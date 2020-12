El otro reto que se da con las vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer y BioNTech y la de Moderna, es que, por sus características, deben ser almacenadas a temperaturas mucho más frías que los 2 º C a 8 ° C de las vacunas tradicionales. La de Pfizer pide -70 ° C, la de Moderna - 20 ° C.