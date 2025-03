Alajuelense y León ya tienen fecha y lugar para audiencia del TAS por Mundial de Clubes

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio fecha y lugar a Liga Deportiva Alajuelense, al Club León y a la FIFA para la audiencia en la que los tres árbitros designados para resolver este caso escucharán a todas las partes.

Dicha audiencia será el 23 de abril y como varios de los abogados involucrados en este caso se encuentran en España, se definió que será en Madrid. Todas las partes deben acudir. Así lo dio a conocer el periodista mexicano David Faitelson y La Nación también lo tiene confirmado.

Alajuelense acudirá con una comitiva importante como la parte demandante, que exige su derecho de participar en el Mundial de Clubes de FIFA 2025 al alegar que Pachuca y León tenían nexos de multipropiedad, y que eso está expresamente prohibido en el propio reglamento del Mundial de Clubes de FIFA.

Como el ente rector del fútbol no atendía a los reclamos de la Liga, el equipo costarricense optó por demandar a la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Después de eso, las cosas cambiaron y la FIFA empezó a actuar conforme a lo que dicta el reglamento, al punto de que excluyó al Club León del Mundial de Clubes por multipropiedad.

Pero la FIFA aún no da el nombre del equipo que lo relevará. En la demanda, la Liga también expone que por criterios deportivos, debe ser el elegido, al ser el primer equipo no mexicano y no estadounidense que aparece en el ranquin de Concacaf elaborado por la propia FIFA para el Mundial de Clubes.

La audiencia ante el TAS será el 23 de abril. Después de eso, los árbitros nombrados para dirimir este caso se tomarán su tiempo y dictarán sentencia.

La petición de Alajuelense dentro del cronograma establecido es que la resolución sea pronto, a mediados de mayo, porque el Mundial de Clubes se disputará del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

