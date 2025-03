¡No especule más! Así marchan Alajuelense, Herediano y Saprissa en ranquin de FIFA del Mundial de Clubes 2025

Gracias a los reclamos, las gestiones y la demanda que interpuso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Liga Deportiva Alajuelense le abrió los ojos a la FIFA para que hiciera respetar su propio reglamento del Mundial de Clubes 2025, que por cierto, también tiene su propio Ranquin Mundial de Clubes 2025.

De hecho, ese escalafón fue la vía de clasificación para 15 de los 32 clubes participantes. Quienes accedieron a través de la fórmula matemática y de méritos en cancha fueron: FC Salzburgo, Juventus, Benfica, Auckland City, Boca Juniors, Ulsan, Mamelodi Sundowns, Porto, Atlético de Madrid, River Plate, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Espérance Sportive de Túnez, PSG y Bayern Múnich.

La FIFA informó este viernes 21 de marzo que excluyó al Club León de esa competición, luego de comprobar los nexos que tiene con Pachuca, pues Grupo Pachuca tiene injerencia en ambos.

Todo lo hecho por el ente rector del fútbol mundial hasta ahora va estrictamente apegado con lo que dicta la normativa. El siguiente paso sería determinar quién irá al Mundial de Clubes en sustitución de ese equipo al que le retiró el derecho de participar, porque se infringió el reglamento.

Las especulaciones de algunos periodistas extranjeros y nacionales sobre la posibilidad de que otro equipo tico, como el Club Sport Herediano o el Deportivo Saprissa, pueda salir ganador de este pulso que ha llevado Alajuelense, simplemente carecen de fundamento.

¿Por qué? Porque a pesar de que en este momento Herediano sea el mejor equipo tico en el escalafón de Centroamérica de Concacaf; la FIFA tiene su propio ranquin del Mundial de Clubes 2025.

Para efectos de esta competición, la FIFA echaría mano de ese listado que elaboró de manera minuciosa, confederación por confederación, tomando en cuenta el mismo periodo de cuatro años (2021-2024).

Y que en el caso de Concacaf, el primer equipo no mexicano y no estadounidense que aparece es Liga Deportiva Alajuelense, recordando que también está esa limitante, de no más de dos clubes por país.

Ranquin Mundial de Clubes FIFA 2025: Concacaf

1. Monterrey (México): 52 puntos

2. Club León (México): 47 puntos

3. América (México): 44 puntos

4. Philadelphia Union (Estados Unidos): 41 puntos

5. Cruz Azul (México): 39 puntos

6. Columbus Crew (Estados Unidos): 37 puntos

7. Pachuca (México): 34 puntos

8. Tigres UANL (México): 32 puntos

9. Seattle Sounders (Estados Unidos): 28 puntos

10. Los Ángeles FC (Estados Unidos): 25 puntos

11. Pumas UNAM (México): 24 puntos

12. New York City (Estados Unidos): 19 puntos

13. New England Revolution (Estados Unidos): 19 puntos

14. Atlanta United (Estados Unidos): 13 puntos

15. Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica): 13 puntos

16. Violette AC (Haití): 12 puntos

17. Motagua (Honduras): 12 puntos

18. Comunicaciones (Guatemala): 12 puntos

19. Olimpia (Honduras): 12 puntos

20. Portland Timbers (Estados Unidos): 11 puntos

21. Inter de Miami (Estados Unidos): 10 puntos

22. Herediano (Costa Rica): 10 puntos

23. Atlas (México): 10 puntos

24. Montreal Impact (Canadá): 10 puntos

25. Toronto (Canadá): 10 puntos

26. Vancouver Whitecaps (Canadá): 9 puntos

27. Orlando City (Estados Unidos): 9 puntos

28. Deportivo Saprissa (Costa Rica): 7 puntos

29. Guadalajara (México): 6 puntos

30. Austin (Estados Unidos): 6 puntos

31. Real España (Honduras): 6 puntos

32. Colorado Rapids (Estados Unidos): 6 puntos

33. Santos Laguna (México): 6 puntos

34. Houston Dynamo (Estados Unidos): 4 puntos

35. Nashville SC (Estados Unidos): 4 puntos

36. Robin Hood (Surinam): 4 puntos

37. Alianza (El Salvador): 4 puntos

38. Marathón (Honduras): 4 puntos

39. Arcahaie (Haití): 4 puntos

40. Cincinnati (Estados Unidos): 3 puntos

41. Tauro (Panamá): 3 puntos

42. Cavaly (Haití): 3 puntos

43. Forge (Canadá): 3 puntos

44. Guastatoya (Guatemala): 3 puntos

45. Santos de Guápiles (Costa Rica): 3 puntos

46. Real Estelí (Nicaragua): 3 puntos

¿Quiere ver el ranquin de la FIFA sobre el Mundial de Clubes? Aquí lo encontrará.

¿Qué sigue ahora?

La FIFA informó que tras los procedimientos disciplinarios incoados contra el CF Pachuca y el Club León, el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA optó por trasladar el caso directamente a la Comisión de Apelación de la FIFA, según el Código Disciplinario de la FIFA.

Tras evaluar todas las pruebas del expediente, el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido que tanto el CF Pachuca como el Club León incumplen los criterios sobre la propiedad de varios clubes que establece el Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025.

El trofeo oficial del Mundial de Clubes FIFA, símbolo del torneo que reúne a los mejores equipos del mundo. Este diseño moderno representa el prestigio del campeonato. Fotografía: FIFA

En virtud de eso, la FIFA ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo.

Todo lo anterior estaba contemplado en el reglamento. Y para lo que resta, esa normativa señala que la Secretaría General de la FIFA decidirá de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido.

“De conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”, versa en el reglamento.

Así que el secretario general tendrá que acabar con los nublados y ver si se inclina por el propio ranquin de FIFA del Mundial de Clubes, como se clasificaron 15 equipos.

Pero aparte de eso, recuerde que el caso se encuentra en el TAS, que podría dictar una resolución que condene a la FIFA por la demanda de Alajuelense, que alega su derecho de participar en el Mundial de Clubes, que será del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

