24 fotos del equipo de ‘La Nación’ que narran el 2025: Vea las imágenes

El equipo de fotografía seleccionó las mejores imágenes captadas en este año. Son 24 imágenes de 9 fotógrafos que condensan los contrastes de Costa Rica: violencia y duelo, espectáculos multitudinarios, crisis ambientales, deporte, política y despedidas que conmovieron al país.
Estas fotografías no solo documentan hechos, sino que capturan estados de ánimo colectivos y momentos que definieron el pulso del año.
Pista clandestina
El 8 de agosto de este año, la portada de La Nación abrió con esta imagen captada por un dron que muestra una aparente pista clandestina de aterrizaje en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Para construir la pista se destruyeron los bosques y humedales de la zona. La aparente pista tiene 500 metros de largo y cinco de ancho, suficiente para que aterricen y despeguen aeronaves con cargas de hasta 450 kilogramos.
El incendio más grande del año
Los bomberos lucharon durante más de 28 horas para controlar el incendio que se reportó el 23 de noviembre en el parque industrial Las Brisas, en Desamparados. El fuego convirtió en cenizas unos 17.000 metros cuadrados de un total de 25.000. La intensidad del fuego fue tal que colapsó la parte central de la nave de bodegas. Quedó oficialmente catalogado como el tercer incendio más grande en la historia de Costa Rica y el más destructivo de este año.
La gala de Mira quién baila
El cinco de octubre de 2025, durante la gala número 4 de la temporada 2 de Mira quién baila. El popular concurso de Teletica concluyó con la victoria sorpresa de Mariana Uriarte.
El drama de la selección
Imagen del defensor costarricense Kendall Waston durante el partido de Costa Rica contra Nicaragua, el 13 de octubre, en el Estadio Nacional. La “Sele” goleó a la selección vecina del norte 4-1, lo cual, en ese momento, alentaba las opciones del seleccionado de asistir al Mundial de futbol de 2026.
La reunión de Celso con la DEA
En medio de un amplio dispositivo de seguridad, el exmagistrado Celso Gamboa llegó el 21 de agosto a los tribunales de San José para sostener un encuentro con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) por el proceso de extradición que enfrenta. El operativo para su traslado incluyó un amplio despliegue de seguridad: agentes del Servicio de Respuesta Táctica (SERT), el comando élite del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como el uso de dos vehículos altamente blindados conocidos como La Bestia.
El último adiós a Nelson Hoffmann
El 26 de junio falleció Nelson Hoffmann a los 74 años de edad. Hoffmann fue un productor y presentador que dejó una honda huella en el público costarricense, con los programas Hola Juventud y Sábado Feliz. En la vela, realizada en la funeraria Shalom, en Tibás, se reunieron amigos, familia y personalidades de la cultura costarricense para despedirse de Hoffmann.
Papelón histórico
Costa Rica igualó 0-0 con Honduras en el último partido de las eliminatorias mundialistas, el 18 de noviembre. Con esto, se firmó un papelón histórico: la peor eliminación de su historia, al fracasar en su intento de llegar al Mundial que reunirá, por primera vez, a 48 países. El equipo necesitaba solo un gol para llegar, al menos, al repechaje, pero naufragó como en toda la eliminatoria.
El baile inolvidable de Bad Bunny
El rapero puertorriqueño, Bad Bunny, reunió a más de 100.000 personas en dos conciertos realizados, el 5 y 6 de diciembre, en el Estadio Nacional. Se convirtió en el artista de mayor convocatoria del año. Luego de las presentaciones, decidió pasear por varios cafetales, degustó unas cuantas copas de vino e incluso se aireó con las aguas de un río.
Funeral de oficial del OIJ
El subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, de 38 años, murió por un ataque a balazos de un sicario el 4 de febrero. El atentado ocurrió el 31 de enero, cuando Zamora se encontraba en un restaurante en Guápiles. Un sicario, a bordo de una bicimoto, ingresó al local y disparó contra él en varias ocasiones, hiriéndolo en la cabeza, el tórax y el abdomen. El asesinato de este agente marcó un punto de inflexión en el papel del OIJ el resto del año.
Accidente en automovilismo
El piloto profesional, Andrés Van Der Laat perdió el control del automóvil que conducía, el 13 de abril, durante el Campeonato Nacional de Automovilismo, en la denominada Copa Scotiabank. El vehículo chocó contra las llantas apiladas en el muro de protección, ubicado en la recta principal del circuito StarCars.com del Parque Viva.
El saludo a la secretaria de Seguridad de EE. UU.
