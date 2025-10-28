‘Sin arroz no hay casado’. Productores reparten almuerzos a diputados en protesta por crisis del sector; Pilar Cisneros lo rechazó

Los productores arroceros llevaron a los diputados un casado sin arroz, para evidenciar la crisis que vive el sector y clamar por la aprobación del proyecto de Fonarroz.

Los productores arroceros acudieron al plenario de la Asamblea Legislativa, este martes por la mañana, para entregarles a los diputados un casado “sin arroz”, en protesta por la crisis del sector y el nulo avance del proyecto para crear el Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero (Fonarroz).

Henry Álvarez, Jorge Morales, Fernando Rivas, Luis Gerardo Corea y Nelson Ramírez, representantes de los productores, se acercaron al vestíbulo del plenario, donde entregaron un casado con apenas una cucharada de arroz a varios congresistas que se acercaron.

Ariel Robles le llevó a Pilar Cisneros un casado "sin arroz", enviado como protesta por el sector arrocero

Aunque su objetivo era que los legisladores chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) se acercaran también, ninguno de ellos salió.

El chavista Alexánder Barrantes es el diputado que tiene bloqueado el avance de la reforma, pues presentó 52 mociones de reiteración a la iniciativa y solo se han tramitado 12, pues a cada reiteración le presentan una revisión y eso impide el avance del proyecto.

A eso se suma que el 1.º de noviembre empieza el periodo de sesiones extraordinarias, etapa en que el Poder Ejecutivo controla la agenda del Congreso, es decir, que por tres meses la iniciativa seguramente no avanzará un solo paso.

Pilar Cisneros rechazó el almuerzo

Como los chavistas no salieron del plenario a recibir el almuerzo que les ofrecieron los arroceros, varios diputados del Frente Amplio se lo llevaron a Pilar Cisneros y otros.

Sin embargo, la jefa oficialista rechazó el casado sin arroz que le ofreció Ariel Robles. El subjefe chavista, Daniel Vargas, sí lo aceptó, así como el sancarleño Jorge Rojas e, incluso, Alexánder Barrantes, el diputado que bloquea el avance de la iniciativa.

Aunque el frenteamplista Antonio Ortega le dejó un casado a Manuel Morales, este lo dejó en el plenario, lo mismo que Paola Nájera, que lo dejó en la curul de Ada Acuña.

Sin Fonarroz, la producción se pierde

Fernando Rivas, representantes del sector productivo arrocero, urgió a los diputados a aprobar el expediente 24.211, iniciativa que crea el Fonarroz, “para darle sostenibilidad al sector arrocero, micro, pequeños y medianos productores”.

“Queremos tener por lo menos entre 20.000 y 25.000 hectáreas de producción nacional, dar seguridad alimentaria y trabajo en las zonas rurales de menor desarrollo. El canon no le será transmitido al consumidor”, dijo Rivas.

Por su parte, Luis Gerardo Corea puntualizó que, sin el proyecto, la producción nacional de arroz se perderá y las personas se van a tener que comer el casado sin el arroz nacional.

“Necesitamos el proyecto para seguir subsistiendo. Sin arroz nacional, vienen las importaciones y el precio se va a disparar”, advirtió Corea.

Rivas añadió que la pretensión de los arroceros no es cubrir el 100% de la demanda nacional de arroz, sino asegurarle la sostenibilidad a los productores.

“No tenemos tiempo. Venimos desde hace más de un mes pidiendo que nos ayuden”, dijo. El productor reconoció que no existe la voluntad del oficialismo para mantener el proyecto en la agenda del plenario, a partir de noviembre.