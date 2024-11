Así se ubica Alajuelense en el ranquin de la FIFA para el Mundial de Clubes 2025

La revelación del Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025 desató un polvorín en México que replica en Costa Rica a partir del momento en el que desde allá empezó a mencionarse el nombre de Liga Deportiva Alajuelense.

Aunque la FIFA no ha dado un pronunciamiento oficial más allá de la normativa, la prensa mexicana hace eco de que León y Pachuca tienen un obstáculo para participar en el Mundial de Clubes según el reglamento, debido a la multipropiedad, por pertenecer a Grupo Pachuca.

En medio de conjeturas y especulaciones, la prensa mexicana menciona posibles candidatos para sustituirlos, como América, Los Ángeles FC de la MLS, o bien el campeón del fútbol mexicano del Torneo de Clausura 2024 o el Torneo de Apertura 2025.

Sin embargo, los mismos medios no descartan que si esta situación realmente provocara la salida de alguno de los clasificados, la FIFA pueda inclinarse por volver su mirada hacia su propio escalafón y elegir al club que lo reemplazaría.

Más allá del ranquin de la Concacaf, en el que Alajuelense se ubica como el mejor equipo de Centroamérica, existe un propio ranquin de la FIFA para el Mundial de Clubes 2025.

La Liga aparece en la casilla 15 con 13 puntos, según el último corte, con fecha del 31 de octubre. Es el primer equipo no mexicano y no estadounidense en el selecto listado. Los rojinegros alcanzan esa posición por jugar los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf en 2021, 2023 y 2024.

El ranquin de FIFA para el Mundial de Clubes contemplando equipos de Concacaf

1. Monterrey (México): 52 puntos

2. León (México): 47 puntos

3. América (México): 44 puntos

4. Philadelphia Union (EE. UU.): 41 puntos

5. Cruz Azul (México): 39 puntos

6. Columbus Crew (EE. UU.): 37 puntos

7. Pachuca (México): 34 puntos

8. Tigres (México): 32 puntos

9. Seattle Sounders (EE. UU.): 28 puntos

10. Los Ángeles FC (EE. UU.): 25 puntos

11. Pumas (México): 24 puntos

13. New England (EE. UU.): 19 puntos

14. Atlanta United (EE. UU.): 13 puntos

15. Alajuelense (Costa Rica): 13 puntos

16. Violette (Haití): 12 puntos

17. Motagua (Honduras): 12 puntos

18. Comunicaciones (Guatemala): 12 puntos

19. Olimpia (Honduras): 12 puntos

20. Portland Timbers (EE. UU.): 11 puntos

21. Inter Miami (EE. UU.): 10 puntos

22. Herediano (Costa Rica): 10 puntos

23. Atlas (México): 10 puntos

24. Montréal (Canadá): 10 puntos

25. Toronto (Canadá): 10 puntos

26. Vancouver Whitecaps (Canadá): 9 puntos

27. Orlando City (EE. UU.): 9 puntos

28. Deportivo Saprissa (Costa Rica): 7 puntos

29. Guadalajara (México): 6 puntos

30. Austin (EE. UU.): 6 puntos

31. Real España (Honduras): 6 puntos

32. Colorado Rapids (EE. UU.): 6 puntos

33. Santos Laguna (México): 6 puntos

34. Houston Dynamo (EE. UU.): 4 puntos

Quizás este ranquin pueda resultar hasta novedoso en el medio local. En el fútbol tico no se le había prestado atención, al sentirse que el Mundial de Clubes era una competición lejana y hasta casi imposible para el medio local, aunque ahora cuenta con la participación de 32 equipos.

Conquistar la Copa Centroamericana del 2023 y clasificarse de manera directa a los octavos de final de la Copa de Campeones del 2024 le otorgó puntos a Alajuelense en este ranquin de la FIFA para el Mundial de Clubes.

En la Liga esperan tener claridad sobre la situación real, porque no hay nada en firme. El propio técnico Alexandre Guimaraes externó su opinión a raíz de una pregunta en la rueda de prensa posterior al triunfo contra Sporting, aunque dejó claro que ningún miembro de la Junta Directiva le había informado sobre el tema.

“Fuimos informados por el departamento de prensa, pero no a nivel de Junta Directiva o gerencia deportiva. Ellos me habrían comunicado si realmente hubiese sido algo formal. Lo que sucede es que, al estar el equipo por segunda vez en una final consecutiva en Copa Centroamericana y bien posicionado en el ranquin de Concacaf, por estas participaciones, se dice que podría participar, pero no sé nada”, comentó Guimaraes.

El estratega reiteró que desconoce la información, pero mencionó que de aquí a 2025, cuando se realice el Mundial de Clubes, muchas cosas pueden cambiar.

Lo cierto es que en México, los clubes aludidos alistan apelaciones contra el Reglamento de FIFA del Mundial de Clubes.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.