Presidenta de Uccaep: ‘El Banco Central tiene temores que, para nosotros, no son temores reales’

La abogada Maritza Hernández acaba de ser reelegida como presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), donde ya rompió paradigmas en 2024 al ser la primera mujer nombrada en ese cargo en los 51 años de historia de la entidad. Ahora, se prepara para un segundo mandato de dos años.

Hernández, abogada con una especialización en Alta Gerencia, recibió a Revista Dominical para hablar de los temas más urgentes para el sector, la amenaza que entraña la alta informalidad en el país, sus expectativas con el nuevo gobierno y sus impresiones sobre el retiro de visas a reconocidos empresarios costarricenses. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com.

— La Uccaep es una unión de cámaras que busca amplificar la voz del sector empresarial, ¿qué es lo que esa voz empresarial está diciendo hoy?

— Uccaep tiene 50 cámaras afiliadas de todos los sectores, y el 95% son pymes. Por eso, la unión tiene una importancia para todo el país, porque ese 5% de empresas grandes funcionan solas, pero las pymes necesitan de Uccaep. Eso nos obliga a analizar al país de una forma integral.

“Cuando vemos los mayores temas de discusión, hoy estamos con un tema de empleo informal. El 38% del empleo es informal, y esa es gente que no tiene aguinaldo, que no tiene vacaciones, no tiene seguridad social. Para Uccaep ese porcentaje es preocupante, por eso nos hemos enfocado en el fortalecimiento del empleo.

“Eso nos lleva a complementar otros ejes como educación o talento humano. Antes nosotros en Uccaep decíamos ‘bueno, el problemas está en las cogidas de café, en la zafra de caña’, entonces traíamos trabajadores de Nicaragua o Panamá. Los problemas eran muy puntuales.

Maritza Hernández fue la primera mujer en ser electa presidenta de Uccaep en 51 años de esta unión empresarial. (JOHN DURAN/John Durán)

“Pero desde el año pasado la preocupación fue otra, cuando zonas francas, Amcham y la Cámara de Industrias nos empezaron a decir ‘nos hace falta ingenieros, nos hace falta gente especializada en talento humano’. Uno ahí dice, ¿cómo, cómo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, por eso talento humano y educación ahora son un tema para Uccaep.

“Igual en salud, porque las empresas para tener éxito necesitan una sociedad sana. Para nosotros la CCSS juega un papel fundamental para el clima de negocios, que los trabajadores tengan condiciones de salud adecuadas. Por eso estaremos vigilantes en programas de salud y en listas de espera.

“La seguridad ciudadana nunca había sido tema, Uccaep nunca había tenido una Comisión de Seguridad Ciudadana porque eso no era tema, pero hace dos años la creamos” — Maritza Hernández, Uccaep

“El otro gran tema es seguridad. Cuando los inversionistas vienen a Uccaep y preguntan por qué poner una empresa en Costa Rica, hay dos cosas fundamentales que siempre decimos: talento humano, seguridad jurídica, y a la par de eso la seguridad ciudadana.

“La seguridad ciudadana nunca había sido tema, Uccaep nunca había tenido una Comisión de Seguridad Ciudadana porque eso no era tema, pero hace dos años la creamos para apoyar a las autoridades no solo del gobierno central, sino de policías municipales”.

— ¿Detectaron una necesidad ahí?

— Una necesidad, porque las empresas empezaron a decir ‘es que necesitamos reforzar la seguridad, es que tenemos problemas aquí, es que los trabajadores tienen miedo’. En fin.

“Tenemos un convenio con la UNGL para trabajar eso, no solo desde el gobierno central, sino también desde las municipalidades que algunas hacen una muy buena labor.

“El otro gran tema que nos tiene preocupados es que Costa Rica no se puede aislar del mundo. Es importante que Uccaep esté presente en la política exterior, somos un país muy pequeño que está sujeto a lo que diga la Unión Europea, Estados Unidos, China, y no podemos cerrar los ojos.

“Por eso, el sector empresarial necesita saber qué negociaciones hay. Vemos con buenos ojos al ministro Manuel Tovar, que estuvo en Comex y ahora está en la Cancillería”.

La presidenta de Uccaep, Maritza Hernández, reconoció que la alta inseguridad en el país es uno de los temas que más preocupa al sector empresarial. (Alonso Tenorio/Atenorio)

— Decenas de cámaras, sectores y empresas se han pronunciado sobre el tipo de cambio. El reclamo ha sido muy concreto. ¿Cuál es la posición actual de Uccaep al respecto?

— Hay una realidad que no podemos obviar: cerramos el 2025 con un enorme crecimiento en las exportaciones, ¿cómo no van a haber muchísimos dólares? Sí, hay muchos dólares en el mercado.

“Siendo totalmente imparciales con el Banco Central, sabemos lo que han hecho, intervenir en Monex con $774 millones, es una cifra que tampoco podemos decir que no se ha hecho nada.

