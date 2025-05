Alajuelense, FIFA, León y Pachuca pronto recibirán noticias del TAS sobre Mundial de Clubes

Liga Deportiva Alajuelense se mantiene a la espera de las decisiones que finalmente tome el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al conocer la postura de todas las partes involucradas en el conflicto por el Mundial de Clubes, tras las audiencias del 23 de abril en España y de este 5 de mayo en Suiza.

Todo inició cuando la Liga tomó la medida extrema de demandar a la FIFA ante el TAS por ignorar sus reclamos al decirle una y otra vez que estaba infringiendo su propio reglamento del Mundial de Clubes, donde se prohíble la multipropiedad entre los participantes y eso evidenciaba que León y Pachuca estaban en problemas, al ser parte de Grupo Pachuca.

Además, aparte de denunciar la multipropiedad, la Liga alega que tiene el derecho de ocupar la plaza del equipo excluido por sus méritos deportivos en cancha que se reflejan en el ranquin de FIFA del Mundial de Clubes, en lo que respecta a Concacaf, pues Alajuelense es el primer equipo no mexicano y no estadounidense que aparece en lista.

La audiencia se efectuó el 23 de abril en Madrid. Ahí, la Liga defendió su posición ante tres árbitros, mientras que la FIFA y los equipos mexicanos fueron representados por sus abogados.

En el partido entre Santa Ana y Alajuelense, el directivo rojinegro León Weinstok comentó que después de la audiencia no han tenido mayores novedades, pero que lo que está claro es que el siguiente paso es ya la resolución o el laudo final del arbitraje.

“Tampoco hay una fecha concreta de cuándo sería. Estimamos nosotros que debe ser en los próximos próximos días, pero no tenemos una fecha concreta del TAS ni de los árbitros, porque depende también de cuánto tiempo duran tomando la decisión, redactando el fallo y demás.

Liga Deportiva Alajuelense demandó a la FIFA ante el TAS por no escuchar sus reclamos por el Mundial de Clubes. (Rafael Pacheco Granados)

”Entonces podría ser, creemos que en una o dos semanas podría estar, pero no es algo que tenemos una certeza. Podrían ser tres, a como también puede venir la próxima semana", manifestó León Weinstok a los medios de comunicación.

Anotó que en la Liga impera la misma mesura que han mostrado desde que comenzaron con este proceso, porque se trata de un caso difícil, con muchos intereses alrededor.

En medio de la prudencia, en Alajuelense se encuentran a la espera de que el Tribunal tome el plazo que requiera para tomar una decisión correcta.

“Ellos lo han manifestado durante el proceso y en otro tipo de caos que entienden la naturaleza del arbitraje deportivo, y que a veces incluso tiene que resolverse durante un mismo torneo y que cuando hay que aligerar, o correr para tener un fallo, se hace.

”Sí están claros en que pues por la naturaleza del proceso debe estar antes del Mundial —empezará el 14 de junio― y pues esperemos que más temprano que tarde, pero que sea cuando cuando vaya a ser", citó León Weinstok.

La interminable audiencia de León y Pachuca en el TAS

Paralelo a eso, este lunes 5 de mayo pareciera ser clave para todos los involucrados en esta pugna, con una audiencia prácticamente interminable.

León y Pachuca acudieron al TAS, en Suiza, al apelar las decisiones adoptadas por la FIFA, porque cuando todo empezó a tomar más seriedad, el ente rector del fútbol mundial determinó que efectivamente había multipropiedad entre ellos. Y excluyó al León del Mundial de Clubes.

¿Esto puede cambiar el rumbo de lo que Alajuelense fue a defender al TAS hace nos días? Para responder esa consulta, León Weinstok apuntó que la situación procesal provocada por la misma FIFA resulta un poco compleja.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) podría emitir su veredicto en cualquier momento. (X Daniel Reyes Villaseñor/Fotografía)

Al mencionar eso, detalló que Alajuelense llevó este caso al TAS ante una negación de acceso de justicia, no ante una resolución concreta como tal.

Dijo que no es el panorama idea, pero hubo que hacerlo porque en la Liga no podían seguir esperando y la FIFA no iba a resolver.

Además, explicó que eso generó que haya dos procesos en paralelo y que tanto en la audiencia del 23 de abril, como en la audiencia de este 5 de mayo se discuta el tema de la multipropiedad en procesos independientes con paneles independientes.

“Esto es algo que administrativamente entendemos que el TAS está viendo. No podemos confirmarlo, pero no descartamos la posibilidad de que al ser algo tan mediático y más, incluso sean notificados los fallos el mismo día.

”Eso es lo que tenemos que esperar por este tema de que procesalmente, pues sí tiene este tipo de complejidades para poder ser explicado. Y el que lo ha provocado en realidad es la misma FIFA", detalló el directivo de la Liga.

Los panoramas de lo que podría pasar

Para resolver este caso, se habla de tres panoramas: el famoso duelo de repechaje entre Los Ángeles FC y América; la clasificación de Alajuelense, o la permanencia del Club León.

Según León Weinstok, aunque la FIFA no ha dado una decisión oficial de este partido de repechaje, días atrás lo mencionó hasta el propio presidente Gianni Infantino.

“Pareciera que esos son los tres panoramas, lo que hay que ver también es esperar el fallo, en qué condiciones se hace, porque podría incluso algunos de los fallos ser omiso, o incompetente en ese punto, en ese nombramiento y que tenga la FIFA nombrar o decidir de forma concreta y abrir la posibilidad de otro proceso”, citó.

Según él, por eso es que hay que tener calma y no solo esperar el fallo, sino también el alcance y en qué sentido esté enfocado.

Así que continúa la espera, que podría ser pronto. Inclusive, en la prensa mexicana no se descarta que este mismo 6 de mayo se tenga el fallo, debido a que solicitaron un proceso acelerado.

