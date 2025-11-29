Presas kilométricas entre Puntarenas y Guanacaste: vecinos han durado hasta 14 horas en llegar a su destino

Un choque entre dos vehículos pesados en el sector de Cuatro Cruces, en Miramar de Puntarenas, genera congestionamientos prolongados durante la mañana de este sábado, en plena salida del fin de semana largo.

Las filas se extienden desde Esparza, en Puntarenas, hacia Guanacaste, además de la Ruta Costanera al incorporarse a la Ruta 1.

Algunos vecinos han denunciado en redes sociales que desde ayer sábado han tardado hasta 14 horas en llegar a su destino. Inclusive, empresas de autobuses que operan en Puntarenas reportaron este sábado retrasos severos y suspensión de sus servicios.

Así lo confirmó a La Nación Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, quien detalló que la situación se agravó por las maniobras indebidas de algunos conductores y por el alto flujo de vacacionistas hacia Guanacaste.

Las largas presas entre Puntarenas y Guanacaste se agrava por las maniobras indebidas de algunos conductores y por el alto flujo de vacacionistas este fin de semana largo. (Policía de Tránsito/Cortesía)

Sánchez explicó que el accidente ocurrió la tarde del viernes e involucró a dos vehículos pesados que no pudieron ser movilizados de inmediato. A partir de ese punto, el colapso vial se extendió por varios kilómetros en ambos sentidos.

El subdirector indicó que la ruta se encuentra habilitada, tras labores de rescate del camión accidentado. “Sí, tenemos un congestionamiento importante que llega hasta el puente de Barranca”, señaló.

Pasajeros tardaron más de 14 horas en trayectos

Marcela Cantero es una vecina de Belén de Carrillo, en Guanacaste, las presas también afectaron a los usuarios del transporte público.

Cantero contó que el viernes salió de Paseo Colón, en San José, a las 4 p. m. en un autobús con ruta San José–Tamarindo, en el que usualmente llega a su casa alrededor de las 10:30 p. m.

No obstante, esta vez arribó a su hogar cerca de las 6:40 a. m., tras quedar atrapada por las largas filas ocasionadas por los accidentes en la zona de Cambronero. En total, tardó 14 horas en un recorrido que normalmente completa en seis.

(Noticias del P/Cortesía)

Maniobras indebidas agravaron la situación

El subdirector explicó que la situación se complicó por el comportamiento de algunos conductores que, desesperados por las presas, invadieron el carril contrario para intentar adelantarse y luego quedaron sin espacio al llegar al punto del choque.

“Cuando los conductores avanzan por el carril de sentido contrario, al llegar al accidente colapsan toda la vía. Incluso una patrulla no pudo avanzar y se tuvo que movilizar un oficial motorizado para despejar un carril”, dijo.

Además, el alto flujo de vacionistas por el fin de semana largo, incrementó el número de vehículos dirigidos hacia Guanacaste.

Sin rutas alternas y llamado a la paciencia

Debido a las características de la carretera en Miramar, no existen rutas alternas viables para desviar el flujo.

Sánchez insistió en que los oficiales trabajan para habilitar la vía lo antes posible, aunque reconoció que la zona no permite orillar con facilidad un vehículo pesado.

“Posiblemente por las características de esa zona no hay dónde orillarlo, y eso complica más el tema. Pedimos paciencia para que todos puedan llegar a sus hogares o centros de vacación”, subrayó.