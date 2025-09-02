El País

Academia Nacional de Ciencias: incumplimiento del Estado con la CCSS amenaza la salud

En un pronunciamiento elaborado por la Comisión de Salud Global de la Academia, se dirigen duros cuestionamientos por la ‘falta de liderazgo’ en la entidad y por problemas en su gestión

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Fines ilustrativos, Hospital Raúl Blanco Cervantes, 17 de julio de 2025. Foto Eyleen Vargas Dávila
El envejecimiento poblacional lleva a que más personas requieran de hospitalización y esto puede comprometer las finanzas de la CCSS. (Eyleen Vargas /Punto y Aparte)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Academia Nacional de CienciasCaja Costarricense de Seguro SocialEnvejecimiento poblacionalEnfermedades crónicas
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.