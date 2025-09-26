Política

Candidato a vicepresidente de Claudia Dobles ataca la ‘ruta del arroz’: La señora de Purral nunca lo vio más barato

Luis Felipe Arauz alega que el agrícola resultó golpeado en este gobierno

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Arauz critica la Ruta del Arroz
El candidato a la segunda vicepresidencia de Coalición Agenda Ciudadana, Luis Felipe Arauz, asegura que el agro ha sido “golpeado y maltratado” en los últimos años. (La Naci/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesLuis Felipe ArauzAgenda CiudadanaRuta del Arroz
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.