Museo de los Niños inaugura la Navidad con música, baile y miles de luces

Este domingo se llevó a cabo la iluminación de la fachada del Museo de los Niños con un show de drones y gran cantidad de espectadores.Fotos: Mayela López

Con música, bailes, risas y miles de bombillas, el Museo de los Niños inauguró este domingo la Navidad en el centro de San José, en una jornada llena de luz, en la que ni siquiera la lluvia de la noche impidió que grandes y pequeños disfrutaran del espectáculo.

La fiesta navideña comenzó a la 1 p. m. y reunió a cientos de niños y familias con una agenda cargada de actividades: personajes de fantasía, animación, pintacaritas, juegos tradicionales, pasacalles y zonas para colorear, entre otras opciones para todas las edades.

Los juegos de pirotecnia iluminaron la fachada del Museo de los Niños durante la inauguración de la Navidad. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A las 4 p. m., el escenario principal, ubicado frente al museo, abrió con espectáculos musicales y villancicos. Chiquiticos, uno de los grupos invitados, interpretó varias canciones costarricenses, entre ellas el tema Soy Tico. Además, llamó a los niños a vivir una Navidad llena de paz y amor en sus hogares.

Luego, a las 7 p. m., llegó el turno de Museíto y Museíta, quienes presentaron el show La fábrica de ilusiones. Ambos agradecieron al público por acompañarlos, una vez más, a recibir la Navidad. La puesta en escena contó con un elenco de más de 50 actores y bailarines.

A eso de las 7:50 p. m., tras un conteo regresivo del diez al uno, la fachada del museo se iluminó con miles de bombillas de colores y un espectáculo de pirotecnia de aproximadamente tres minutos, que marcó el inicio oficial de la temporada navideña para los cientos de asistentes.

Esta fue la edición número 24 de la tradicional “fiesta de luz” del Museo de los Niños. El show incluyó canciones creadas exclusivamente para la producción, coreografías y un vistoso videomapping que transformó la icónica fachada en distintos ambientes.