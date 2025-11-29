Servicios de buses paralizados en Puntarenas debido a las presas kilométricas en la Ruta 1

Empresas de autobuses que operan en Puntarenas reportaron este sábado retrasos severos y suspensión de sus servicios debido a las presas kilométricas que se mantienen en la Ruta 1, tras el choque entre dos vehículos pesados en Cuatro Cruces de Miramar.

La cooperativa Cooperoble R.L. informó que no pudo realizar la primera carrera hacia San Miguel de Barranca, en Puntarenas, y que el servicio quedó totalmente paralizado hasta que la congestión disminuya.

Largas filas de vehículos se mantienen en la Ruta 1 debido al rescate de un camión accidentado en Miramar, lo que también afecta los servicios de autobús en la zona. (Noticias del P/Cortesía)

La empresa Buses Miramar–Puntarenas (Ruta 626/627) comunicó que durante toda la mañana persisten las presas y atrasos “importantes” en las salidas tanto de Miramar como de Puntarenas.

Además, indicaron a los usuarios la dificultad para establecer cuáles horarios del servicio realizarán durante la mañana de este sábado.

No obstante, aseguraron que intentará mantener el servicio “lo más fluido posible”, aunque las condiciones actuales de la carretera lo complican.

Los operadores de la ruta Puntarenas–Punta Morales–Costa de Pájaros–Abangares–Colorado (Ruta 624) también reportaron atrasos considerables.

“Los horarios están con retrasos. Los buses saldrán conforme vayan llegando al destino”, informaron.

Por su parte, la empresa Joalpa indicó a La Nación que el servicio de autobús entre Esparza y Puntarenas opera de manera reducida.

Explicaron que no están enviando todas las unidades porque estas quedan atrapadas en la presa, con tiempos de desplazamiento de entre una hora y hora y media desde Esparza hasta el cruce de Barranca, en un tramo de apenas cinco kilómetros.

La empresa autobusera espera que alrededor de las 10 a. m. el servicio pueda restablecerse con mayor normalidad.

Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, indicó a este medio que la ruta ya se encuentra habilitada, tras labores de rescate del camión accidentado. No obstante, señaló que aún se mantiene un alto congestionamiento vehicular en la zona.