“¿Dónde está la discusión nuestra? Lo hemos dicho, en el tema de la tasa de política monetaria (TPM). El Banco Central nos ha dicho que nosotros somos los responsables de que haya demasiados dólares en el mercado, por el éxito que hemos tenido en las exportaciones, y que ellos no pueden hacer nada.

“Pero nosotros lo que sostenemos es que si usted tiene dos años de una inflación negativa, entonces, ¿por qué no intervenimos y bajamos la TPM? Bueno, el Banco Central tiene temores que para nosotros no son temores reales, que la inflación se afecte, si tenemos dos años ya de no hacerlo.

“El sector empresarial no se resigna. En los próximos meses tendremos reuniones sectoriales con las cámaras para hacerles planteamientos al gobierno y al Banco Central. Queremos cuantificar cuánto es el daño colateral por el tipo de cambio, porque no queremos que pase lo que en otros países: la afectación del empleo“.

“Si usted como trabajador se especializó en una actividad y esta de repente ya no existe, ¿qué hacemos?" — Maritza Hernández, Uccaep

La representanta del sector empresarial considera que el Banco Central puede tomar más medidas para atender un tipo de cambio que afecta los exportadores. (JOHN DURAN/John Durán)

— Entonces, desde su punto de vista, no es de recibo que se diga que no hay nada qué hacer. ¿Sí hay medidas que se pueden tomar?

— Sí se pueden tomar decisiones, son técnico-políticas. De hecho, queremos conversar con el Banco Central con una propuesta de la afectación de cada sector, para que se visualice lo que eso va a significar en empleo y en las familias costarricenses.

“Ese es el fondo, porque los empresarios, si no están en una actividad, se trasladarán a otra, pero el problema no es qué hacen los empresarios, el problema es que si usted como trabajador se especializó en una actividad y esta de repente ya no existe, ¿qué hacemos?“.

— ¿Han podido conversar con autoridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo?

— Sí, hemos tenido algunas conversaciones individuales, ya se solicitaron reuniones con las fracciones.

“Definitivamente necesitamos una Asamblea Legislativa que reaccione. Armonización eléctrica no es un proyecto ni una idea solo de gobierno, es una necesidad del país. Ya conversamos con don Álvaro Ramírez (jefe del PLN) sobre la necesidad de que ese proyecto se apruebe.

“Ese proyecto no es al 100% lo que Uccaep quisiera, posiblemente tampoco lo que quisiera la parte sindical, pero fue un proyecto en el que hubo consenso, en el que nos sentamos a conversar. Costa Rica ya no puede esperar en ese tema. Lo mismo con jornadas 4-3, ese es otro proyecto que nos interesa para la generación de empleo″.

— ¿Cuáles son las principales amenazas que han detectado para el clima de negocios durante los últimos años?

— Sí, hay un tema de talento humano que es una amenaza con la que tenemos que actuar ya. Tenemos que ver qué hacemos con el Ministerio de Educación. Con el INA ya empezamos a coordinar. Primero estamos haciendo un diagnóstico porque esas son realidades que cambian, antes se necesitaba una profesión, ahora se necesita otra.

“Si nosotros no aportamos ese talento humano que siempre caracterizó a Costa Rica, y por eso las empresas nos han preferido, vamos a tener problemas. Es una amenaza real.

“La seguridad sigue siendo otra amenaza real. La seguridad ciudadana era otro plus que nosotros teníamos, y ahora es otro gran tema.

“El otro gran tema que nos preocupa es que Costa Rica no está sola. Necesitamos que en esa política exterior participemos nosotros más activamente, porque de repente la Unión Europea toma equis medidas en temas verdes, y el banano, la piña y las exportaciones costarricenses tienen problemas y las empresas se van de aquí.

“Hay que tener cuidado de no perder esas oportunidades por no tener incidencia en los organismos internacionales”.

Hernández aseguró que Uccaep aprueba el nombramiento de Manuel Tovar como canciller, cargo que ocupará tras fungir por cuatro años como ministro de Comercio Exterior. (Jose Cordero/Jose Cordero)

— ¿Han notado afectación por factores exógenos como el aumento del precio del combustible, la guerra de oriente medio, cierre del estrecho de Ormuz, aumento de materias primas, desabastecimientos…?

— Sí, claro, por supuesto. Es una dependencia absoluta y por eso le hablaba de la producción eléctrica. Costa Rica tiene recursos y tiene formas de fortalecer la autonomía.

“Cuando vemos lo que pasó, por supuesto que el precio del petróleo para nosotros es fundamental: no solo afecta a las cámaras afiliadas, sino a todas las demás industrias y comercios, afecta directamente a los costos.

