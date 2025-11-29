El País

Servicios de buses paralizados en Puntarenas debido a las presas kilométricas en la Ruta 1

Autobuseros reportan atrasos severos por el colapso vial

Por Cristian Mora

Empresas de autobuses que operan en Puntarenas reportaron este sábado retrasos severos y suspensión de sus servicios debido a las presas kilométricas que se mantienen en la Ruta 1, tras el choque entre dos vehículos pesados en Cuatro Cruces de Miramar.








