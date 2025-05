Afición de Alajuelense emite su propio fallo sobre el TAS, FIFA, el Mundial de Clubes y la misma Liga

¿Qué piensa la afición de Liga Deportiva Alajuelense después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la solicitud de los rojinegros de ocupar el lugar del excluido Club León en el Mundial de Clubes? ¿Demandar a la FIFA era lo correcto?

Esas consultas se plantearon en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, una herramienta gratuita de este medio de comunicación para estar en contacto más directo con los aficionados de la Liga, y que hoy cuenta con más de 29.000 seguidores.

Ahí se planteó el ejercicio en dos vías, porque hubo una votación, pero también se abrió un espacio de opinión para obtener diferentes criterios.

Los liguistas que quisieron participar en la elaboración de este análisis contradicen los memes y las burlas, provenientes principalmente de seguidores de otros clubes nacionales.

Según las respuestas, existe un consenso en el liguismo de que el club procedió como correspondía, tal y como puede leerlo en estas opiniones.

1 Mara Olivas: “Alajuelense hizo lo que en Derecho le correspondía, ya que no hay lucha que se pierda solo por pensar o creer, hay que actuar, y lo hizo. Esta decisión o sentencia del TAS, no implica que la Liga haya perdido. Más bien, ya ganó respeto solo por el hecho de haber recurrido ante este tribunal. Es un precedente de que no hay equipo pequeño ante tanta corrupción que hay en FIFA. Más bien, un león nunca se rinde”.

2 José Aristides Sancho Vargas: “La lucha estuvo bien, fue una buena decisión. De hecho, para mí el cupo por ley es de la Liga, pero la FIFA hace lo que le da la gana. Bien hecho luchar por lo que se sentía nos tocaba por derecho”.

3 Juan Carlos Vega Ramos: “Es un asunto donde la corrupción está a color de piel. Nosotros sabíamos que iba ser imposible llegar a ese Mundial de esa manera, no porque no teníamos la razón, sino porque la FIFA en ese asunto va por la plata. Y saben que nosotros a nivel mundial no vamos a llenar ni medio estadio de los que hay en Estados Unidos y lo que ellos quieren es plata”.

4 Johnny Vargas Durán: Creo que la Liga dio una lección de transparencia deportiva a la FIFA, y esta que ya es conocida por sus decisiones arbitrarias y alimentadas por el peso económico, hace lo que les viene en gana. La pregunta es si el TAS se prestó para el juego.

5 Gustavo Flores Gamboa: “Eso era una lucha perdida, pero también se puso en evidencia los manejos oscuros que hace FIFA. Por lo menos se logró algo, que es evidenciar la multipropiedad. Ya lo que haga FIFA a partir de ahora se sabe es un verdadero chorizo, por decirlo a lo tico”.

6 Jhonny Castillo Arias: “Obviamente, como manudos queríamos participar en el Mundial de Clubes por toda la exposición mediática que eso significa más los ingresos económicos que se presentaban. Sin embargo, la Liga había ganado desde el momento en que se escaló el caso al TAS y eliminaron a León, porque expuso la ilegalidad del fútbol mexicano.

”Aparte de cómo la misma FIFA conocía el escenario y no tomó cartas en el asunto. La resolución no es satisfactoria, pero se defendió hasta donde se pudo".

7 Jason Argüello: “La FIFA solo necesita y quiere ver lo que le conviene y desafortunadamente es dinero y más dinero, pues es lo que hace girar al mundo. Ellos quieren poner el equipo que les genere más ingresos y no es la Liga. Respaldo y aplaudo la decisión de Alajuelense de pelear ese cupo, porque por ley tenía el derecho y lo hizo valer.

”Al final también había un importante valor económico para nuestro equipo y como lo dije antes, el dinero es lo que mueve al mundo, en especial el del deporte del fútbol. Se da un buen precedente para futuras situaciones, el problema es cómo vamos a lograr ganarles a los grandes si son apadrinados por FIFA y sus reglas, las cuales las ponen solo para conveniencia de sus bolsillos".

La afición de Liga Deportiva Alajuelense tiene un criterio muy marcado sobre el reclamo hecho por el Mundial de Clubes. (JOHN DURAN)

8 Jeff Mora: “La Liga hizo lo que podía hacer, no hay peor guerra que la que no se hace. A pesar de que se sabía que el camino iba a ser difícil, se llevó al TAS esperando apego pleno al reglamento establecido. Sin embargo, en temas de normativa, siempre hay interpretaciones diferentes dependiendo del punto de vista en que se analice. Rescatando lo positivo, se ganó exposición internacional del equipo. Y a lo interno, unión como institución desde todos los campos que la conforman”.

9 Dustin Jerez: “La Liga hizo lo correcto al exponer a FIFA por su falta de apego al reglamento, era una lucha que desde un inicio sabíamos iba a ser difícil, pero se luchó. Orgulloso de mi equipo. El TAS hizo la de Pilato: se lavó las manos”.

10 Isabel Jiménez: “Si me parece que defendiera su derecho. No sea solo porque soy liguista, sino porque es hora que se hagan las cosas como debe ser. La transparencia es lo primordial en todo, más en una actividad como esa, que juegan varios equipos de diferentes países”.