“En Costa Rica no hemos mismo la discusión de esa autonomía energética seria, en una forma que no sea ideológica. Uccaep no está pensando en la destrucción del ICE, más bien la ley fortalece la rectoría del ICE y permite que la empresa privada genere energía limpia y más barata, que es sobre todo lo que aqueja el sector industrial, porque acá la electricidad es muy cara.

“Esa es la oportunidad que tenemos para no depender de las guerras o el estrecho“.

— Ustedes son representantes de las empresas privadas del país, ¿qué opinión les genera el retiro de visas que ha ocurrido recientemente, no solo a políticos, sino a empresarios connotados?

— Sí, bueno, primero, nosotros no intervenimos en la soberanía de los países. Un sentimiento concreto, por ejemplo, sobre don Luis Javier Castro Lachner, que lo conocemos, que tiene negocios, ha sido un defensor del manejo de negocios con Estados Unidos. Ha sido un promotor de inversiones bilaterales. Ahí, por supuesto que la sensación es de pregunta. O sea, ¿qué pasó aquí? Porque nosotros no conocemos los detalles y no hemos tenido una retroalimentación como para saber cuál fue la causa.

“No nos gusta que pase porque siempre con Estados Unidos hemos tenido una excelente relación comercial, ha sido nuestro principal socio, los números lo dicen. Entonces, es eso, es una sensación de pregunta, ¿qué pasó?

“Hay que enfrentar esas situaciones pero sí creo que como sector deberíamos por lo menos de tener claro qué fue lo que sucedió. Ahí vamos a establecer alguna comunicación cuando ellos consideren que nosotros tenemos que enterarnos de qué pasó“.

Hernández reconoce que al revocación de visas a empresarios genera incertidumbre. (JOHN DURAN/John Durán)

— Doña Laura Chinchilla calificó a los miembros de la Junta Directiva de La Nación como personas honorables, ¿a usted le genera inseguridad o incertidumbre ver que se revoque la visa a empresarios así de reconocidos y sin cuestionamientos?

— Sí, es un sentimiento de incertidumbre, de ¿qué pasó aquí? Porque la retiran y no dicen por qué fue.

“Es como cuando uno va a un lugar y no te dejan entrar, entonces te dicen que el código de vestimenta era formal y uno llegó en tenis. Esa es la sensación, más que de curiosidad, es de que debería haber un convenio de que si te quitan la visa te expliquen por qué fue”.

— La Nación S. A. es un grupo empresarial, porque no se trata solo de un periódico, sino de un conglomerado. Son empresarios, igual que los representados por Uccaep. ¿Qué mensaje consideran que envía ese retiro de visas?

— Bueno, para el sector empresarial primero es que uno debe concentrarse en lo que uno está haciendo. En el caso de Uccaep nuestro trabajo es el clima de negocios, generación de empleo...

“El retiro de las visas es un tema de incertidumbre, no puedo opinar concretamente porque desconozco las causas. Conozco a don Luis Javier, sé que es una persona que comparte la ideología del sistema de negocios de Estados Unidos, no estamos hablando de una persona afín a Cuba o Rusia. Entonces, sí, hay incertidumbre.

“El mensaje para todos los demás es ‘concentrémonos en lo que nos toca’. Los países se manejan de acuerdo a sus ideologías, sus cuestiones políticas. Desconozco el caso de don Luis Javier, pero como persona y como empresario es excelente, tengo el mejor concepto de él.

“Nos debe llamar a la reflexión de fortalecer más este país, fortalecer más esa autonomía para no ser tan dependiente, no solo en temas de energías, sino en temas productivos, cuestionarnos el modelo de desarrollo que este país necesita, cuáles son nuestras fortalezas como país.

“Mientras tengamos dependencias tan grandes de cualquier país, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China, vamos a estar sujetos a temas políticos”.

— Durante el gobierno anterior vimos a diputados reclamar que el sector empresarial se mantenía callado, ¿cómo responden a eso?

— Nosotros no somos un partido político ni un noticiero, no tenemos que estar reaccionando a todo. Uccaep mantuvo posiciones fuertes donde tenía que tenerlas. Por ejemplo, el hospital de Cartago.

“Uccaep no debe estar en contra ni a favor de gobiernos porque no somos un partido político. Uccaep está en contra o a favor de temas de los gobiernos. El sector empresarial cree en la armonización eléctrica, cree en las jornadas 4-3, también tuvimos discusiones sobre la lista gris y la renta global.

“Se ha dado un tema de que uno tiene que estar a favor o en contra de personas. Y no. Hoy tenemos un gobierno de la República, no de doña Laura Fernández, y a este gobierno de la República le tiene que ir bien para que nosotros estemos bien como país.

“No estamos de acuerdo en que hemos guardado silencio, Hemos alzado la voz, es muy fácil discutir en chats, pero cuando estamos frente a frente Uccaep le ha demostrado al país valentía lógica y técnica. A Uccaep no la manda ningún partido político, Uccaep sigue las directrices del Consejo Directivo de las Cámaras afiliadas”.