 de su propio reglamento de competencias, el cual establece que, “para garantizar la integridad de la competición”, ningún club participante puede “poseer o negociar valores o acciones de otro club”.

En días recientes, la FIFA confirmó la inclusión de León y Pachuca en el torneo, lo que la Liga usará como prueba de que existe una anomalía. Diversos medios mexicanos también han reconocido que ambos clubes son propiedad del Grupo Pachuca.

¿Qué sigue para Alajuelense?

Según fuentes confidenciales de La Nación, aunque sería ideal que el reclamo se resuelva antes del sorteo del 5 de diciembre en Miami, no se sabe en qué momento habrá una resolución.

De cualquier forma, la celebración del sorteo no afecta el curso del reclamo, ya que este continuará su proceso. Si la reclamación es estimada, habría que modificar el sorteo, reemplazando al club excluido por otro.

El caso será resuelto inicialmente por la Secretaría General de la FIFA. Si la decisión es desfavorable, Alajuelense puede apelar ante el Comité de Apelación de la FIFA, y solo después de agotar estas instancias, podrá llevar el caso al TAS, que pareciera ser el rumbo de esta historia.

En lo que respecta propiamente a multipropiedad, la normativa indica que si dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados, solo se podrá admitir a uno de ellos en la competición. La Comisión Disciplinaria de la FIFA será competente para decidir si se cumplen los criterios.

Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club.

