Revista Dominical

Arroz tico colapsó en dos años: Datos, mapas y relatos que lo muestran

Objeto de incontables disputas, la ‘Ruta del Arroz’ propuesta por el gobierno busca reducir el precio para los consumidores. No obstante, los productores locales cuestionan que les haya costado su cultivo

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Objeto de incontables disputas, la ‘Ruta del Arroz’ propuesta por el gobierno busca reducir el precio para los consumidores. No obstante, los productores locales cuestionan que les haya costado su cultivo
Productores de arroz trabajan con las uñas pero se niegan a dejar el negocio que les dio de comer durante 20 años. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Revista DominicalArrozEconomíaAgricultura
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.