Alajuelense a la expectativa ante lío de clubes mexicanos para Mundial de Clubes

El noticia se esparció por el Estadio Alejandro Morera Soto sin control, tras las notas periodísticas de los diarios mexicanos sobre el reglamento del Mundial de Clubes dado a conocer por la FIFA este martes 5 de noviembre.

La FIFA tiene previsto la realización del Mundial de Clubes el próximo año, a partir del 15 de junio en Estados Unidos, con la participación de 32 equipos.

De acuerdo con las reglas expuestas por la entidad que rige el balompié, dos equipos que pertenecen a un mismo dueño no pueden participar en dicho certamen, lo que impediría a Pachuca o a León representar a México, pues ambos forman parte del denominado Grupo Pachuca.

Desde México, diversas fuentes periodísticas comenzaron a especular sobre cuáles equipos podrían sustituir a León o Pachuca en caso de que la FIFA tomara cartas en el asunto y no permitiera la participación de alguno de esos conjuntos aztecas, campeones de la Concacaf en 2023 y 2024.

Ambos representativos anunciaron que apelarán el reglamento de FIFA, pues cuando clasificaron al Mundial, no estaba vigente, por lo que consideran debe respetarse las reglas que tenían en aquel momento. Otra opción que se menciona para que puedan jugar, es que alguno de los dos sea vendido.

Alexandre Guimaraes habla del rumor de una posible invitación de Alajuelense al Mundial de Clubes. pic.twitter.com/3crgbhcetM — JuanDiegoVillarreal (@JuanDiegoVilla) November 7, 2024

La prensa mexicana comentó que los posibles candidatos para sustituirlos podrían ser América, Los Ángeles FC de la MLS, o bien el campeón del fútbol mexicano del Torneo de Clausura 2024 o el Torneo de Apertura 2025. Incluso mencionaron que Alajuelense y el Deportivo Saprissa tienen posibilidades debido a su posición en el ranquin de la Concacaf y ante el panorama de que no se permita más de dos clubes de una misma liga, ya sea la MX o la MLS.

Sin embargo, hasta ahora todo son conjeturas lanzadas en México. El otro club azteca con cupo fijo es Monterrey, y por la MLS el Seattle Sounders y el Inter Miami de Lionel Messi, por ser sede.

Ahora México tiene tres representantes (Monterrey, León y Pachuca) pues el reglamento establece una excepción para que compitan, que es cuando clubes del mismo país ganan la principal competición de equipos de la confederación respectiva. León quedó campeón de Concacaf en 2023 y Pachuca en 2024.

Por eso, al impedirse la participación de alguno de ellos, y si se aplica el reglamento de manera estricta, el sustituto podría ser un representativo de otro país.

La Liga es el mejor conjunto centroamericano, al ocupar el puesto 42 con 1.155 puntos, mientras que Saprissa está en el puesto 48 con 1.139 unidades. El Olimpia de Honduras se encuentra en el lugar 49 con 1.137 puntos; Herediano en el 50 con 1.135 puntos; y Antigua de Guatemala en el 52 con 1.120 puntos.

No obstante, la dirigencia de la Liga prefirió ser prudente y no comentar al respecto hasta tener claridad sobre la situación real.

Sin embargo, el técnico Alexandre Guimaraes externó su opinión, aunque dejó claro que ningún miembro de la Junta Directiva le había informado sobre el tema.

“Fuimos informados por el departamento de prensa, pero no a nivel de Junta Directiva o gerencia deportiva. Ellos me habrían comunicado si realmente hubiese sido algo formal. Lo que sucede es que, al estar el equipo por segunda vez en una final consecutiva en Copa Centroamericana y bien posicionado en el ranquin de Concacaf, por estas participaciones, se dice que podría participar, pero no sé nada”, comentó Guimaraes.

El estratega reiteró que desconoce la información, pero mencionó que de aquí a 2025, cuando se realice el Mundial de Clubes, muchas cosas pueden cambiar.