11 Ro Vi: “Al final de cuentas las reglas de FIFA son para cuando económicamente conviene, en resumen la multipropiedad es legal. Castigan más severo a nivel local que internacional”.

12 José Garnier: “Creo que es bueno para el fútbol que todo lo que no está bien, salga a la luz. El paso que dio Alajuelense en ese sentido me parece no solo bueno, sino valiente y ejemplar. Hasta los principales analistas y comentaristas mexicanos lo han reconocido. Todas esas cosas hay que sanearlas.

”Ahora, de eso a pretender calificar a un Mundial de Clubes en la mesa producto de esa acusación si era ya un poco utópico. El fútbol es un negocio y si bien es cierto se logró demostrar lo de la multipropiedad en los equipos mexicanos, esa vacante la FIFA nunca se la iba a dar a un equipo de Centroamérica.

”Porque para ellos es más importante el arrastre, el mercadeo, el atractivo comercial. Lo bueno, el destape de la corrupción; lo malo, pretender ocupar ese lugar. Ningún equipo de esta zona podría llegar ahí de esa manera. El triunfo de la Liga se limita a haber tenido la valentía de destapar para todo el mundo lo de la multipropiedad en el fútbol mexicano".

Liga Deportiva Alajuelense esperará que llegue la resolución completa del Tribunal de Arbitraje Deportivo para analizarla. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

13 Rafa Mora: “Para mí es un insulto lo que le hicieron a la Liga”.

14 Víctor Vega: “Ha sido correcta la decisión de Liga Deportiva Alauelense, eso reza en los reglamentos y se debe de cumplir”.

15 Ashley Gómez: “En mi opinión, Alajuelense tomó una postura firme al denunciar la multipropiedad y llevar su caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando un lugar en el Mundial de Clubes. Sin embargo, el TAS rechazó su apelación, así como la del Club León y Pachuca, dejando la decisión final en manos de la FIFA. Desde un punto de vista estratégico, la Liga Deportiva Alajuelense intentó aprovechar una oportunidad basada en el reglamento de la FIFA, argumentando que si León quedaba fuera por incumplir las normas, ellos debían ocupar su lugar.

”Pero el TAS determinó que LDA no tenía derecho preferente para ser incluida en el torneo. ¿Era lo correcto? Depende de cómo se vea. Por un lado, fue una jugada audaz que buscaba justicia deportiva y una oportunidad histórica para el club. Por otro, el fallo del TAS dejó claro que la FIFA mantiene el control exclusivo sobre la selección del equipo sustituto, lo que significa que la estrategia de Alajuelense no tuvo el impacto esperado".

16 Marlon Prado: “Era una utopía pensar que la Liga podía asistir al Mundial de Clubes. Sin embargo, la gestión había que hacerla, ya que los reglamentos dictaban el camino. La FIFA trapea el piso con sus propios reglamentos y se inclina por lo monetario. Entiendo que el fútbol es un negocio, pero mas allá de eso, la FIFA es un ente corrupto. Y si a eso le agregamos que la Concacaf es compinche del ente rector del fútbol mundial.

”No hay por qué sentirse triste, hay que estar con la guardia en alto. Gracias a la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense por luchar hasta el final".

17 Ernesto Mora: “Al final creo que la peor lucha es la que no se hace. Como leí por ahí en un tuit, era un disparo a las estrellas. Hay demasiados intereses económicos muy poderosos de por medio, y al final, el TAS tomó una decisión totalmente salomónica: se lavó las manos. Tal vez, solo tal vez entre la afición se permeó una idea de que la resolución iba a ser diferente, sobre todo por las declaraciones que dieron Joseph Joseph y León Weinstok saliendo de la audiencia”.

18 Andrés Alfaro: “Para mí, la Liga hizo lo correcto, el ser humano es llamado a anunciar el bien y a denunciar lo que es incorrecto. Si bien no se logra la victoria deportiva, el quedarse callado ante las cosas injustas solo te hace cómplice”.

19 Fernando Gutiérrez: “Valiente, innecesario tal vez; pero al final alguien debe denunciar lo que no está bien. Repechaje rebuscado por la FIFA. Justo o no, ambos equipos (América y Los Ángeles) lo ganaron en cancha”.

20 Ricardo Ballestero: “No era lo correcto. De antemano se conocía que otros clubes tenían por ubicación en el ranking FIFA más posibilidades para participar que la Liga. Adicionalmente, creímos que nos podrían elegir por puro nombre. Demanda sin contar con todos los elementos para que ello fuera determinante”.

21 Alexander Hernández: “TAS hizo las de Poncio Pilato; FIFA es corrupción y Liga Deportiva Alajuelense a derecho siempre”.

22 William Solórzano: Es lamentable que el dinero se anteponga ante lo correcto, pero así es el mundo del fútbol, las grandes entidades FIFA se mueven como una empresa y al final lo económico siempre va a mediar ante lo correcto. Bien por la Liga de defender su posición, esto le abre la puerta a otros equipos a no sentirse menospreciados y defender sus derechos ante cualquiera".

Esta fue una consulta planteada a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

