El País

Museo de los Niños inaugura la Navidad con música, baile y miles de luces

Tradicional acto de iluminación comenzó desde las 4 p. m. con música, baile y teatro

Por Cristian Mora
Museo de los Niños
Este domingo se llevó a cabo la iluminación de la fachada del Museo de los Niños con un show de drones y gran cantidad de espectadores.Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)







Museo de los NiñosInicio de la NavidadIluminación del Museo de los Niños
Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

