‘Sin arroz no hay casado’. Productores reparten almuerzos a diputados en protesta por crisis del sector; Pilar Cisneros lo rechazó

Arroceros claman por avance del proyecto para crear el Fonarroz, frente a bloqueo del diputado chavista Alexánder Barrantes

Por Aarón Sequeira
Los productores arroceros llevaron a los diputados un casado sin arroz, para evidenciar la crisis que vive el sector y clamar por la aprobación del proyecto de Fonarroz. (Aarón Sequeira/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

