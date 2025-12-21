Revista Dominical

24 fotos del equipo de ‘La Nación’ que narran el 2025: Vea las imágenes

Desde una aparente pista clandestina en un refugio de vida silvestre hasta conciertos históricos, incendios de gran magnitud, decisiones políticas y tragedias humanas, esta selección resume, en imágenes, los episodios que sacudieron y retrataron a Costa Rica durante el 2025

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Equipo de fotografíaLas mejores fotos de La Nación en 2025
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.