Economía

Crecimiento de la inseguridad en Costa Rica impacta consumo de familias, revela estudio

Descubra cómo la creciente inseguridad en Costa Rica está afectando el consumo de las familias, según un informe de Worldpanel by Numerator.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

La crisis de inseguridad que atraviesa Costa Rica no solo elevó a niveles históricos la cantidad de homicidios, sino que también encendió las alarmas en distintos sectores. Uno de ellos es el comercio, donde ya se observa una afectación en el consumo como respuesta al aumento de la violencia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IndicadoresWorldpanel by NumeratorCrisis de inseguridadCosta RicaConsumoConfianzaConsumer Insights 2025
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.