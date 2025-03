Directivo de Alajuelense responde cuándo se podría conocer el fallo del TAS por Mundial de Clubes

Liga Deportiva Alajuelense tiene preparados todos sus argumentos legales y las pruebas del caso para viajar a España, a esa audiencia convocada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para resolver la demanda entablada por los rojinegros en contra de la FIFA, por irrespetar su propio reglamento del Mundial de Clubes y por ignorar al equipo tico en su reclamo, al alegar que tiene el derecho de participar en la competición.

El directivo rojinegro León Weinstok concedió una entrevista a La Nación en la que despeja varias dudas.

— ¿Cuál es la última novedad sobre el Mundial de Clubes?

— La última novedad es que se definió la fecha de la audiencia que se llevará a cabo el 23 de abril en Madrid. Ese día se evacuará toda la prueba testimonial ofrecida. Es decir, los testigos rendirán declaraciones y se expondrán los argumentos. Ya sería la última etapa antes de que los jueces dicten el laudo final, salvo que haya alguna eventualidad.

— ¿Estando ustedes ahí los árbitros del TAS resuelven de una vez? ¿O ustedes tendrían que regresar y esperar novedades al respecto?

— Regresaríamos y la resolución la recibiríamos después por correo, no sería en el momento.

— ¿Y cómo se están preparando?

— Pues nos estamos preparando con los testigos que habíamos ofrecido y argumentos con base en nueva documentación que ha surgido desde que se presentó la demanda hasta el día de hoy.

—¿Por qué esta audiencia se hace en Madrid?

— Porque el TAS, si bien está en Suiza, tiene la flexibilidad de mover el lugar de la audiencia según la mayor conveniencia de las partes y, como varias de las partes involucradas están en Madrid, es el mejor lugar para llevarlo a cabo. Es por un tema de facilidad logística y hacer menos traslados. El lugar específico no se ha definido, pero es más que todo eso.

— ¿A la audiencia está citada la Liga, la FIFA y gente de León?

— Y de Pachuca... Así como los testigos llamados.

— ¿Cómo ha sentido la Liga todo el entorno? Porque a veces hasta pareciera que le dan más la razón fuera del país que aquí mismo...

— Sí, lo hemos sentido positivo, consideramos que tenemos avances importantes en el caso, pero a la vez hay que tener mesura y tener claro que, si bien confiamos en el caso que iniciamos en noviembre anterior, falta mucho camino por recorrer.

”Esperamos terminar de forma satisfactoria con el objetivo principal. Todavía queda mucho camino por delante, pero sí estamos contentos con lo que se ha logrado hasta ahora”.

— Si al Secretario General de la FIFA se le ocurriera decir en este momento que esa plaza de León es para otro equipo que no es Alajuelense, ¿este criterio todavía no estaría firme porque queda la resolución del TAS?

— Es que actualmente hay dos procesos en paralelo. Recordemos que el proceso del TAS se inició por una negación del derecho a justicia porque la FIFA en un tiempo prudencial, no ha resuelto la reclamación presentada. Y, de hecho, al día de hoy no lo ha hecho. Descalificar al equipo León no la resuelve porque tampoco se ha nombrado a ningún equipo al respecto luego de dicho plazo.

”Entonces, un nombramiento de la FIFA podría eventualmente cambiar, pero es algo que no sabemos por qué no se ha hecho y si al final la última palabra la tendría el TAS”.

— Hoy también se conocen los montos de los premios que van a recibir los equipos que van al Mundial de Clubes y llama la atención que no todos los equipos recibirán la misma cantidad por igual. ¿Cómo toman eso en la Liga?

— Sí, nos llamó la atención porque es la primera vez que se diferencian los premios según la zona de clasificación. Vemos que en los Mundiales de selecciones eso no es común; pero pues eso es algo que así está establecido y que lo tomamos como lo que es, esperando poder concretar la participación.

— El 23 de abril será la audiencia, ¿cuándo sería la fecha que ustedes esperan que esto ya esté resuelto? Porque también ese Mundial de Clubes se va acercando.

— Debería estar resuelto durante el mes de mayo, pero no tenemos esa fecha.

— ¿Pero en la misma reclamación ustedes habían solicitado eso para que coincidieran los tiempos?

— Correcto, ese es el cronograma que nosotros le hemos presentado y el TAS tiene claro la importancia de resolver esto en el tiempo debido.

— ¿Más expertos en Derecho se han unido a ustedes o les han dicho que van por el camino correcto y que sí tienen las de ganar?

— Hemos conversado con varios colegas, tanto de forma oficial como los que nos están apoyando como extraoficial, y sí, nos han manifestado su voto de apoyo, y que coinciden con lo que nosotros hemos planteado.

