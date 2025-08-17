El País

El mapa oculto del envejecimiento en Costa Rica: ¿en qué cantones avanza más rápido?

Hay varios factores que influyen en que el envejecimiento sea mayor en unas zonas que en otras, no solo la fecundidad y la esperanza de vida

Por Irene Rodríguez

Costa Rica envejece. Pero este proceso no es igual en todo el país. Hay diferencias no solo entre provincias, sino en los diferentes cantones.








Envejecimiento poblacionalEnvejecimientoLongevidadInstituto Nacional de Estadística y Censos
Irene Rodríguez

