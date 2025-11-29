Museo de los Niños tiene todo listo para la iluminación de Navidad: aquí le damos todos los detalles del evento

Para adornar la fachada del Museo de los Niños se usarán alrededor de 4.000 bombillos.

Una de las actividades navideñas más esperadas por los costarricenses es la iluminación de la fachada del Museo de los Niños, que este año se realizará el domingo 30 de noviembre.

A continuación, le contamos los detalles del evento, que además de encender las luces del Castillo de los Sueños, también estará cargado de actividades artísticas para el disfrute de niños y adultos.

A partir de la 1 p. m. se activará la fiesta navideña por calle 4, en San José (cercanías del museo). De acuerdo con un comunicado de prensa, la agenda incluye la participación de personajes de fantasía, así como música, bailes, animación, pintacaritas, juegos tradicionales, pasacalles, zonas para colorear y mucho más.

A partir de las 4 p. m., la atención se centrará en el escenario principal, ubicado al frente del museo. Ahí habrá espectáculos musicales, de baile y villancicos.

A las 7 p. m. llegará el turno del show de Museíto y Museíta, el cual se titula La fábrica de ilusiones. Esta presentación tendrá una duración aproximada de una hora y dará paso a la esperada iluminación de la fachada.

Tradicionalmente, la iluminación navideña del Museo de los Niños cuenta con espectáculos artísticos para la diversión de las familias. (Archivo)

“Se trata de una mágica aventura navideña, con un elenco con más de 50 actores y bailarines en escena. Además, habrá hermosas canciones creadas exclusivamente para la puesta en escena, coreografías y un espectacular videomapping que transformará la icónica fachada en diferentes ambientes”, explicó la organización en un comunicado de prensa.

Seguridad y recomendaciones para la iluminación del Museo de los Niños

El Museo de los Niños confirmó que en la actividad de iluminación contarán con el apoyo de instituciones y cuerpos policiales que se unieron para velar por la seguridad de los asistentes.

Los operativos de tránsito iniciarán a las 12 m., con el cierre de calle 4 (sentido sur-norte) desde la Avenida Segunda hasta el ingreso principal del museo. Además, se aplicarán regulaciones en Avenida 9 calle 8 y Avenida 9 calle 10. En el costado norte de la terminal de buses Caribeños, se mantendrán operativos para evitar el mal estacionamiento de vehículos.

Para esta edición 2025, el operativo contará con la presencia de más de 90 oficiales de la Fuerza Pública, 15 oficiales de Tránsito, 35 oficiales de la Policía Municipal, 16 funcionarios del OIJ y 45 agentes de seguridad privada del museo.

La iluminación de la fachada del Museo de los Niños es uno de los eventos más esperados de la Navidad en Costa Rica. (Archivo)

Paralelamente, la Cruz Roja Costarricense dispondrá de cinco puestos de atención, respaldados por un equipo de aproximadamente 25 cruzrojistas y seis ambulancias –tanto de atención básica como de soporte avanzado–, para atender cualquier eventualidad o situación de salud de los participantes.

El operativo también contará con 14 funcionarios del Sistema de Emergencias 9-1-1 y 14 personeros del PANI, quienes tendrán habilitado un puesto de atención inmediata para apoyar en caso de menores extraviados o situaciones especiales.

Asimismo, Bomberos participará con tres unidades extintoras, motocicletas y cerca de 20 oficiales, quienes estarán presentes durante todo el evento. Para el evento, se tendrá un puesto de mando con personal de todas las instituciones para atención exclusiva de incidentes que se puedan presentar previo, durante y posterior a la actividad.

Se le recomienda a los asistentes llegar temprano para lograr un espacio cercano a la tarima principal. Además, los adultos deben mantener la vigilancia de los niños, así como llevar bloqueador solar y abrigo para la noche.

Las instalaciones del museo estarán cerradas ese día, por lo tanto, no se permitirá el ingreso de público a las salas. Lo mismo sucederá con los parqueos privados del lugar.

Quienes no asistan a la actividad, podrán disfrutarla por medio de una transmisión virtual en el Facebook del Museo de los Niños.