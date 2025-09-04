Crecimiento de la inseguridad en Costa Rica impacta consumo de familias, revela estudio

La crisis de inseguridad que atraviesa Costa Rica no solo elevó a niveles históricos la cantidad de homicidios, sino que también encendió las alarmas en distintos sectores. Uno de ellos es el comercio, donde ya se observa una afectación en el consumo como respuesta al aumento de la violencia.

Mientras en Centroamérica la inseguridad representa apenas un 15% de la preocupación de los consumidores, en Costa Rica adquiere mayor relevancia al incidir con más fuerza en un nivel bajo de confianza en cuanto al consumo.

Así lo evidenció el informe Consumer Insights 2025, elaborado por Worldpanel by Numerator (antes Kantar), firma especializada en estudios de mercado, el cual analizó las principales tendencias del segundo trimestre en el mercado de bienes de consumo masivo (FMCG) en la región.

Emma Ortiz, gerente comercial de la firma, señaló que la inseguridad, al mermar la confianza de los consumidores, limita su nivel de gasto, pues este no refleja una tendencia al alza.

Añadió que la gestión del Gobierno en la atención y contención de la crisis también podría estar influyendo en esta tendencia.

“En Costa Rica hay una situación un poco más compleja, precisamente por temas de inseguridad. Esto está en las noticias y obviamente la gestión gubernamental puede que esté influyendo en este nivel bajo de confianza que hoy los shoppers (consumidores) están mostrando y que, por tanto, no están teniendo un mayor gasto", señaló.

Ortiz afirmó que la inseguridad no es un tema entre las principales preocupaciones en Centroamérica, excepto en Costa Rica, en donde es un tema diferente y ha cobrado relevancia.

De acuerdo con el más reciente Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR), presentado en julio, la proyección del consumo de los hogares como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se deterioró frente a la estimada en abril.

En ese mes, el Banco Central calculaba un aporte de 3,8% al PIB para este año; sin embargo, tres meses después redujo la cifra a 3,5%, lo que implica una pérdida de 0,3 puntos porcentuales por mes.

Empresas también resienten crisis de inseguridad

La última Encuesta de Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero, elaborada por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), muestra que la inseguridad ciudadana escaló entre los principales obstáculos que enfrentan las empresas para competir en los mercados.

La mitad de las compañías del sector industrial considera que la inseguridad es un factor relevante que afecta su competitividad. Asimismo, siete de cada 10 califican a Costa Rica como“insegura”o“muy insegura”, y solo un 7,2% la percibe como un país seguro.

El estudio se aplicó entre el 20 de marzo y el 20 de junio del 2025 a 111 empresas del sector industrial formal con tres o más trabajadores, y cuenta con un 95% de nivel de confianza y un margen de error promedio de 3,1% por estrato.

Además, la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) afirmó que la inseguridad en Costa Rica preocupa cada vez más a empresas de Estados Unidos interesadas en invertir y repercute de forma negativa en la competitividad del país.

En entrevista con La Nación a inicios de agosto, Juan Carlos Chavarría, presidente de AmCham, indicó que, aunque la seguridad siempre ha sido un factor a considerar para invertir, en Costa Rica solía percibirse como un elemento neutral. Sin embargo, reconoció que ahora las empresas ahora expresan preocupación por el aumento de la inseguridad.

Con proyecciones que apuntan a cerrar el 2025 con 900 homicidios o más, a este jueves 4 de setiembre el país acumula 589 asesinatos.

San José encabeza la lista con 196 casos, seguido de Limón (122), Puntarenas (87), Alajuela (66), Guanacaste (55), Cartago (39) y Heredia (24). Del total, 471 fueron perpetrados con arma de fuego, equivalente al 80%.