Entre el 24 y 25 de junio, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una gira en Costa Rica, donde firmó acuerdos con el gobierno de Rodrigo Chaves para asegurar las fronteras por medio de escáneres y el intercambio de datos biométricos. La visita de la funcionaria generó expectativas porque llegó a Costa Rica justo en la semana que las autoridades costarricenses capturaron a tres ciudadanos nacionales, cuya extradición ha sido solicitada por la Administración de Control de Drogas (DEA).
Postes derribados en Curridabat
Un tráiler provocó la caída de unos ocho postes de tendido eléctrico y dos torres la madrugada del 24 de junio, en Curridabat, al este de San José. El incidente provocó el cierre total de la vía principal en los sentidos Cartago-San José y viceversa, así como la afectación a 2.700 servicios de electricidad en esta zona comercial y residencial.
El Eagle desde el cielo
El USCGC Eagle, una escuela flotante de nueve décadas que, por breves tres días, se ancló frente a Puntarenas entre el 27 y 30 de abril. La embarcación de 90 metros de eslora visitó Costa Rica como un gesto de amistad y cooperación entre EE.UU. y nuestro país, y también para recibir a bordo a curiosos, periodistas y antiguos amigos de la embarcación.
Capibaras en ZooAve
Cuatro capibaras, incluido un trío de crías, fueron trasladados en junio a su recinto definitivo en el refugio Rescate Wildlife Rescue Zoo Ave, en La Garita de Alajuela. Estos animales no son nativos del país. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) habita de forma natural en Sudamérica, en países como Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina.
Año violento
Fotografía durante un operativo de la Policía Municipal de San José, en abril, en barrios del sur de la capital. San José registra 282 homicidios, cifra que supera, por mucho, los totales acumulados en los dos años anteriores. La provincia cerrará el año siguiendo, por poco, la misma tendencia violenta con la que inició. En apenas cuatro meses del 2025, San José contabilizó prácticamente un homicidio al día.
La muerte en el exilio de la presidenta
El 14 de junio, la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, falleció en San José, Costa Rica. En la foto, su hija, Cristiana Chamorro, acaricia el féretro, cubierto por la bandera de Nicaragua, en el templo Votivo Sagrado Corazón de Jesús, donde se realizó la misa de cuerpo presente.
Cielo de colores en Museo de los Niños
El 30 de noviembre, el cielo se iluminó durante el show de la fachada del Museo de los Niños. La actividad contó con drones y gran cantidad de espectadores. De esta forma quedó inaugurada la navidad. Esta fue la edición número 24 de la tradicional “fiesta de luz”
Llamas destruyen casa en San Pedro
Las llamas destruyeron la casa de Noemy Rodríguez en San Pedro de Montes de Oca, el 20 de enero. El incendio quemó 4.500 metros cuadrados de un edificio, destruyó 25 vehículos y la casa de doña Noemy.
El mitin de los “jaguares”
Cientos de fanáticos del presidente Rodrigo Chaves se reunieron el pasado 14 de noviembre, en la Plaza de la Democracia, mientras el mandatario comparecía ante la comisión especial que tramitaba la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantamiento de la inmunidad, a fin de poder estudiar denuncias sobre presunta beligerancia política del gobernante.
La pelota en el diamante
Fotografía captada durante un juego de béisbol, en setiembre, en el estadio Antonio Escarre, fundado en 1955. En Revista Dominical se publicó un amplio reportaje sobre la historia del béisbol en Costa Rica, desde su auge en el siglo XX hasta los desafíos actuales que enfrenta para mantenerse vivo.
Fuego en Guadalupe
Un incendio consumió cuatro viviendas en Santa Eduviges, en Guadalupe de Goicoechea, el 29 de octubre. El Cuerpo de Bomberos confirmó el fallecimiento de un hombre.
El abrazo de la victoria
Bajo un aguacero, dos hombres se abrazan después de ganar la competencia Desafío 4x4 a inicios de diciembre, en Santa Ana, en la pista Valle Escondido.
Asesinato de Roberto Samcam
El militar retirado nicaragüense, Roberto Samcam, férreo opositor del régimen de Daniel Ortega, fue asesinado el 19 de junio en Moravia. Un sujeto simuló ser un inquilino del residencial, entró saludando a los obreros que estaban trabajando en el lugar, subió las escaleras y al llegar a la propiedad de Samcam le disparó en ocho ocasiones, antes de huir del lugar.
El show de Paulo Londra
El artista argentino, Paulo Londra, no dejó ni un espacio a la insatisfacción durante su show del 23 de agosto en Parque Viva. Miles de sus fieles seguidores quedaron extasiados con las casi dos horas de concierto que brindó el argentino