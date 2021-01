– El desarrollo del conocimiento que permite posteriormente hacer vacunas, es público. No hubiera sido posible hacer esta vacuna de ARN en tan poco tiempo si no hubiéramos tenido décadas de investigación pública, universitaria, académica sobre ARN y posibles medicamentos a partir de ARN. Desde hace muchos años, la investigación al final del producto termina siendo privada, porque las universidades y la ciencia pública invierten en ciencias básicas, a las cuales muchas veces la opinión pública pregunta para qué se va a invertir en eso, si para ellos no tiene ninguna utilidad. Entonces, la inversión de más riesgo, que no sabemos hacia dónde va en ciencias básicas, es pública, y posteriormente, a partir de ese conocimiento es que sale una vacuna en tan poco tiempo. Así es como se mueve el mundo. No sé si es positivo o negativo, que al final el último desarrollo sea privado o no. Sí creo positivo que haya muchas compañías produciendo vacunas porque esto significa que tendremos muchas opciones.