Revista Dominical

Presidenta de Uccaep: ‘El Banco Central tiene temores que, para nosotros, no son temores reales’

Maritza Hernández, presidenta de la Uccaep, habló con ‘Revista Dominical’ sobre la gravedad del tipo de cambio, sus espectativas con el nuevo gobierno y los principales problemas del sector empresarial

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Por Roger Bolaños Vargas

La abogada Maritza Hernández acaba de ser reelegida como presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), donde ya rompió paradigmas en 2024 al ser la primera mujer nombrada en ese cargo en los 51 años de historia de la entidad. Ahora, se prepara para un segundo mandato de dos años.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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