24 fotos del equipo de ‘La Nación’ que narran el 2025: Vea las imágenes

El equipo de fotografía seleccionó las mejores imágenes captadas en este año. Son 24 imágenes de 9 fotógrafos que condensan los contrastes de Costa Rica: violencia y duelo, espectáculos multitudinarios, crisis ambientales, deporte, política y despedidas que conmovieron al país.

Estas fotografías no solo documentan hechos, sino que capturan estados de ánimo colectivos y momentos que definieron el pulso del año.

Pista clandestina

El 8 de agosto de este año, la portada de La Nación abrió con esta imagen captada por un dron que muestra una aparente pista clandestina de aterrizaje en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Para construir la pista se destruyeron los bosques y humedales de la zona. La aparente pista tiene 500 metros de largo y cinco de ancho, suficiente para que aterricen y despeguen aeronaves con cargas de hasta 450 kilogramos.

Imagen captada con un dron por un equipo de 'La Nación' evidencia la destrucción de bosques y humedales en Gandoca-Manzanillo, cerca de la desembocadura del río Sixaola y del mar Caribe, para construir una aparente pista clandestina de aterrizaje. (La Nación)

El incendio más grande del año

Los bomberos lucharon durante más de 28 horas para controlar el incendio que se reportó el 23 de noviembre en el parque industrial Las Brisas, en Desamparados. El fuego convirtió en cenizas unos 17.000 metros cuadrados de un total de 25.000. La intensidad del fuego fue tal que colapsó la parte central de la nave de bodegas. Quedó oficialmente catalogado como el tercer incendio más grande en la historia de Costa Rica y el más destructivo de este año.

24/11/2025 Un incendio en Parque Industrial Las Brisas en Desamparados San Rafael, de mas de 17 mil metros cuadrados consumidos por el fuego, , com mas de 200 bomberos trabajando, y mas de 29 horas de trabajo. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/La Nación)

La gala de Mira quién baila

El cinco de octubre de 2025, durante la gala número 4 de la temporada 2 de Mira quién baila. El popular concurso de Teletica concluyó con la victoria sorpresa de Mariana Uriarte.

05/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #4. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

El drama de la selección

Imagen del defensor costarricense Kendall Waston durante el partido de Costa Rica contra Nicaragua, el 13 de octubre, en el Estadio Nacional. La “Sele” goleó a la selección vecina del norte 4-1, lo cual, en ese momento, alentaba las opciones del seleccionado de asistir al Mundial de futbol de 2026.

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La reunión de Celso con la DEA

En medio de un amplio dispositivo de seguridad, el exmagistrado Celso Gamboa llegó el 21 de agosto a los tribunales de San José para sostener un encuentro con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) por el proceso de extradición que enfrenta. El operativo para su traslado incluyó un amplio despliegue de seguridad: agentes del Servicio de Respuesta Táctica (SERT), el comando élite del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como el uso de dos vehículos altamente blindados conocidos como La Bestia.

21/08/2025. San José. Llegada del extraditable Celso Gamboa a los Tribunales de San José en medio de un amplio operativo de seguridad. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

El último adiós a Nelson Hoffmann

El 26 de junio falleció Nelson Hoffmann a los 74 años de edad. Hoffmann fue un productor y presentador que dejó una honda huella en el público costarricense, con los programas Hola Juventud y Sábado Feliz. En la vela, realizada en la funeraria Shalom, en Tibás, se reunieron amigos, familia y personalidades de la cultura costarricense para despedirse de Hoffmann.

26 de junio del 2025. Funeraria Shalom en Tibás, San José. 18:00 hrs. Funeral del presentador y productor de televisión Nelson Hoffman quién falleció el día de ayer a la edad de 74 años. Cantantes, presentadores de radio y televisión y representantes de Canal 7 estuvieron presentes en el acto fúnebre. En la foto: Foto de don Nelson sobre el féretro. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Funeral de Nelson Hoffman.)

Papelón histórico

Costa Rica igualó 0-0 con Honduras en el último partido de las eliminatorias mundialistas, el 18 de noviembre. Con esto, se firmó un papelón histórico: la peor eliminación de su historia, al fracasar en su intento de llegar al Mundial que reunirá, por primera vez, a 48 países. El equipo necesitaba solo un gol para llegar, al menos, al repechaje, pero naufragó como en toda la eliminatoria.

