El País

Presas kilométricas entre Puntarenas y Guanacaste: vecinos han durado hasta 14 horas en llegar a su destino

Tramo entre Esparza y Barranca con fuertes presas mientras Polícia de Tránsito rescata un vehículo pesado que sufrió un accidente

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora

Un choque entre dos vehículos pesados en el sector de Cuatro Cruces, en Miramar de Puntarenas, genera congestionamientos prolongados durante la mañana de este sábado, en plena salida del fin de semana largo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PuntarenasGuanacastePresas
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.