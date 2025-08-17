El mapa oculto del envejecimiento en Costa Rica: ¿en qué cantones avanza más rápido?

Costa Rica envejece. Pero este proceso no es igual en todo el país. Hay diferencias no solo entre provincias, sino en los diferentes cantones.

Factores como la esperanza de vida al nacer (cada vez mayor) y la tasa de fecundidad (cantidad de hijos por mujer, en franco descenso nacional, pero desigual entre cantones) impulsan de manera heterogénea este proceso. Pero no son los únicos factores.

“No todo el país envejece al mismo ritmo. Hay factores sociales, culturales, de densidad, de las oportunidades que se tienen en cada lugar. En términos generales, si Costa Rica sigue el comportamiento de la fecundidad y la mortalidad como hasta ahora, en el 2044 va a empezar su disminución en la población. Para ese momento 41 cantones tendrán menos población, y probablemente sea una población mayor”, manifestó Olga Araya Umaña, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Con base en las estimaciones de población para 2025 del INEC, La Nación explora los 84 cantones y diferentes índices de cómo se da el proceso de envejecimiento poblacional en las diferentes regiones.

¿Por qué Montes de Oca es el cantón más envejecido de Costa Rica?

El primer aspecto es el promedio de edad. Si se toma Costa Rica como un todo, esta es de 35,77 años, pero los números varían entre los 28,23 años en Los Chiles (Alajuela) y los 40,47 en Montes de Oca (San José). En esta tabla usted puede buscar su cantón.

Si nos basamos en el promedio de edad, estos son los diez cantones más envejecidos.

Sin embargo, la edad promedio no es la única herramienta. En ocasiones, los extremos de edad pueden generar confusiones. Por ello, algunos investigadores prefieren la edad mediana: aquella que divide a la población en dos; es decir, el 50% es mayor de esa edad, y el 50% menor.

La mediana de edad en Costa Rica está en 35,2 años. Una edad que ya no entraría como “joven”, según la ley. Este número oscila entre los 26,91 años en Los Chiles y 38,79 en el Central de San José.

En esta tabla puede observarse la mediana de edad de todos los cantones.

Estos son los diez cantones con edad mediana más altas:

Araya apuntó a otras variables que son imprescindibles para estudiar el envejecimiento poblacional. Una de ellas es el índice de envejecimiento. Este indicador refleja cuántos adultos mayores hay por cada 100 menores de 15 años.

Este índice varía entre los 23,65 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años en Sarapiquí (Heredia) y los 121,52 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años en Montes de Oca.

En esta tabla puede buscar su cantón:

Los diez cantones más envejecidos según este índice son:

Araya indicó que Montes de Oca es un cantón que dio un gran crecimiento en este índice. Hace 25 años, en 2000, era de 29. Y se espera que para 2050 su aumento sea mayor, hasta llegar a 400.

Lo mismo sucede cuando se observa la cantidad de mayores de 80 (periodo de la vida considerado una “cuarta edad”, donde las necesidades son mayores). Montes de Oca también se encuentra a la cabeza.

Finalmente, es importante tomar en cuenta el índice de dependencia. Este se obtiene al estudiar la relación de la población económicamente activa (entre los 15 y los 64 años) con los otros extremos. Para efectos de este reportaje se presenta solo la relación de dependencia con los adultos mayores.

En esta tabla puede buscar su cantón:

Y estos son los diez cantones con mayor relación de dependencia:

¿Qué sucede en Montes de Oca?

Costa Rica envejece de manera desigual. Le contamos cuáles son los cantones con un mayor ritmo. (Shutterstock)

Montes de Oca está a la cabeza de varios de estos índices de envejecimiento. ¿Qué factores lo motivan? Araya recordó que el INEC no realiza estudios sociales o culturales para determinarlo. Sin embargo, hay datos estadísticos que sí permiten explicarlo.

“Montes de Oca es un cantón que tiene una fecundidad muy, muy baja. Cuando hay una fecundidad muy baja en un cantón eso significa que voy a tener una población muy pequeña en las edades menores. Su población o está decidiendo no tener hijos o no está en edad de tener más hijos”, afirmó.

Por otro lado, la población joven, que se desenvuelve en las universidades, no es específicamente residente, muchos de ellos están ahí algunos días a la semana, pero regresan a sus hogares, en otros cantones, al final del día.

Para Araya, esto no es necesariamente malo, es información que cada gobierno local debe tomar en cuenta para atender mejor a su población. Servicios como centros de larga estancia, establecimientos de salud, espacios de esparcimiento y centros de recreación adaptados a la edad son varias de las oportunidades que el cantón puede ofrecer.