18/11/2025/ Juego entre la selección de Costa Rica vs Honduras por el último partido de la eliminatoria al mundial 2026 en el estadio Nacional / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El baile inolvidable de Bad Bunny

El rapero puertorriqueño, Bad Bunny, reunió a más de 100.000 personas en dos conciertos realizados, el 5 y 6 de diciembre, en el Estadio Nacional. Se convirtió en el artista de mayor convocatoria del año. Luego de las presentaciones, decidió pasear por varios cafetales, degustó unas cuantas copas de vino e incluso se aireó con las aguas de un río.

05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny (Jose Cordero/José Cordero)

Funeral de oficial del OIJ

El subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, de 38 años, murió por un ataque a balazos de un sicario el 4 de febrero. El atentado ocurrió el 31 de enero, cuando Zamora se encontraba en un restaurante en Guápiles. Un sicario, a bordo de una bicimoto, ingresó al local y disparó contra él en varias ocasiones, hiriéndolo en la cabeza, el tórax y el abdomen. El asesinato de este agente marcó un punto de inflexión en el papel del OIJ el resto del año.

07/02/2025( Material para la revista Dominical ) Funeral del oficial del OIJ Geiner Zamora Hidalgo en Guapiles. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Accidente en automovilismo

El piloto profesional, Andrés Van Der Laat perdió el control del automóvil que conducía, el 13 de abril, durante el Campeonato Nacional de Automovilismo, en la denominada Copa Scotiabank. El vehículo chocó contra las llantas apiladas en el muro de protección, ubicado en la recta principal del circuito StarCars.com del Parque Viva.

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El saludo a la secretaria de Seguridad de EE. UU.

Entre el 24 y 25 de junio, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una gira en Costa Rica, donde firmó acuerdos con el gobierno de Rodrigo Chaves para asegurar las fronteras por medio de escáneres y el intercambio de datos biométricos. La visita de la funcionaria generó expectativas porque llegó a Costa Rica justo en la semana que las autoridades costarricenses capturaron a tres ciudadanos nacionales, cuya extradición ha sido solicitada por la Administración de Control de Drogas (DEA).

Visita de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Kristi Noem a Costa Rica (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez Flores)

Postes derribados en Curridabat

Un tráiler provocó la caída de unos ocho postes de tendido eléctrico y dos torres la madrugada del 24 de junio, en Curridabat, al este de San José. El incidente provocó el cierre total de la vía principal en los sentidos Cartago-San José y viceversa, así como la afectación a 2.700 servicios de electricidad en esta zona comercial y residencial.

24/06/2025 Curridabat. Un tráiler provocó la caída de unos nueve postes de tendido eléctrico y dos torres la madrugada de este martes en Curridabat, al este de San José. El incidente provocó el cierre total de la vía principal sentidos Cartago-San José y viceversa, así como la afectación a 2.700 servicios de electricidad en esta zona comercial y residencial. Trabajadores de la CNFL trabajan en las reparaciones eléctricas, cerca del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Eagle desde el cielo

El USCGC Eagle, una escuela flotante de nueve décadas que, por breves tres días, se ancló frente a Puntarenas entre el 27 y 30 de abril. La embarcación de 90 metros de eslora visitó Costa Rica como un gesto de amistad y cooperación entre EE.UU. y nuestro país, y también para recibir a bordo a curiosos, periodistas y antiguos amigos de la embarcación.

27/042025 Sobrevuelo en la nave Helicópteros UH-1 del MSP con destino Caldera a la fragata USCGC EAGLE del ejercito de los Estados Unidos, fotografía. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Capibaras en ZooAve

Cuatro capibaras, incluido un trío de crías, fueron trasladados en junio a su recinto definitivo en el refugio Rescate Wildlife Rescue Zoo Ave, en La Garita de Alajuela. Estos animales no son nativos del país. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) habita de forma natural en Sudamérica, en países como Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina.

08/06/2025. La Garita de Alajuela. Decenas de personas, especialmente niños, asistieron este martes al Rescate Wildlife Rescue Center (antes Zoo Ave), atraídos principalmente por los capibaras. La mayoría de visitantes coincidió en que asistió para conocer a los famosos roedores, aunque también pudieron admirar otras especies como aves, monos, reptiles y felinos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Año violento

Fotografía durante un operativo de la Policía Municipal de San José, en abril, en barrios del sur de la capital. San José registra 282 homicidios, cifra que supera, por mucho, los totales acumulados en los dos años anteriores. La provincia cerrará el año siguiendo, por poco, la misma tendencia violenta con la que inició. En apenas cuatro meses del 2025, San José contabilizó prácticamente un homicidio al día.

