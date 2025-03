David Faitelson da consejo a Alajuelense al destapar lo que FIFA y León ocultaban sobre Mundial de Clubes

David Faitelson insiste en que no hay que darle muchas vueltas al asunto porque su criterio es que Liga Deportiva Alajuelense es el equipo que debe ir al Mundial de Clubes en esa plaza que la FIFA le quitó al Club León como consecuencia de la multipropiedad.

El periodista mexicano no se guardó nada y más bien dio un argumento más a los rojinegros con una revelación que hizo, porque asegura que esta es una situación que el Club León sabía desde hacía mucho tiempo, antes de que se publicara el reglamento de FIFA del Mundial de Clubes.

David Faitelson afirma que el detonante de todo esto es un equipo costarricense llamado Liga Deportiva Alajuelense y que la FIFA estaba haciéndose de la la vista gorda, aunque sabía que estaba ese tema. Dicho sea de paso, el mismo estatuto de la FIFA establece la prohibición sobre la multipropiedad.

“Yo me enteré hace un año, o un un poquito menos de un año, que fui a León a lo del Salón de la Fama y yo sabía al interior que León había recibido una llamada de FIFA, diciéndole: ‘No puedes jugar el Mundial de Clubes’.

”Después se negoció, después se fue negociando poco a poco. La Liga Deportiva Alajuelense dijo: ‘Ah FIFA, no me haces caso, voy directo al TAS’. Entonces, FIFA dijo: ‘A ver, a pocos días del Mundial, me van a hacer un escándalo’... Porque el TAS le va a dar la razón a la Liga. ¿Cómo no comprobar que el Pachuca y el León son del mismo dueño?”, relató David Faitelson en un programa.

Además, indicó que la familia Martínez que hoy de alguna u otra manera se dice que ha sido vulnerada, que ha sido irrespetada, que pide el apoyo, también debería comprender otra cosa, y que él se la dice con todo respeto.

“Ellos saben hace mucho tiempo que viven en la ilegalidad y esa ilegalidad, lo que hacen los directivos del fútbol mexicano, los dueños de equipos son reunirse, así como nosotros y levantan la mano: ¿La multipropiedad es permitida? Sí, votan varios y perfecto, adelante, pasa la regla de la multipropiedad”, recalcó.

En el espacio Faitelson sin Censura en TUDN, el comunicador también fue claro, directo y sin rodeos, al decir: “Desde la ilegalidad, no puedes reclamar absolutamente nada, eres parte de un ilícito, no tienes derecho a implorar por justicia. La multipropiedad es una forma de trampa, no puedes ampararte en ella, o cubrirte bajo su sombra, el destino, finalmente alcanzó al fútbol mexicano”.

David Faitelson es del criterio que Liga Deportiva Alajuelense tiene que ir al Mundial de Clubes en lugar del Club León. (esto.com.mx/Captura)

Agregó de manera literal que después de años y años de solapar la mentira de normalizar y hasta legalizar la trampa, alguien, no desde México, sino desde el exterior, se ha dado cuenta de que el fútbol mexicano vive en un ecosistema tóxico.

También recordó que hace décadas que el fútbol mexicano posterga sus intenciones de acabar con la multipropiedad. Primero una promesa, luego otra y otra más.

“El León sabía desde hace casi un año que FIFA no podría tolerarlo en un torneo mundial organizado directamente por ellos. Y nadie hizo nada, se aferraron a mantener contra todos sus transgresiones, las cubrieron y siguieron aferrándose a vivir en ese sistema que de ninguna manera es apropiado o legal.

”En el grupo Pachuca hablan de que el reglamento se hizo retroactivo y que nadie les dijo que no podían competir, y de que se ganaron su lugar en la cancha. La realidad es que siempre supieron que estaban sobre una base irregular. Habla su presidente Jesús Martínez Murguía de respeto, habla de respeto y por qué no empezar por respetar el reglamento, me pregunto yo”, cuestionó David Faitelson.

Liga Deportiva Alajuelense se concentra en lo que debe hacer en la cancha, mientras espera novedades tanto de la FIFA como del TAS. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Siendo muy crítico sobre este tema, el comunicador recalcó que en el fútbol mexicano todos piensan que pueden llevar su ilegalidad a cualquier parte del mundo y no es así.

“El León y el Pachuca son del mismo dueño, igual que Santos y Atlas, igual que Xolos y Querétaro, igual que Puebla y Mazatlán. ¡Por Dios! Dejemos de ser cínicos y mentirosos. Para que lo entiendan bien los señores Martínez, Irarragorri, Salinas Pliego y Hank: lo que ustedes hacen, tener dos equipos en una misma competencia es una trampa. Dejen de ser tramposos”, concluyó.

