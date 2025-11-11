Revista Dominical

Vea cómo está la producción de arroz en su cantón: Algunos cayeron a 0 hectáreas en tres años desde 2022

En apenas tres años, seis cantones llevaron su producción arrocera a 0; en otros 16 municipios la producción cayó en 50% o más. En total, Costa Rica produce 21 mil hectáreas menos del grano básico con respecto a 2022

Por Roger Bolaños Vargas
Objeto de incontables disputas, la ‘Ruta del Arroz’ propuesta por el gobierno busca reducir el precio para los consumidores. No obstante, los productores locales cuestionan que les haya costado su cultivo
La producción de arroz en suelo costarricense cayó drásticamente desde 2022. 'Revista Dominical' le muestra el cambio nominal y porcentual en un mapa interactivo. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

