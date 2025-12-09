Revista Dominical

Guanacaste: Una larga lista de deudas no pagadas indignan a su población

‘Revista Dominical’ le preguntó a habitantes de la región Chorotega cuáles son las principales problemáticas de su provincia: en general, el sentimiento es común, años de promesas no cumplidas provocan necesidades y dolores

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

¿Qué motiva el voto de Guanacaste en las elecciones de 2026? Con el fin de responder esa sencilla, pero profunda inquietud, la única manera de aproximarse es preguntarle a la gente de esas provincias. Eso hicimos..








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuanacasteElecciones 2026Voto costero
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.