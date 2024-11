Alajuelense alista medidas extremas por Mundial de Clubes

Liga Deportiva Alajuelense confía en que el reclamo que presentó ante la FIFA por el Mundial de Clubes 2025 se resuelva de una manera pronta y urgente. El campeón de Centroamérica va en serio y hasta alista medidas extremas, que confía en no tener que implementar.

Así lo dio a conocer el directivo de la Liga, León Weinstok, quien explicó que el club rojinegro solicita su derecho de participar en el próximo Mundial de Clubes, que se llevará a cabo en Estados Unidos en 2025.

El reclamo se fundamenta en los principios de elegibilidad establecidos en el reglamento del torneo y en los requisitos que cumple el club para estar presente en esta competencia, que contará con la participación de 32 equipos.

Según el reglamento del Mundial de Clubes, se prohíbe la multipropiedad y Alajuelense alega su derecho de ser el equipo que releve a Pachuca o León, los dos cuadros que son propiedad de Grupo Pachuca.

LEA MÁS: Así se ubica Alajuelense en el ranquin de la FIFA para el Mundial de Clubes 2025

La Liga se asesoró con expertos en el tema y al ver que la conclusión era la misma, optaron por confiar su representación legal al prestigioso bufete español Sportia Law, conocido por su experiencia en derecho deportivo y su destacada trayectoria en casos dirimidos ante la FIFA.

“El tema lleva varias semanas y primero investigamos la viabilidad de tomar las acciones, realmente se consultaron dos firmas distintas y ambas llegaron a la misma conclusión. Ante eso tomamos la decisión de proceder a presentar una reclamación ante FIFA”, expresó el directivo liguista León Weinstok, quien también es profesional en derecho.

Según él, dicho reclamo se sustenta en el propio reglamento de la FIFA para el Mundial de Clubes y la incompatibilidad existente de algunos equipos de participar.

“Por ende, procedimos en este caso a presentar el reclamo ante FIFA, en aras de la transparencia y la competitividad con la que se tienen que realizar este tipo de torneos”, apuntó León Weinstok.

- ¿Qué es lo que dice el artículo 10 del reglamento del Mundial de Clubes?

- Nosotros consideramos que hay clubes que no cumplen los criterios de elegibilidad puestos por la misma FIFA. Realmente, entrar en detalles del caso y de artículos y demás es algo que dejamos en manos de la firma legal española que contratamos al respecto, y se nos dificulta en este caso abrir y entrar a analizar los artículos y demás. También por respeto al proceso y a la institucionalidad de FIFA, que esperamos que resuelvan de la forma adecuada.

- ¿Cuánto tiempo puede durar para tener una resolución?

- Con el tiempo... pues hay distintas fechas importantes y esperamos que por la importancia del caso y por las fechas del sorteo, que si bien no es determinante para ya tener resuelto el caso, si es un hito importante e independientemente del sorteo, porque el Mundial se va a realizar el próximo año, esperamos que esto se resuelva de forma pronta y urgente para poder tener la claridad necesaria.

- ¿Qué pasaría en caso de que la FIFA no responda pronto, porque ese podría ser un escenario?

- Es posible que no responda tarde, o una respuesta negativa, pero eso no es una decisión final. Eso puede conllevar una especie de apelación ante el TAS, que eso es algo que también tenemos contemplado, pero vamos paso a paso y esperamos que esa instancia no sea necesaria.

- Hace algunos días también se habló de que podría acudir otro equipo mexicano en caso de que no fuese León o Pachuca por multipropiedad, o que ese espacio se ceda a un equipo de la MLS porque el Inter de Miami fue uno de los invitados por FIFA. ¿Cómo llegan al punto de que Alajuelense es el equipo que debe estar en ese Mundial de Clubes?

- El análisis inicial que se hizo contenía dos etapas, una primera etapa fue ver si todos los equipos inscritos en el evento, anunciados como participantes, cumplían con todos los criterios puestos por la FIFA. Como un paso dos, en caso de que alguno no lo cumpliera, cuál equipo debería tomar ese puesto.

”La conclusión a la que llegamos en ambas vías fue que ese puesto por las acciones realizadas le correspondería a nuestro club y, por ende, fue que procedimos a presentarlo.

”El análisis detallado es algo que no queremos entorpecer el proceso y lo dejamos para ellos, pero sí quiero hacer hincapié en que el resultado por el que estamos ahí no es antojadizo ni es producto de la casualidad.

”Los puntos FIFA que tiene nuestro club y por los que estamos en esa posición son producto del éxito deportivo tanto nacional como internacional en los últimos años y que merecen la puntuación que tenemos y por eso no otro equipo. Consideramos que el derecho más que estarlo reclamando, es un derecho que reclamamos por haberlo merecido así, según lo establecen los reglamentos”.

- Una posible clasificación conllevaría muchísimos atestados y beneficios a Liga Deportiva Alajuelense. A nivel internacional se habla de que serían cerca de $40 millones por únicamente clasificar al Mundial de Clubes. ¿Qué tan factible ven en la dirigencia según lo que se han asesorado de que todo esto se haga realidad?

- Si no lo viéramos factible, no habríamos empezado las acciones. Entonces, sí lo vemos con bastante certeza y claridad. Confiamos en el proceso y en que se busque tener un respeto hacia las normas establecidas por la propia FIFA para que se respete la integridad del fútbol y de sus competiciones.

”Con el monto hay diversas versiones de cuánto podría ser por solo participar y puede ser un monto importante, pero falta mucho para llegar a ese camino y nunca es un buen consejo gastar ese dinero antes de recibirlo. Entonces, para eso hay tiempo”.