22/04/2025 Operativo Policía Municipal de San josé en barrios del sur de la capital Sagrada Familia San Sebastián . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La muerte en el exilio de la presidenta

El 14 de junio, la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, falleció en San José, Costa Rica. En la foto, su hija, Cristiana Chamorro, acaricia el féretro, cubierto por la bandera de Nicaragua, en el templo Votivo Sagrado Corazón de Jesús, donde se realizó la misa de cuerpo presente.

16/06/2025 Templo Votivo del Sagrado Corazón de Jesús, de San José, La Misa de descanso de Ex Presidenta de Nicaragua, Sra Violeta Barrios Torres, más conocida como Violeta Barrios de Chamorro, fotografía: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Cielo de colores en Museo de los Niños

El 30 de noviembre, el cielo se iluminó durante el show de la fachada del Museo de los Niños. La actividad contó con drones y gran cantidad de espectadores. De esta forma quedó inaugurada la navidad. Esta fue la edición número 24 de la tradicional “fiesta de luz”

30/11/2025. Museo de los Niños, San José. Hora: 07:00 p.m. Este domingo se llevó a cabo la iluminación de la fachada del Museo de los Niños con un show de drones y gran cantidad de espectadores.. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Llamas destruyen casa en San Pedro

Las llamas destruyeron la casa de Noemy Rodríguez en San Pedro de Montes de Oca, el 20 de enero. El incendio quemó 4.500 metros cuadrados de un edificio, destruyó 25 vehículos y la casa de doña Noemy.

Fotos de casa de Nohemí Rodríguez quien resultó afectada por el incendio en las bodegas de las bodegas de Muñoz y Nani en San Pedro Montes de Oca / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El mitin de los “jaguares”

Cientos de fanáticos del presidente Rodrigo Chaves se reunieron el pasado 14 de noviembre, en la Plaza de la Democracia, mientras el mandatario comparecía ante la comisión especial que tramitaba la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantamiento de la inmunidad, a fin de poder estudiar denuncias sobre presunta beligerancia política del gobernante.

14 de noviembre del 2025. Alrededores de Asamblea Legislativa en San Jose. 08;00 hrs. Un grupo importante de costarricenses de diferentes partes del país se aglutinó frente al edificio de la Asamblea Legislativa en San José con el fin de apoyar al presidente de la República, Rodrigo Cháves, quién comparecería ante una comisión legislativa que decidirá si su inmunidad puede ser quitada y así poder enfrentar 15 denuncias por beligerancia política. En la foto: El presidente junto a su abogado José Miguel Villalobos y la diputaca Pilar Cisneros festejaron a mas no poder lo que consideran fue una victoria ante la comisión. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

La pelota en el diamante

Fotografía captada durante un juego de béisbol, en setiembre, en el estadio Antonio Escarre, fundado en 1955. En Revista Dominical se publicó un amplio reportaje sobre la historia del béisbol en Costa Rica, desde su auge en el siglo XX hasta los desafíos actuales que enfrenta para mantenerse vivo.

21/09/2025 En Barrio la Cruz se encuentre el estadio de Beisbol Antonio Escarre fundado en 1955, hoy con un partido entre los equipos Aquaworks Alajuela, y Tigres de la Carpio. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Fuego en Guadalupe

Un incendio consumió cuatro viviendas en Santa Eduviges, en Guadalupe de Goicoechea, el 29 de octubre. El Cuerpo de Bomberos confirmó el fallecimiento de un hombre.

La madrugada de este miércoles un incendio en una casa ocurrió en el sector de Santa Eduviges, en Guadalupe, San José. Fotografía: (Alonso /Cortesía)

El abrazo de la victoria

Bajo un aguacero, dos hombres se abrazan después de ganar la competencia Desafío 4x4 a inicios de diciembre, en Santa Ana, en la pista Valle Escondido.

14/12/2025 Desafío 4X4 Final. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/La Nación)

Asesinato de Roberto Samcam

El militar retirado nicaragüense, Roberto Samcam, férreo opositor del régimen de Daniel Ortega, fue asesinado el 19 de junio en Moravia. Un sujeto simuló ser un inquilino del residencial, entró saludando a los obreros que estaban trabajando en el lugar, subió las escaleras y al llegar a la propiedad de Samcam le disparó en ocho ocasiones, antes de huir del lugar.

22 de junio 2025 San José, Iglesia de las Ánimas Funeral del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam quien vivió exiliado en Costa Rica desde 2018. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

El show de Paulo Londra

El artista argentino, Paulo Londra, no dejó ni un espacio a la insatisfacción durante su show del 23 de agosto en Parque Viva. Miles de sus fieles seguidores quedaron extasiados con las casi dos horas de concierto que brindó el argentino